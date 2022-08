Phát hiện 200 viên “tiên đan” trong mộ cổ, chuyên gia phán câu xanh rờn

Vào những năm 1960, các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ hợp táng rất lớn từ thời Đông Tấn (317 - 420) ở Tương Sơn, ngoại ô Nam Kinh, Trung Quốc. Trong số những đồ vật được khai quật, nổi bật nhất là hơn 200 viên thuốc được đặt ngay bên cạnh chủ nhân ngôi mộ. Theo ghi chép từ văn bia, người đàn ông trong ngôi mộ hợp táng này tên là Vương Bân, một viên quan quyền cao chức trọng của triều đại Đông Tấn. Vương Bân là chú của nhà thư pháp nổi tiếng "Thư Thánh" Vương Hi Chi (303-361). Các chuyên gia đã xác minh được rằng những viên thuốc trong lăng mộ Vương Đan Hổ chính là "tiên đan" "Ngũ thạch tán" rất thịnh hành từ thời Ngụy Tấn. Ban đầu nó chỉ được bào chế cho bệnh nhân mắc bệnh cảm, tuy nhiên không ai có thể ngờ được rằng đến thời Ngụy Tấn, "Ngũ thạch tán" lại được tầng lớp quý tộc và thượng lưu săn lùng để kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe. Thế nhưng, khoa học hiện đại đã chứng minh niềm tin xưa kia vào "Ngũ thạch tán" là sai lầm. Các nghiên cứu về thành phần lại cho thấy loại "tiên đan" này thực chất là thủy ngân sulfua vô cùng độc hại. Thủy ngân sunfua là một chất độc đối với cơ thể con người do bản thân thủy ngân vốn đã độc, các hợp chất và muối của thủy ngân lại càng độc. Những hợp chất này hoàn toàn có thể gây hại tới sức khỏe ngay cả khi chỉ tiếp xúc ngoài da. Việc tiêu thụ một lượng lớn thủy ngân sunfua sẽ hủy hoại hệ thần kinh và khả năng sinh sản của con người. Đặc biệt nếu ăn nhiều sẽ gây nghiện, người dùng có thể tử vong do ngộ độc kim loại bất kỳ lúc nào. Trong thực tế lịch sử, tiên dược trường sinh chưa gây ra một vụ án mạng nào, nhưng nó lại là nguyên nhân gây ra nhiều loại bạo bệnh cho giới quý tộc cổ đại. Liệu cái chết của Vương Đan Hổ có liên quan đến những viên thuốc này hay không vẫn còn là một bí ẩn, bởi thứ duy nhất cho chúng ta biết câu trả lời là thi hài của bà thì hiện đã phân hủy hoàn toàn, không thể kiểm chứng. Tuy nhiên, việc những viên thuốc ấy được đặt trong quan tài chôn cùng bà đã chứng minh nỗi ám ảnh mức điên cuồng của chủ mộ với "Ngũ thạch tán". Các chuyên gia cũng suy đoán rằng Vương Đan Hổ có lẽ đã chịu ảnh hưởng của cha mình để rồi uống loại thuốc này với hy vọng có thể trường sinh bất tử, và cũng vì thế mà quyết định không kết hôn. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

