Nóng: Lộ diện iPhone 14 Pro màu vàng cam đẹp không tì vết

Theo thông lệ, Apple sẽ chính thức ra trình làng thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo vào tháng 9/2022. Các tin đồn gần đây cho thấy nó sẽ có 4 phiên bản gồm: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Hàng loạt các video concept iPhone 14 Pro được tung ra với hình ảnh sắc nét, chân thực từng chi tiết. Blogger công nghệ Konstantin Milenin cùng @4RMD3 đã phác họa nên hình ảnh iPhone 14 Pro phiên bản vàng cam vô cùng đẹp mắt. Theo hình ảnh được đăng tải, phiên bản iPhone 14 Pro sở hữu màu vàng cam bắt mắt. Kết hợp cùng thiết kế bóng bẩy, iPhone 14 Pro vàng cam mang đến vẻ ngoài vô cùng sang trọng. iPhone thế hệ mới trong năm nay sẽ có sự thay đổi lớn về mặt trước, khi cụm tai thỏ được loại bỏ hoàn toàn, thay thế bằng cụm cảm biến và camera với kích thước gọn gàng hơn. Tuy rằng, chỉ có dòng Pro trở lên mới được Apple áp dụng thiết kế này. Bên cạnh đó, camera chính độ phân giải 12MP được nâng cấp lên 48MP, hỗ trợ quay video 8K, hứa hẹn chất lượng hình ảnh sắc nét hơn rất nhiều so với chất lượng 4K trước đây. So với iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro mang đến khả năng hiển thị tối ưu cùng ngoại hình đẹp mắt hơn hẳn khi kết hợp với viền màn hình siêu mỏng. Các thông tin được tiết lộ gần đây cho thấy iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có viền màn hình được làm mỏng hơn 20%, đi kèm tần số quét 120Hz. Về cấu hình, iPhone 14 Pro được trang bị 8GB RAM, chip Apple A16 Bionic. Chỉ tiếc rằng, iPhone 14 thế hệ cũ vẫn dùng chip Apple A15 Bionic. Theo báo cáo, tại Mỹ, giá iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dự kiến sẽ tăng 100 USD, khiến giá lần lượt của chúng là 1.099 USD và 1.199 USD. Trong khi đó, phiên bản màn hình lớn kế nhiệm iPhone 13 mini (699 USD) là iPhone 14 Max sẽ có giá khởi điểm 899 USD. Bên cạnh 3 phiên bản màu sắc cơ bản gồm trắng, xám và vàng, dòng sản phẩm iPhone 14 nhiều khả năng sẽ được bổ sung thêm màu tím. iPhone 14 Pro được cho là sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo thông lệ, Apple sẽ chính thức ra trình làng thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo vào tháng 9/2022. Các tin đồn gần đây cho thấy nó sẽ có 4 phiên bản gồm: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Hàng loạt các video concept iPhone 14 Pro được tung ra với hình ảnh sắc nét, chân thực từng chi tiết. Blogger công nghệ Konstantin Milenin cùng @4RMD3 đã phác họa nên hình ảnh iPhone 14 Pro phiên bản vàng cam vô cùng đẹp mắt. Theo hình ảnh được đăng tải, phiên bản iPhone 14 Pro sở hữu màu vàng cam bắt mắt. Kết hợp cùng thiết kế bóng bẩy, iPhone 14 Pro vàng cam mang đến vẻ ngoài vô cùng sang trọng. iPhone thế hệ mới trong năm nay sẽ có sự thay đổi lớn về mặt trước, khi cụm tai thỏ được loại bỏ hoàn toàn, thay thế bằng cụm cảm biến và camera với kích thước gọn gàng hơn. Tuy rằng, chỉ có dòng Pro trở lên mới được Apple áp dụng thiết kế này. Bên cạnh đó, camera chính độ phân giải 12MP được nâng cấp lên 48MP, hỗ trợ quay video 8K, hứa hẹn chất lượng hình ảnh sắc nét hơn rất nhiều so với chất lượng 4K trước đây. So với iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro mang đến khả năng hiển thị tối ưu cùng ngoại hình đẹp mắt hơn hẳn khi kết hợp với viền màn hình siêu mỏng. Các thông tin được tiết lộ gần đây cho thấy iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có viền màn hình được làm mỏng hơn 20%, đi kèm tần số quét 120Hz. Về cấu hình, iPhone 14 Pro được trang bị 8GB RAM, chip Apple A16 Bionic. Chỉ tiếc rằng, iPhone 14 thế hệ cũ vẫn dùng chip Apple A15 Bionic. Theo báo cáo, tại Mỹ, giá iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dự kiến sẽ tăng 100 USD, khiến giá lần lượt của chúng là 1.099 USD và 1.199 USD. Trong khi đó, phiên bản màn hình lớn kế nhiệm iPhone 13 mini (699 USD) là iPhone 14 Max sẽ có giá khởi điểm 899 USD. Bên cạnh 3 phiên bản màu sắc cơ bản gồm trắng, xám và vàng, dòng sản phẩm iPhone 14 nhiều khả năng sẽ được bổ sung thêm màu tím. iPhone 14 Pro được cho là sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple