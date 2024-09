Phát hiện hành tinh chứa đầy kim cương, rất gần Trái Đất

Điều này xuất phát từ lượng carbon cực cao trên hành tinh và các điều kiện áp suất, nhiệt độ trong lớp phủ và lõi của sao Thủy, tạo điều kiện cho carbon kết tinh thành kim cương. Tuy nhiên, việc khai thác số kim cương này là bất khả thi do chúng nằm sâu dưới bề mặt hành tinh, cách khoảng 485 km và sao Thủy có nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt. Những kim cương này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành từ trường của hành tinh. Sao Thủy, hay còn gọi là Thủy Tinh, là hành tinh nhỏ nhất và gần Mặt Trời nhất trong hệ Mặt Trời. Với chu kỳ quỹ đạo chỉ khoảng 88 ngày Trái Đất, Sao Thủy di chuyển nhanh hơn bất kỳ hành tinh nào khác, khiến người La Mã cổ đại đặt tên cho nó theo vị thần đưa tin Mercurius. Sao Thủy có bán kính trung bình khoảng 2.439,7 km, chỉ lớn hơn một chút so với Mặt Trăng của Trái Đất. Hành tinh này có mật độ trung bình cao nhất trong hệ Mặt Trời, khoảng 5,427 g/cm³, chủ yếu do lõi sắt lớn chiếm phần lớn khối lượng. Do không có bầu khí quyển đáng kể để giữ nhiệt, Sao Thủy trải qua sự biến đổi nhiệt độ lớn nhất trong số các hành tinh. Ban ngày, nhiệt độ có thể lên tới 700 K (427°C), trong khi ban đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 100 K (-173°C). Điều này tạo ra một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, không thích hợp cho sự sống như chúng ta biết. Bề mặt Sao Thủy đầy rẫy các hố va chạm, tương tự như Mặt Trăng, và không có hoạt động địa chất trong hàng tỷ năm qua. Các hố va chạm này là kết quả của các vụ va chạm với thiên thạch và sao chổi trong quá khứ xa xôi. Các tàu vũ trụ như Mariner 10 và MESSENGER đã cung cấp nhiều thông tin quý giá về Sao Thủy. MESSENGER, đặc biệt, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vào năm 2015, cung cấp hình ảnh chi tiết và dữ liệu về thành phần bề mặt, từ trường và cấu trúc bên trong của hành tinh này. Sao Thủy, với những đặc điểm độc đáo và môi trường khắc nghiệt, vẫn là một hành tinh đầy bí ẩn và hấp dẫn đối với các nhà khoa học. Những nghiên cứu tiếp theo về hành tinh này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Sao Thủy mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sự hình thành và tiến hóa của hệ Mặt Trời. Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

