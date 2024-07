Những 'thiên đường' có thật trên Trái đất, Việt Nam cũng góp mặt

1. Fly Geyser, Mỹ: Là một trong những " thiên đường" có thật trên Trái đất, Fly Geyser là một sự hi hữu của thiên nhiên và con người. Người ta dự tính xây dựng một cái giếng ở đây, tuy nhiên trong quá trình khoan, một sơ sót khiến cho nước phun lên bề mặt, sau nhiều năm bồi tụ các chất trong dòng nước ngầm, một ngọn núi cao khoảng 1,5 mét đã hình thành và vẫn đang tiếp tục tăng kích thước. Hang Sơn Đoòng, Việt Nam: Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, nó rộng đến mức có thể chứa toàn bộ thành phố Manhattan. Hang có hệ thực vật tươi tốt do ánh sáng Mặt Trời rọi xuống từ các cửa hang phía trên. Nói cách khác, đây là một thế giới riêng nhỏ bé ẩn mình dưới bề mặt Trái Đất. 3. Hang Glowworm, Waitomo, New Zealand: Hệ thống hang động Waitomo có đến hàng nghìn ấu trùng phát quang sinh học, tạo ra các chuỗi dài ánh sáng, trông tựa như dải Ngân hà dưới lòng đất. 4. Hồ Spotted, Osoyoos, Canada: Chiếc hồ kì lạ này nằm trong sa mạc British Columbia có chứa một lượng lớn khoáng chất, bao gồm canxi và natri sunfat. Vào mùa hè, khi nước bốc hơi, các khoáng chất được giải phóng ra hơn 300 hồ nhỏ riêng biệt. 5. Sa mạc Wadi Rum: Sa mạc Wadi Rum là một trong những nơi có cảnh quan kỳ lạ nhất trên Trái Đất. Những vách đá trông không giống bất cứ vách đá nào khác trên hành tinh. Nhiều bộ phim nổi tiếng đã được quay tại đây như Transformer: Revenge of the Fallen. 6. Suối Grand Prismatic, Vườn Quốc gia Yellowstone, Wyoming: Là suối nước nóng lớn nhất ở Mỹ, Grand Prismatic trông giống hệt một chiếc cầu vồng màu sắc rực rỡ. 7. Thung lũng Chết là một địa điểm trong sa mạc Namib thuộc Namibia: Ở nơi này, những cái cây chết khô nằm bất động giữa nền cát là một khung cảnh độc đáo. 8. Những tảng đá ở Moeraki, New Zealand: Những tảng đá hình cầu bí ẩn nằm rải rác dọc bãi biển Koekohe, New Zealand vẫn là một bí ẩn lớn khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải. Biết rằng, mỗi tảng đá ở đây nặng vài tấn và cao tới 2m. Chúng có nhiều vết nứt và trông rất giống trứng khủng long. Theo các nhà khoa học, những tảng đá này hình thành bắt đầu từ khoảng 60 triệu năm trước. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

