Những thảm hoạ kỳ quái giáng xuống con người nhưng không thể giải mã

Năm 1922, nhà khảo cổ học người Ấn Độ La Jay Benner và những người khác đã phát hiện ra một tàn tích của một thành phố, nằm trên hòn đảo trung tâm của sông Indus. Các nhà khoa học tìm thấy một số lượng lớn xương người từ đống đổ nát. Dường như tất cả cư dân của thành phố cổ này đột nhiên chết cùng một lúc và toàn bộ thành phố bị phá hủy cùng một lúc. Do đó, các nhà khảo cổ gọi nó là "Mohenjo Daro", có nghĩa là "thành phố chết chóc". Các nhà khoa học phát hiện ra rằng thành phố cổ này hình thành cách đây 3.500 năm, rất thịnh vượng. Đây là nền văn minh cổ đại lớn nhất ở thung lũng Indus, nằm ở Larkana, Sindh, Pakistan, có diện tích 8 km2. Các nhà khảo cổ nhận thấy rằng sự sụp đổ của thành phố là một sự suy giảm không tự nhiên, mà là một sự gián đoạn đột ngột, như thể một thảm họa tự nhiên nào đó đã xảy ra. Những xác chết này có nhiều hình dạng khác nhau, và họ dường như không biết gì về thảm họa, bởi vì họ dường như đang bận rộn với việc riêng của mình. Có người cho rằng đó là một vụ nổ bất ngờ nên người dân lúc đó chết tức tưởi chưa kịp tránh. Tuy nhiên, tuyên bố này cần được kiểm chứng, vì trước năm 2600 trước Công nguyên, không có cái gọi là lý thuyết thuốc súng. Năm 1908, một quả cầu lửa phát nổ trên sông Tunguska, và các tia lửa ngay lập tức rơi vào rừng, gây ra một đám cháy dữ dội. Ngọn lửa quét sạch 80 triệu cây cối và vô số động vật trên diện tích hơn 1.300km², bầu trời đỏ rực, các thành phố xung quanh cũng bị ảnh hưởng, toàn cảnh kinh hoàng như vụ phun trào của núi lửa La Mã Pompeii. Đối với những thảm họa tự nhiên như vậy, người ta tự nhiên đưa ra nhiều phỏng đoán. Vào thời điểm đó, sức công phá của vụ nổ còn hơn cả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki nên người ta nghi ngờ vụ nổ trên sông Tunguska là một vụ nổ bom nguyên tử. Tuy nhiên, vụ nổ này xảy ra vào năm 1908, khi cả thế giới vẫn đang trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, và những công nghệ như bom nguyên tử chỉ mới xuất hiện trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba, nên nó có thể không phải là một vụ nổ bom nguyên tử. Nhưng sức mạnh đó quá lớn, vì vậy người ta nghi ngờ rằng vụ nổ do tiểu hành tinh va vào trái đất vào thời điểm đó. Nhưng việc cho rằng tiểu hành tinh va vào trái đất là điều hiển nhiên là không thể xác nhận được. Vì không có miệng núi lửa khổng lồ xung quanh sông Tunguska nên việc nó va vào trái đất cũng còn nhiều nghi vấn. Năm 1632, đột nhiên có tiếng động lớn trong nhà máy Vương Công ở góc tây nam của thủ đô Bắc Kinh, rồi người ta thấy khói dày đặc trên bầu trời, và một đám mây hình nấm giống như vụ nổ của bom nguyên tử và bom khinh khí bốc lên. Vương Cung Xưởng là một trong những kho vũ khí lớn ở thời nhà Minh. Đây là nơi sản xuất mọi loại vũ khí, từ cung tên, kiếm, cho đến thuốc súng và súng thần công. Các thống kê sau này cho thấy sức công phá của vụ nổ lên tới gần 20.000 tấn TNT, nghĩa là tương đương quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. Ước tính 20.000 người đã bỏ mạng trong vụ nổ, bao gồm con trai duy nhất của hoàng đế Minh Hy Tông là Thái tử Chu Từ Quế. Theo ghi chép thời bấy giờ, vụ nổ có thể do tia lửa bén vào thùng chứa thuốc súng hoặc bình chứa chất dễ cháy. Nhưng vào thời nhà Minh, ngay cả với sự phát triển vượt bậc của công nghệ chế tạo thuốc súng, sức công phá của thuốc nổ cũng không thể lớn đến vậy. Đương nhiên vẫn có người nói có thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nhưng sử sách không có ghi chép, chúng ta cũng không có cách nào biết được thực hư tình huống, cũng không biết thiên thạch có thực sự xuất hiện hay không. