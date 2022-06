Nóng: Một chủng người ngoài hành tinh đã đến Trái đất trước con người?

Ở Ai Cập cổ đại, Mesoamerica và Sumer, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các văn bản viết về các nền văn minh vĩ đại trong quá khứ xa xôi, các nhà cai trị vĩ đại và "thời kỳ vàng son" kéo dài hàng nghìn năm. Một trong những ví dụ điển hình nhất về "những nền văn minh 100.000 năm tuổi" này có thể được tìm thấy ở Châu Phi. Các nhà khảo cổ học đã tìm ra được tàn tích của một đại đô thị cổ đại, theo số liệu từ các cuộc kiểm tra, nó có diện tích khoảng 1.500 km vuông. Theo các nhà nghiên cứu, thành phố cổ đại này chỉ là là một phần của một cộng đồng bí ẩn thậm chí còn lớn hơn với quy mô khoảng 10.000 km vuông và được cho là được xây dựng từ năm 160.000 đến 200.000 trước Công nguyên. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng tàn tích này có thể đến từ nền văn minh Anunnaki cổ đại, đã biến mất trong quá khứ xa xôi, họ đã sống và định cư ở khu vực này để khai thác vàng. Vào năm 1976, tác giả Sitchin đã công bố những bản dịch cá nhân của mình mô tả về chủng người ngoài hành tinh tên là Anunnaki, chủng người đến Trái Đất để tìm vàng. Sitchin đưa ra giả thuyết, trong quá khứ, những người ngoài hành tinh đã viếng thăm Trái Đất vì hành tinh của họ cần vàng để tồn tại. Vàng ở tầng không gian của họ đã cạn kiệt, vì vậy họ đến Trái Đất để tìm nguồn nguyên liệu này và mang nó về hành tinh của mình cất giữ. Sitchin cho rằng, “người Anunnaki” đến từ hành tinh khác trong hệ Mặt trời có quỹ đạo quay hình elip với chu kì đi hết vòng là 3.600 năm. Theo lý thuyết về người ngoài hành tinh cổ đại, người Anunnaki đã làm biến đổi gen loài người nguyên thủy để tạo nên một lực lượng lao động mạnh mẽ giúp họ tìm kiếm vàng nhanh hơn. Tại khu vực Amazon, người ta đã phát hiện ra những nền văn minh khác có thể có trước cả nền văn minh của người Inca và có lẽ đó là những tổ tiên của họ. Không ai có thể ngờ rằng ở một nơi nào đó trong vùng hẻo lánh của Amazon lại có một nền văn minh đã mất. Hàng trăm geoglyph (hình vẽ khổng lồ trên mặt đất) đã được phát hiện ở 200 địa điểm khác nhau, trong một dải rộng 250 km x 10 km ở Amazon. Giống như các đường vẽ Nazca, các thiết kế hình học bí ẩn này của Amazon chỉ có thể được nhìn thấy và đánh giá thực sự từ trên không. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà cho tới nay vẫn không có cuộc khai quật nào được thực hiện trong khu vực, và tất cả những mối liên hệ với các bộ lạc thổ dân Châu Mỹ về khu di tích này chỉ là những lời phỏng đoán. Chúng ta vẫn không hề biết gì về chủ nhân của những geoglyph bí ẩn này. Một khám phá được thực hiện gần biên giới giữa Bolivia và Brazil đã tìm ra các kim tự tháp bí ẩn ở Amazon: Dấu vết của một nền văn minh tiền sử. Đây là một sản phẩm của thiên nhiên hay con người? Đây chỉ là một khu vực hiến tế thần linh hay là thành phố chết của người Inca? Trong khi các nhà nghiên cứu tân tiến vẫn bác bỏ giả thuyết các kim tự tháp này do con người xây dựng thì số khác lại đặt ra giả thuyết rằng không gian đối xứng giữa các kim tự tháp và hình dạng đồng nhất của chúng cho thấy đó không phải là sự hình thành đá tự nhiên. Cũng giống như với những kim tự tháp Paratoari, cuộc tranh luận gần đây về những kim tự tháp Visoko (Bosnia) có 2 luồng ý kiến: một bên cho rằng do con người xây dựng, bên kia cho rằng các kết cấu đó tự nhiên hình thành. