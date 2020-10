Nữ thần Tik Tok lộ ảnh chưa chỉnh sửa khiến fan “tá hoả”

TikToker xứ Trung có tên Đao Tiểu Đao Sama bỗng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nước này. Bắt đầu từ những clip hất tóc cực chất, Đao Tiểu Đao Sama được nhiều người đặt cho biệt danh "thánh tạo trend" trên MXH Tik Tok. Đao Tiểu Đao Sama có tên thật là Cao Tĩnh Tĩnh. Cô sinh ngày 31/1/2000 tại thị trấn Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tiểu Đao từng là một cosplayer, cô nàng thường cosplay những nhân vật cổ trang hoặc nhân vật khá thục nữ, dịu dàng và dễ thương. Khác hẳn với phong cách cool ngầu mà cô thể hiện trên Tik Tok, những hình ảnh cosplay của hot girl này đều khiến người hâm mộ thấy ngạc nhiên. Chính nhờ khả năng biến hóa và thích ứng với mọi kiểu nhân vật, Tiểu Đao được một số dân mạng ưu ái gọi là "tiên nữ" hay "cô gái bảo vật". Tuy nhiên thì mới đây, nhiều người hâm mộ vô tình chia sẻ hình ảnh Tiểu Đao ngoài đời thực và bày tỏ sự thất vọng vì bị "vỡ mộng" nhan sắc với nữ thần. Trong bức ảnh được chụp lén từ phía sau, một số người cảm thấy thân hình của cô có phần mũm mĩm hơn và không hoàn hảo được như ảnh trên mạng. Trước đó, Tiểu Đao từng gây tranh cãi khi đăng ảnh mặt mộc lên trang cá nhân, nhưng bị một số dân mạng bóc mẽ là ảnh qua chỉnh sửa app quá nhiều. Dẫu vướng phải lùm xùm kể trên, Tiểu Đao vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trung thành. Clip "hất tóc biến hình" hot nhất của cô hiện đã nhận được 6,4 triệu lượt yêu thích. Chỉ với 90 clip ngắn, tài khoản Tik Tok Đao Tiểu Đao Sama đã thu hút tới 19,5 triệu follower cùng 257,4 triệu like. Dáng vẻ xinh đẹp cùng thần thái "không phải dạng vừa" của Tiểu Đao khiến nhiều người không khỏi thích thú. Các clip của Tiểu Đao chủ yếu là những màn biến hóa phục trang chỉ trong chớp mắt, khi thì "lột xác" sau một cú hất tóc, lúc lại chuyển từ ngây thơ sang quyến rũ qua một động tác hết sức tự nhiên… Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hotgirl Tik Tok Thanh Tâm quay clip thả thính mới, xem là tan chảy ngay - Nguồn: SaoStar

