"Phát điên" vì hòn đá vàng, cả làng kéo nhau lên núi đào bới

Một lão nông khi đang đi lên núi đã đào được rất nhiều viên đá màu vàng kỳ lạ. Sau đó, người này còn bán chúng đi và thu được rất nhiều tiền. Thông tin này được truyền đi xa, người dân bắt đầu đổ xô đến vùng núi này, lúc cao điểm nhất phải có tới gần nghìn người cùng đào bới. Ai ai cũng như phát điên vì những viên đá này. Quả thực, có một số người đào được những viên đá khá giống với thứ mà lão nông tìm thấy. Do đó, mọi người lại càng hừng hực khí thế, không ai muốn bị vuột mất cơ hội đào được kho báu cả. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia về đá cho biết, thông tin ngọn núi này có đá quý là đúng. Chúng đã được xác định là những viên đá hổ phách sáp ong. Nhưng đa số chỉ là đá có chất lượng tương đối bình thường, không phải là hàng tốt. Hổ phách sáp ong là tên gọi của những viên đá hổ phách có màu vàng như mỡ gà. Đây không phải là sáp ong hóa thạch giống như nhiều người nhầm tưởng. Trong tự nhiên, sáp ong hóa thạch có thể thành đá. Nhưng nó không đạt được độ cứng, cũng như độ trong suốt. Đặc biệt, hóa thạch của sáp ong khi ăn sẽ có vị ngọt đặc trưng. Hổ phách màu sáp ong có số lượng rất hạn chế nên rất quý hiếm. Hiện nay một số loại có màu trắng đục, màu vàng trắng cũng được xem là hổ phách sáp ong. So với hổ phách thông thường thì hổ phách sáp ong có sự khác biệt lớn nhất về màu sắc. Chúng chủ yếu có màu vàng đục. Một số có màu vàng trắng hay có thể là màu trắng đục. Nguyên nhân là bởi trong quá trình hình thành, nhựa chảy từ cây đã cuốn theo nhiều không khí. Đến lúc cứng lại, những bọt khí nhỏ li ti được tạo thành. Chính những bọt khí này đã tạo nên màu sắc vàng đục như sáp. Đặc biệt, nó còn có những điểm khác biệt nữa là tương đối giòn, dễ vỡ. Nên trong quá trình sử dụng cần lưu ý cẩn thận hơn các loại khác. Từ thời Tây Tạng, hổ phách sáp ong đã được so sánh với vàng bạc. Nó được săn tìm như lưu ly, san hô, xà cừ, mã não… Do đó, nó còn tượng trưng cho sự tôn quý. Sẽ đem đến cát tường tài lộc cho người sở hữu. Với nguồn năng lượng rất mạnh, loại hổ phách màu vàng tươi tắn này có rất nhiều công dụng. Ví dụ như xua đuổi tà ma; thanh lọc bầu không khí; loại bỏ những kẻ tiểu nhân và hóa giải những hiềm khích… Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THDT

