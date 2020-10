Phát hiện hành tinh nóng nhất vũ trụ, sắt cũng bốc hơi thành khí

Tạp chí Astronomy & Astrophysics mới đây công bố, vệ tinh CHEOPS đã phát hiện hành tinh nóng nhất từ trước đến nay. Vệ tinh của châu Âu này được phóng lên vũ trụ từ tháng 12 năm ngoái với mục đích tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời. Hành tinh nóng nhất hê Mặt Trời mới được tìm thấy có tên là WASP-189b. Vì đây là một hành tinh khí khổng lồ giống như sao Mộc và có nhiệt độ rất cao nên được xếp vào loại sao Mộc cực nóng. WASP-189b đang ở cách Trái Đất khoảng 326 năm ánh sáng. Hành tinh này quay quanh sao trung tâm của nó ở khoảng cách gần gấp 20 lần so với Trái Đất - Mặt Trời, bởi vậy chỉ mất 2,7 ngày để hoàn tất quỹ đạo. Điều bất ngờ là ngôi sao mà hành tinh này quay quanh cũng có nhiệt độ vô cùng nóng, nóng hơn Mặt Trời khoảng 2.000 độ C. Trên thực tế, nó nóng đến mức dường như phát sáng màu xanh lam. Chính độ sáng cực lớn vì sức nóng từ WASP-189b đã giúp các nhà nghiên cứu phát hiện ra hành tinh đặc biệt này trong vũ trụ rộng lớn. Tác giả chính của nghiên cứu, nhà vật lý học thiên thể Monika Lendl tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ cho biết: ''Chỉ một số ít hành tinh được biết đến có thể tồn tại xung quanh những ngôi sao nóng và sáng như vậy. WASP-189b được coi là hành tinh sáng nhất cho đến nay''. Tận dụng độ sáng đó, các nhà khoa học đo được nhiệt độ bề mặt của hành tinh này lên đến 3.200 độ C. Với mức nhiệt này, WASP-189b đủ sức khiến các kim loại như sắt biến thành khí. Điều thú vị hơn mà khoa học phát hiện được về WASP-189b là về ngôi sao trong hành tinh này. Nó quay nhanh đến nỗi đến nỗi vùng xích đạo bị kéo ra, khiến cho ngôi sao không tròn hoàn hảo. Thêm vào sự bất đối xứng là thực tế WASP-189b có quỹ đạo nghiêng, nó không di chuyển xung quanh xích đạo mà đi qua gần cực của ngôi sao Thông tin về quỹ đạo nghiêng của hành tinh được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm vì điều này cho thấy rằng tại một thời điểm nào đó trước đây, hành tinh này đã bị ảnh hưởng bởi các hành tinh hoặc ngôi sao khác, đẩy nó tới vị trí gần với ngôi sao hơn. Điều này có thể làm sáng tỏ bí ẩn về cách thức hình thành những khối khí nóng khổng lồ trên hành tinh nóng nhất vũ trụ này. Phát hiện mới đã chứng tỏ năng lực của vệ tinh tìm kiếm CHEOPS, cho phép đo đạc độ sáng của các thiên thể xa xôi với độ chính xác ấn tượng và cung cấp đặc điểm vô cùng chi tiết. Trước đây, sao Kim được biết đến là hành tinh nóng nhất. Phát hiện hành tinh gần chúng ta nhất có thể có sự sống | THDT

