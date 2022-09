Nóng: Apple loại bỏ khay sim, thêm pin lớn hơn cho iPhone 14?

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đã đưa ra ý tưởng về iPhone không khay SIM, nhằm thúc đẩy eSIM. Vì vậy, một số mẫu iPhone 14 có thể không còn khay SIM. Việc loại bỏ khe cắm thẻ SIM có thể giúp cải thiện hơn nữa khả năng kháng nước trên những chiếc iPhone. Đồng thời, nó cũng giúp giải phóng một lượng nhỏ không gian bên trong thiết bị. Tuy nhiên, bản thân Gurman cũng không chắc chắn về điều này. Trước đây, cũng có một số tin đồn về việc Apple loại bỏ khay SIM trên iPhone. eSIM là SIM kỹ thuật số, cho phép mọi người kích hoạt gói cước di động mà không cần thẻ SIM vật lý. Nó ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn nhưng vẫn chưa có mặt tại mọi quốc gia. Vì vậy, iPhone dùng thẻ SIM truyền thống vẫn được bán ra trong quá trình chuyển giao. Bên cạnh đó, ông Gurman cho biết iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ trang bị viên pin lớn hơn để hỗ trợ cho màn hình luôn bật (always-on). Vì vậy, hai mẫu máy sẽ lớn hơn một chút. Màn hình always-on sẽ hiển thị thông tin cần thiết và các yếu tố thị giác từ màn hình khóa iOS 16, chẳng hạn ngày, giờ, tiện ích (widget). Thế hệ iPhone 14 sẽ ra mắt tại sự kiện "Far out" diễn ra vào ngày 7/9 tới. Nguồn tin từ trang Bloomberg cho biết Apple sẽ mở đợt đặt hàng trước vào ngày 9/9 và giao hàng đến người dùng từ ngày 16/9. Các nguồn tin rò rỉ đều khẳng định rằng thế hệ iPhone 14 sẽ có bốn phiên bản, với 2 tùy chọn kích thước màn hình gồm 6,1 inch và 6,7 inch. Nhiều nguồn tin cho rằng những thiết bị này sẽ có tên gọi là iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên, một số thông tin lại cho rằng thiết bị mới thay thế cho phiên bản Mini sẽ có tên gọi là iPhone 14 Plus. Apple đã không sử dụng hậu tố "Plus" kể từ chiếc iPhone 8 Plus ra mắt cách đây 5 năm. Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max được cho là sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã xuất hiện từ thế hệ iPhone X ra mắt năm 2017. Thay vào đó, máy sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng thiết kế "tai thỏ" tương tự những mẫu iPhone hiện tại. Đây được xem là động thái của Apple nhằm phân cấp các dòng sản phẩm của hãng. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được trang bị một ống kính góc siêu rộng mới với cảm biến lớn hơn. Ống kính này sẽ có các điểm ảnh lớn hơn, cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Nhiều thông tin rò rỉ trước đó cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro cũng sẽ được nâng cấp camera chính lên độ phân giải 48 MP, hỗ trợ quay video 8K cùng nhiều tính năng khác liên quan đến thực tế ảo và thực tế tăng cường. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

