Những vụ rơi máy bay kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại

1. Vụ tai nạn của Chuyến bay 370 của Malaysia Airlines (2014): Vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 vào ngày 8/3/2014 là một trong những thảm kịch hàng không lớn nhất thế giới. Máy bay Boeing 777-200ER chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất khỏi radar khi bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. (Ảnh:New York Post) Dù đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn, nhưng cho đến nay, nguyên nhân và vị trí chính xác của vụ tai nạn vẫn còn là điều bí ẩn. Một số mảnh vỡ được tìm thấy trên Ấn Độ Dương, nhưng toàn bộ sự kiện này vẫn bao phủ trong màn bí mật, gây ra nỗi đau và sự hoang mang kéo dài cho người thân của các nạn nhân.(Ảnh:USA Today) 2. Vụ va chạm trên không ở Tenerife (1977): Vụ tai nạn thảm khốc tại sân bay Tenerife, Tây Ban Nha vào ngày 27/3/1977, được coi là vụ tai nạn hàng không có số người chết nhiều nhất trong lịch sử. Hai chiếc Boeing 747 của KLM và Pan American va chạm trên đường băng khi cố gắng cất cánh trong điều kiện sương mù dày đặc. (Ảnh:Reddit) Vụ va chạm đã khiến 583 người thiệt mạng, chỉ có 61 người sống sót. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn được xác định là do lỗi giao tiếp và sự hiểu lầm giữa phi hành đoàn và kiểm soát không lưu.(Ảnh:Wikipedia) 3. Vụ tai nạn của Chuyến bay 123 của Japan Airlines (1985): Ngày 12/8/1985, chiếc Boeing 747SR-46 của Japan Airlines gặp sự cố nghiêm trọng khi bay từ Tokyo đến Osaka. Máy bay bị mất áp suất do sự cố kỹ thuật, dẫn đến mất kiểm soát và lao xuống núi Takamagahara. (Ảnh:Aviation Safety Network) Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 520 người, chỉ có 4 người sống sót. Đây là vụ tai nạn máy bay đơn lẻ có số người chết lớn nhất trong lịch sử hàng không.(Ảnh:Bureau of Aircraft Accidents Archives) 4. Vụ đánh bom Chuyến bay 103 của Pan Am (1988): Vào ngày 21/12/1988, chuyến bay 103 của Pan American World Airways, một chiếc Boeing 747-121, đã bị đánh bom khi đang bay từ London đến New York. Vụ nổ khiến máy bay rơi xuống thị trấn Lockerbie, Scotland, làm 270 người thiệt mạng, bao gồm cả hành khách, phi hành đoàn và người dân trên mặt đất. (Ảnh:wikipedia) Cuộc điều tra sau đó xác định rằng vụ đánh bom là hành động khủng bố, và vụ việc này đã làm thay đổi mãi mãi cách mà ngành hàng không đối phó với các mối đe dọa an ninh.(Ảnh:Reddit) Mời quý độc giả xem thêm video: Máy bay Brazil rơi tự do làm 61 người chết.

1. Vụ tai nạn của Chuyến bay 370 của Malaysia Airlines (2014): Vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 vào ngày 8/3/2014 là một trong những thảm kịch hàng không lớn nhất thế giới. Máy bay Boeing 777-200ER chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất khỏi radar khi bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. (Ảnh:New York Post) Dù đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn, nhưng cho đến nay, nguyên nhân và vị trí chính xác của vụ tai nạn vẫn còn là điều bí ẩn. Một số mảnh vỡ được tìm thấy trên Ấn Độ Dương, nhưng toàn bộ sự kiện này vẫn bao phủ trong màn bí mật, gây ra nỗi đau và sự hoang mang kéo dài cho người thân của các nạn nhân.(Ảnh:USA Today) 2. Vụ va chạm trên không ở Tenerife (1977): Vụ tai nạn thảm khốc tại sân bay Tenerife, Tây Ban Nha vào ngày 27/3/1977, được coi là vụ tai nạn hàng không có số người chết nhiều nhất trong lịch sử. Hai chiếc Boeing 747 của KLM và Pan American va chạm trên đường băng khi cố gắng cất cánh trong điều kiện sương mù dày đặc. (Ảnh:Reddit) Vụ va chạm đã khiến 583 người thiệt mạng, chỉ có 61 người sống sót. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn được xác định là do lỗi giao tiếp và sự hiểu lầm giữa phi hành đoàn và kiểm soát không lưu.(Ảnh:Wikipedia) 3. Vụ tai nạn của Chuyến bay 123 của Japan Airlines (1985): Ngày 12/8/1985, chiếc Boeing 747SR-46 của Japan Airlines gặp sự cố nghiêm trọng khi bay từ Tokyo đến Osaka. Máy bay bị mất áp suất do sự cố kỹ thuật, dẫn đến mất kiểm soát và lao xuống núi Takamagahara. (Ảnh:Aviation Safety Network) Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 520 người, chỉ có 4 người sống sót. Đây là vụ tai nạn máy bay đơn lẻ có số người chết lớn nhất trong lịch sử hàng không.(Ảnh:Bureau of Aircraft Accidents Archives) 4. Vụ đánh bom Chuyến bay 103 của Pan Am (1988): Vào ngày 21/12/1988, chuyến bay 103 của Pan American World Airways, một chiếc Boeing 747-121, đã bị đánh bom khi đang bay từ London đến New York. Vụ nổ khiến máy bay rơi xuống thị trấn Lockerbie, Scotland, làm 270 người thiệt mạng, bao gồm cả hành khách, phi hành đoàn và người dân trên mặt đất. (Ảnh:wikipedia) Cuộc điều tra sau đó xác định rằng vụ đánh bom là hành động khủng bố, và vụ việc này đã làm thay đổi mãi mãi cách mà ngành hàng không đối phó với các mối đe dọa an ninh.(Ảnh:Reddit) Mời quý độc giả xem thêm video: Máy bay Brazil rơi tự do làm 61 người chết.