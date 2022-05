Nóng: Phát hiện “cánh cổng thời gian” đưa chúng ta về quá khứ

Khoảnh khắc thiên hà lùn NGC 1510 đang chuẩn bị va chạm với NCG 1512, một thiên hà xoắn ốc lớn hơn nhiều đã bị kính viễn vọng Victor M.Blanco 4-meter (gọi tắt là Blanco) đặt tại Chile đã chụp được. Theo các nhà khoa học, khoảnh khắc này giống như một " cánh cổng thời gian", đưa chúng ta ngược về quá khứ để xem những gi đã từng xảy ra với thiên hà chứa Trái đất. Bởi thiên hà lùn NGC 1510 khó lòng tránh khỏi kết cục bị NCG 1512 nuốt chửng, vật chất hòa vào thiên hà lớn. Đây chính là quá trình hợp nhất của các thiên hà, dù nằm cách xa nhau trong vũ trụ, nhưng chúng cũng liên tục di chuyển và đôi khi va chạm. Đó có thể là sự tương tác phức tạp và khốc liệt khi hai thiên hà cùng cỡ va chạm và dần hòa lẫn, cũng có thể là một cú nuốt gọn khi thiên hà lớn va chạm với một thiên hà nhỏ. Trong quá khứ, thiên hà Milky Way chứa Trái đất cũng trải qua quá trình hợp nhất này nhiều lần. Với đường kính được dự đoán khoảng 100.000-180.000 năm ánh sáng, Milky Way là một "quái vật" trong các thiên hà. Các nghiên cứu trước đây hé lộ, để đạt được kích thước và số lượng sao hiện tại, Milky Way có thể đã nuốt ít nhất 16 đồng loại nhỏ bé hơn Trong tương lai, Milky Way có thể không may mắn như vậy vì lần va chạm tiếp theo sẽ là với Andromeda - Tiên Nữ - một thiên hà có kích thước tương đương. Hợp nhất thiên hà có thể xảy ra khi hai (hoặc nhiều) thiên hà va chạm. Chúng là loại tương tác bạo lực nhất của thiên hà. Sự tương tác hấp dẫn giữa các thiên hà và ma sát giữa khí và bụi có ảnh hưởng lớn đến các thiên hà liên quan. Sáp nhập thiên hà rất quan trọng vì tỷ lệ sáp nhập là thước đo cơ bản của sự tiến hóa của thiên hà. Tỷ lệ sáp nhập cũng cung cấp cho các nhà thiên văn học những manh mối về cách các thiên hà bị khối lượng lớn theo thời gian. Trong quá trình sáp nhập, các ngôi sao và vật chất tối trong mỗi thiên hà trở nên bị ảnh hưởng bởi thiên hà đang đến gần. Hướng tới giai đoạn cuối của quá trình sáp nhập, thế năng hấp dẫn (tức là hình dạng của thiên hà) bắt đầu thay đổi nhanh đến mức quỹ đạo sao bị ảnh hưởng rất lớn và mất bất kỳ ký ức nào về quỹ đạo trước đó của chúng. Quá trình này được gọi là thư giãn bạo lực. Do đó, nếu hai thiên hà đĩa va chạm vào nhau, chúng bắt đầu bằng các ngôi sao của chúng trong một vòng quay có trật tự trong mặt phẳng của đĩa. Trong quá trình sáp nhập, chuyển động có trật tự được chuyển thành năng lượng ngẫu nhiên. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