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Ở Ai Cập cổ đại, Mesoamerica và Sumer, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các văn bản viết về các nền văn minh vĩ đại trong quá khứ xa xôi, các nhà cai trị vĩ đại và "thời kỳ vàng son" kéo dài hàng nghìn năm. Một trong những ví dụ điển hình nhất về "những nền văn minh 100.000 năm tuổi" này có thể được tìm thấy ở Châu Phi. Các nhà khảo cổ học đã tìm ra được tàn tích của một đại đô thị cổ đại, theo số liệu từ các cuộc kiểm tra, nó có diện tích khoảng 1.500 km vuông. Theo các nhà nghiên cứu, thành phố cổ đại này chỉ là là một phần của một cộng đồng bí ẩn thậm chí còn lớn hơn với quy mô khoảng 10.000 km vuông và được cho là được xây dựng từ năm 160.000 đến 200.000 trước Công nguyên. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng tàn tích này có thể đến từ nền văn minh Anunnaki cổ đại, đã biến mất trong quá khứ xa xôi, họ đã sống và định cư ở khu vực này để khai thác vàng. Vào năm 1976, tác giả Sitchin đã công bố những bản dịch cá nhân của mình mô tả về chủng người ngoài hành tinh tên là Anunnaki, chủng người đến Trái Đất để tìm vàng. Sitchin đưa ra giả thuyết, trong quá khứ, những người ngoài hành tinh đã viếng thăm Trái Đất vì hành tinh của họ cần vàng để tồn tại. Vàng ở tầng không gian của họ đã cạn kiệt, vì vậy họ đến Trái Đất để tìm nguồn nguyên liệu này và mang nó về hành tinh của mình cất giữ. Sitchin cho rằng, “người Anunnaki” đến từ hành tinh khác trong hệ Mặt trời có quỹ đạo quay hình elip với chu kì đi hết vòng là 3.600 năm. Theo lý thuyết về người ngoài hành tinh cổ đại, người Anunnaki đã làm biến đổi gen loài người nguyên thủy để tạo nên một lực lượng lao động mạnh mẽ giúp họ tìm kiếm vàng nhanh hơn. Tại khu vực Amazon, người ta đã phát hiện ra những nền văn minh khác có thể có trước cả nền văn minh của người Inca và có lẽ đó là những tổ tiên của họ. Không ai có thể ngờ rằng ở một nơi nào đó trong vùng hẻo lánh của Amazon lại có một nền văn minh đã mất. Hàng trăm geoglyph (hình vẽ khổng lồ trên mặt đất) đã được phát hiện ở 200 địa điểm khác nhau, trong một dải rộng 250 km x 10 km ở Amazon. Giống như các đường vẽ Nazca, các thiết kế hình học bí ẩn này của Amazon chỉ có thể được nhìn thấy và đánh giá thực sự từ trên không. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà cho tới nay vẫn không có cuộc khai quật nào được thực hiện trong khu vực, và tất cả những mối liên hệ với các bộ lạc thổ dân Châu Mỹ về khu di tích này chỉ là những lời phỏng đoán. Chúng ta vẫn không hề biết gì về chủ nhân của những geoglyph bí ẩn này. Một khám phá được thực hiện gần biên giới giữa Bolivia và Brazil đã tìm ra các kim tự tháp bí ẩn ở Amazon: Dấu vết của một nền văn minh tiền sử. Đây là một sản phẩm của thiên nhiên hay con người? Đây chỉ là một khu vực hiến tế thần linh hay là thành phố chết của người Inca? Trong khi các nhà nghiên cứu tân tiến vẫn bác bỏ giả thuyết các kim tự tháp này do con người xây dựng thì số khác lại đặt ra giả thuyết rằng không gian đối xứng giữa các kim tự tháp và hình dạng đồng nhất của chúng cho thấy đó không phải là sự hình thành đá tự nhiên. Cũng giống như với những kim tự tháp Paratoari, cuộc tranh luận gần đây về những kim tự tháp Visoko (Bosnia) có 2 luồng ý kiến: một bên cho rằng do con người xây dựng, bên kia cho rằng các kết cấu đó tự nhiên hình thành. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT