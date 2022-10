Phát hiện kỳ đà hoa cực hiếm, dân giao ngay cho chính quyền Nghệ An

Vào ngày 19/10, Công an huyện Quỳnh Lưu và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tiếp nhận 12 cá thể kỳ đà hoa quý hiếm có tổng trọng lượng 20 kg do anh Nguyễn Hoàng Phú, tài xế xe khách tuyến Đắc Lắk - Hà Nội, tự nguyện giao nộp. Theo anh Nguyễn Hoàng Phú, vào ngày 17/10, khi xe đi đến địa phận thành phố Gia Lai, một người phụ nữ không rõ địa chỉ gửi một thùng hàng để vận chuyển ra tỉnh Thanh Hóa. Do trời tối nên anh Phú không kiểm tra bên trong thùng chứa hàng hóa gì. Đến khoảng 18h ngày 18/10, lúc đến địa phận xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, anh Phú nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ thùng hàng. Vì vậy, anh Phú dừng xe và kiểm tra thì phát hiện bên trong thùng xốp có 2 túi cước đựng 12 cá thể kỳ đà hoa. Biết kỳ đà hoa là loài động vật rừng quý hiếm nên anh Phú đã gọi điện báo với cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu để tự nguyện giao nộp. Sau khi lập biên bản tiếp nhận 12 cá thể kỳ đà hoa, Công an huyện Quỳnh Lưu và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tiến hành thả số động vật hoang dã trên về môi trường tự nhiên. Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus salvator. Loài bò sát này thường sống trong các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh hoặc ao hồ. Khi trưởng thành, các cá thể kỳ đà hoa có thể đạt chiều dài cơ thể tới hơn 3m. Thức ăn chủ yếu của kỳ đà hoa là cá, rắn, ếch nhái và thức ăn thừa do con người để lại. Kỳ đà hoa trở nên hung dữ khi bị đe dọa và vết cắn của chúng chứa nọc độc nhẹ, đôi khi mang vi khuẩn gây hại. Kỳ đà hoa là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nằm trong Nhóm IIB, Nghị định số: 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Theo đó, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép đều bị nghiêm cấm. Mời độc giả xem video: Tạm giữ đối tượng tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm. Nguồn: THĐT1.

Vào ngày 19/10, Công an huyện Quỳnh Lưu và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tiếp nhận 12 cá thể kỳ đà hoa quý hiếm có tổng trọng lượng 20 kg do anh Nguyễn Hoàng Phú, tài xế xe khách tuyến Đắc Lắk - Hà Nội, tự nguyện giao nộp. Theo anh Nguyễn Hoàng Phú, vào ngày 17/10, khi xe đi đến địa phận thành phố Gia Lai, một người phụ nữ không rõ địa chỉ gửi một thùng hàng để vận chuyển ra tỉnh Thanh Hóa. Do trời tối nên anh Phú không kiểm tra bên trong thùng chứa hàng hóa gì. Đến khoảng 18h ngày 18/10, lúc đến địa phận xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, anh Phú nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ thùng hàng. Vì vậy, anh Phú dừng xe và kiểm tra thì phát hiện bên trong thùng xốp có 2 túi cước đựng 12 cá thể kỳ đà hoa. Biết kỳ đà hoa là loài động vật rừng quý hiếm nên anh Phú đã gọi điện báo với cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu để tự nguyện giao nộp. Sau khi lập biên bản tiếp nhận 12 cá thể kỳ đà hoa , Công an huyện Quỳnh Lưu và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tiến hành thả số động vật hoang dã trên về môi trường tự nhiên. Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus salvator. Loài bò sát này thường sống trong các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh hoặc ao hồ. Khi trưởng thành, các cá thể kỳ đà hoa có thể đạt chiều dài cơ thể tới hơn 3m. Thức ăn chủ yếu của kỳ đà hoa là cá, rắn, ếch nhái và thức ăn thừa do con người để lại. Kỳ đà hoa trở nên hung dữ khi bị đe dọa và vết cắn của chúng chứa nọc độc nhẹ, đôi khi mang vi khuẩn gây hại. Kỳ đà hoa là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nằm trong Nhóm IIB, Nghị định số: 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Theo đó, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép đều bị nghiêm cấm. Mời độc giả xem video: Tạm giữ đối tượng tàng trữ động vật hoang dã quý hiếm. Nguồn: THĐT1.