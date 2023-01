Nóng: Australia công bố tài liệu mật về UFO “giấu nhẹm” suốt 30 năm

Trong vụ cảnh báo Sydney, các tài liệu được đề là “tài liệu mật” nói về chiến dịch “Chạm trán gần” được thực hiện bởi Đơn vị báo cáo và kiểm soát số 3 của Căn cứ RAAF tại Williamtown gần Newcatsle vào ngày 30/6/1983 để truy tìm UFO sau khi có thông tin UFO xuất hiện ở Mascot. Các cán bộ kiểm soát không lưu tại trung tâm Mascot khẳng định UFO được bắt gặp nhiều nhất ở khoảng cách 70 - 150 hải lý ở phía bắc Sydney với “tốc độ lên tới khoảng 1100 - 6500km/h ở độ cao lớn”. Tuy nhiên, chiến dịch “Chạm trán gần” không thu được kết quả nào, mà UFO xuất hiện trên màn hình radar. Ba chuyên gia kiểm soát không lưu được cử đi Sydney để điều tra và xác định bất kỳ sự tiếp xúc nào và “kiểm soát các máy bay đánh chặn nếu có cơ hội can thiệp hợp lý”. Nhưng sau đó, K. Keenan - chuyên gia kiểm soát không lưu, nảy ra ý tưởng so sánh các hình ảnh trên màn hình radar với các hình ảnh từ các thiết bị khác. Kết quả cho thấy, hình ảnh UFO được báo cáo từ Sydney chỉ là sản phẩm của nhiễu radar. Trong tập tài liệu cũng có các báo cáo mô tả chi tiết về “đặc điểm bề ngoài của vật thể không xác định” được phát hiện ở Trạm Milo ở Queensland vào năm 1982. Tài liệu này đề cập tới các bức ảnh đã được chụp trước đó, nhưng các bức ảnh không nằm trong số tài liệu vừa được công bố. Sĩ quan Geoffrey Russell, công tác tại một đồn công an địa phương, đã viết một báo cáo gửi tới căn cứ RAAF Amberley để mô tả một vòng tròn lớn, đường kính 2330m với vòng tròn nhỏ hơn phía trong rộng 160mm và sâu 15-30mm. Đất quanh vòng tròn phía ngoài có vẻ đã bị “thổi đi” chứ không phải bị đào. Một số bức ảnh trong đống tài liệu mật vừa được công bố là hình ảnh chụp được ở Bendigo mà hàng trăm người đã nhìn thấy vào tháng 5/1983. Báo cáo tạm thời của RAAF nói rằng Mike Evans, phát thanh viên giới thiệu các đĩa hát trong chương trình của Trạm radio Bendigo, nhận được nhiều cuộc gọi của người nghe, và bản thân anh ta cũng nhìn thấy chùm sáng và chụp ảnh. Một người gọi nặc danh tới RAAF nói rằng vầng sáng đó được tạo nên một nhóm nhạc rock thử nghiệm công nghệ chiếu sáng laser. Có người cho rằng hiện tượng đó có thể được tạo nên bởi đèn pha tàu hỏa hoặc laser, hay ánh sáng từ hành tinh, vì sao khác… Vào năm 1966, tại một trường học ở Australia, nhiều người nhìn thấy hàng loạt đĩa bay, lặng lẽ bay qua bầu trời rồi hạ cánh xuống một cánh đồng. Đây là lần đĩa bay xuất hiện với số lượng lớn nhất ở Australia. Suốt 52 năm qua, có vô số những đồn đoán về thứ mà mọi người đã thấy. Một số người cho rằng, đó là cuộc đụng độ với người ngoài hành tinh, trong khi có người lại nói là Chính phủ Australia thử nghiệm công nghệ mới. Trong nhiều năm, có thông tin nói rằng Chính phủ Australia cố che giấu vụ việc và ngăn không cho các nhân chứng đề cập tới sự việc trên. Song, nhà vật lý Mỹ McDonald cho biết, chính hiệu trưởng trường cố ngăn cản việc thảo luận về sự việc trên. Hiệu trưởng tuyên bố, các học sinh sẽ bị phạt nặng và nhân viên trường sẽ mất việc nếu đề cập tới vụ đĩa bay. Một số nhân chứng cũng cho hay, một số nam giới mặc đồ đen đã tới gặp họ và cảnh báo không đề cập tới việc đĩa bay hạ cánh xuống cánh đồng. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

