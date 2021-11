Những tiểu hành tinh nào đang "lăm le" tấn công Trái đất?

Mới đây, theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), không có tiểu hành tinh nào đủ lớn để có khả năng va chạm với Trái đất, gây ra thiệt hại đáng kể cho hành tinh của chúng ta trong tương lai gần. “Chúng tôi đang thống kê số tiểu hành tinh có thể đe dọa đến Trái đất, tuy nhiên hiện tại không có tiểu hành tinh nào mà chúng ta biết có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho Trái Đất”, Kelly Fast - Giám đốc Chương trình quan sát vật thể gần Trái Đất tại Văn phòng Điều phối Phòng thủ hành tinh của NASA cho biết. Dù vậy điều đó không có nghĩa là Trái đất hoàn toàn bình an vô sự với những vật thể ngoài hành tinh. Theo tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật của Ủy ban Liên Hợp Quốc, loài người chỉ xác định được gần 40% số lượng các tiểu hành tinh và sao chổi lớn đang chuyển động cắt ngang quỹ đạo Trái đất. Vì vậy để có phương án bảo vệ Trái đất, NASA tiến hành thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART), có nhiệm vụ làm chệch hướng các tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa đến hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, trước khi cố gắng chuyển hướng một tiểu hành tinh, các nhà khoa học phải tìm ra tiểu hành tinh đó và vạch ra quỹ đạo của nó trong nhiều năm tới để nhận ra rằng nó sẽ hoặc có thể va vào Trái Đất. Vì vậy nhiều dự án được ra đời để tham gia vào sứ mệnh bảo vệ Trái đất như dự án Catalina Sky Survey có trụ sở tại Arizona (Mỹ), đài quan sát Pan-STARRS ở Hawaii, kính viễn vọng không gian NEOWISE và kính thiên văn ATLAS. Bên cạnh đó còn có đài thiên văn Vera C. Rubin ở Chile bắt đầu quan sát vào năm 2023; một sứ mệnh dựa trên không gian có tên là NEO Surveyor cũng đang được phát triển và dự kiến khởi động vào cuối thập kỷ này. Theo các nhà khoa học, một tiểu hành tinh vượt quá một độ sáng nhất định và sẽ đến trong phạm vi 7,48 triệu km so với Trái Đất, vật thể đó sẽ tự động được đặt tên là một “tiểu hành tinh có khả năng nguy hiểm”. Tuy nhiên, 60% những tiểu hành tinh chúng ta chưa thể phát hiện mới là mối nguy lớn nhất cho chúng ta. Những tiểu hành tinh này là những tiểu hành tinh có thể đến gần Trái Đất một cách bất ngờ, quá muộn để bất kỳ ai thậm chí có thể cố gắng thay đổi hướng đi của chúng. NASA ước tính rằng với tốc độ hiện tại, các nhà khoa học sẽ phải mất thêm 30 năm nữa mới xác định được 90% vật thể có kích thước nhỏ hơn 1km, một mục tiêu mà Quốc hội Mỹ yêu cầu NASA đạt được vào năm 2020. Nhiệm vụ lập bản đồ càng nhiều tiểu hành tinh càng tốt, đó là lý do tại sao số lượng “tiểu hành tinh có khả năng nguy hiểm” và các vật thể gần Trái Đất ngày càng tăng lên đáng kể. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