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Năm 1922, nhà khảo cổ học người Ấn Độ La Jay Benner và những người khác đã phát hiện ra một tàn tích của một thành phố, nằm trên hòn đảo trung tâm của sông Indus. Các nhà khoa học tìm thấy một số lượng lớn xương người từ đống đổ nát. Dường như tất cả cư dân của thành phố cổ này đột nhiên chết cùng một lúc và toàn bộ thành phố bị phá hủy cùng một lúc. Do đó, các nhà khảo cổ gọi nó là "Mohenjo Daro", có nghĩa là "thành phố chết chóc". Các nhà khoa học phát hiện ra rằng thành phố cổ này hình thành cách đây 3.500 năm, rất thịnh vượng. Đây là nền văn minh cổ đại lớn nhất ở thung lũng Indus, nằm ở Larkana, Sindh, Pakistan, có diện tích 8 km2. Các nhà khảo cổ nhận thấy rằng sự sụp đổ của thành phố là một sự suy giảm không tự nhiên, mà là một sự gián đoạn đột ngột, như thể một thảm họa tự nhiên nào đó đã xảy ra. Những xác chết này có nhiều hình dạng khác nhau, và họ dường như không biết gì về thảm họa, bởi vì họ dường như đang bận rộn với việc riêng của mình. Có người cho rằng đó là một vụ nổ bất ngờ nên người dân lúc đó chết tức tưởi chưa kịp tránh. Tuy nhiên, tuyên bố này cần được kiểm chứng, vì trước năm 2600 trước Công nguyên, không có cái gọi là lý thuyết thuốc súng. Năm 1908, một quả cầu lửa phát nổ trên sông Tunguska, và các tia lửa ngay lập tức rơi vào rừng, gây ra một đám cháy dữ dội. Ngọn lửa quét sạch 80 triệu cây cối và vô số động vật trên diện tích hơn 1.300km², bầu trời đỏ rực, các thành phố xung quanh cũng bị ảnh hưởng, toàn cảnh kinh hoàng như vụ phun trào của núi lửa La Mã Pompeii. Đối với những thảm họa tự nhiên như vậy, người ta tự nhiên đưa ra nhiều phỏng đoán. Vào thời điểm đó, sức công phá của vụ nổ còn hơn cả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki nên người ta nghi ngờ vụ nổ trên sông Tunguska là một vụ nổ bom nguyên tử. Tuy nhiên, vụ nổ này xảy ra vào năm 1908, khi cả thế giới vẫn đang trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, và những công nghệ như bom nguyên tử chỉ mới xuất hiện trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba, nên nó có thể không phải là một vụ nổ bom nguyên tử . Nhưng sức mạnh đó quá lớn, vì vậy người ta nghi ngờ rằng vụ nổ do tiểu hành tinh va vào trái đất vào thời điểm đó. Nhưng việc cho rằng tiểu hành tinh va vào trái đất là điều hiển nhiên là không thể xác nhận được. Vì không có miệng núi lửa khổng lồ xung quanh sông Tunguska nên việc nó va vào trái đất cũng còn nhiều nghi vấn. Năm 1632, đột nhiên có tiếng động lớn trong nhà máy Vương Công ở góc tây nam của thủ đô Bắc Kinh, rồi người ta thấy khói dày đặc trên bầu trời, và một đám mây hình nấm giống như vụ nổ của bom nguyên tử và bom khinh khí bốc lên. Vương Cung Xưởng là một trong những kho vũ khí lớn ở thời nhà Minh. Đây là nơi sản xuất mọi loại vũ khí, từ cung tên, kiếm, cho đến thuốc súng và súng thần công. Các thống kê sau này cho thấy sức công phá của vụ nổ lên tới gần 20.000 tấn TNT, nghĩa là tương đương quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. Ước tính 20.000 người đã bỏ mạng trong vụ nổ, bao gồm con trai duy nhất của hoàng đế Minh Hy Tông là Thái tử Chu Từ Quế. Theo ghi chép thời bấy giờ, vụ nổ có thể do tia lửa bén vào thùng chứa thuốc súng hoặc bình chứa chất dễ cháy. Nhưng vào thời nhà Minh, ngay cả với sự phát triển vượt bậc của công nghệ chế tạo thuốc súng, sức công phá của thuốc nổ cũng không thể lớn đến vậy. Đương nhiên vẫn có người nói có thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nhưng sử sách không có ghi chép, chúng ta cũng không có cách nào biết được thực hư tình huống, cũng không biết thiên thạch có thực sự xuất hiện hay không. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT