Những siêu máy tính mạnh nhất thế giới đóng góp lớn cho nhân loại

Đặt tại Trung tâm Khoa học tính toán RIKEN (Nhật Bản), siêu máy tính Fugaku của Fujitsu vừa được đánh giá là siêu máy tính ở vị trí đầu bảng trong xếp hạng TOP500 siêu máy tính. Fugaku đã đánh bại Summit và Sierra - hai hệ thống siêu máy tính mạnh nhất trước đó do IBM sản xuất dành cho Mỹ. Vị trí thứ 4 và 5 thuộc về hai siêu máy tính Sunway TaihuLight và Tianhe-2A của Trung Quốc. Theo viện nghiên cứu Riken, Fugaku đang được sử dụng để chẩn đoán, trị liệu và mô phỏng sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, hệ thống này còn được sử dụng trong việc truy vết người nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản và mới đây nhất là nghiên cứu nhằm tìm ra các loại thuốc có khả năng chống lại dịch bệnh. Trước đó, siêu máy tính đến từ Trung Quốc Tianhe-2 đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng các siêu máy tính nhanh nhất thế giới là phiên bản nâng cấp của Tianhe-1A. Siêu máy tính đến từ Trung Quốc này có tốc độ ấn tượng lên tới 33,86 petaflops với hệ thống kết cấu gồm đến 3.12 triệu nhân. Trong một số điều kiện thuận lợi nhất định, thậm chí siêu máy này có thể đạt đến tốc độ khủng khiếp hơn vào khoảng 54,9 petaflops. Là một phiên bản nâng cấp so với người tiền nhiệm của mình mang tên Jaguar, Titan có tốc độ 17,6 petaflops, sử dụng Cray CPU và Nvidia GPU cùng 560.640 nhân. Chiếc siêu máy tính này mới được đưa vào vận hành hoàn thiện và chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực vật lí phân tử quy mô, dựng mô hình khí hậu, phản ứng tổng hợp laser và năng lượng. Siêu máy tính mới của người Mỹ tiêu thụ khoảng 9 megawatt điện. Chi phí để chạy siêu máy tính này có thể lên tới 10 triệu USD 1 năm, tuy nhiên, bộ năng lượng nước này vẫn sẽ sẵn sàng cấp kinh phí bởi theo họ, việc phát triển Titan là cần thiết. Với tốc độ cực khủng vào cỡ 17,2 petaflops, siêu máy tính Sequoia cần đến 1,6 triệu nhân xử lý. Sequoia được Hoa Kỳ tận dụng trong các lĩnh vực thử nghiệm kích thích vũ khí hạt nhân, động lực học chất lỏng, các nghiên cứu sâu về thiên văn, năng lượng, bộ gene người và biến đổi khí hậu. Mời quý độc giả đón xem thêm video Video siêu máy tính nhanh nhất thế giới của Trung Quốc - Nguồn: Vietnam Plus

Đặt tại Trung tâm Khoa học tính toán RIKEN (Nhật Bản), siêu máy tính Fugaku của Fujitsu vừa được đánh giá là siêu máy tính ở vị trí đầu bảng trong xếp hạng TOP500 siêu máy tính. Fugaku đã đánh bại Summit và Sierra - hai hệ thống siêu máy tính mạnh nhất trước đó do IBM sản xuất dành cho Mỹ. Vị trí thứ 4 và 5 thuộc về hai siêu máy tính Sunway TaihuLight và Tianhe-2A của Trung Quốc. Theo viện nghiên cứu Riken, Fugaku đang được sử dụng để chẩn đoán, trị liệu và mô phỏng sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, hệ thống này còn được sử dụng trong việc truy vết người nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản và mới đây nhất là nghiên cứu nhằm tìm ra các loại thuốc có khả năng chống lại dịch bệnh. Trước đó, siêu máy tính đến từ Trung Quốc Tianhe-2 đứng ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng các siêu máy tính nhanh nhất thế giới là phiên bản nâng cấp của Tianhe-1A. Siêu máy tính đến từ Trung Quốc này có tốc độ ấn tượng lên tới 33,86 petaflops với hệ thống kết cấu gồm đến 3.12 triệu nhân. Trong một số điều kiện thuận lợi nhất định, thậm chí siêu máy này có thể đạt đến tốc độ khủng khiếp hơn vào khoảng 54,9 petaflops. Là một phiên bản nâng cấp so với người tiền nhiệm của mình mang tên Jaguar, Titan có tốc độ 17,6 petaflops, sử dụng Cray CPU và Nvidia GPU cùng 560.640 nhân. Chiếc siêu máy tính này mới được đưa vào vận hành hoàn thiện và chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực vật lí phân tử quy mô, dựng mô hình khí hậu, phản ứng tổng hợp laser và năng lượng. Siêu máy tính mới của người Mỹ tiêu thụ khoảng 9 megawatt điện. Chi phí để chạy siêu máy tính này có thể lên tới 10 triệu USD 1 năm, tuy nhiên, bộ năng lượng nước này vẫn sẽ sẵn sàng cấp kinh phí bởi theo họ, việc phát triển Titan là cần thiết. Với tốc độ cực khủng vào cỡ 17,2 petaflops, siêu máy tính Sequoia cần đến 1,6 triệu nhân xử lý. Sequoia được Hoa Kỳ tận dụng trong các lĩnh vực thử nghiệm kích thích vũ khí hạt nhân, động lực học chất lỏng, các nghiên cứu sâu về thiên văn, năng lượng, bộ gene người và biến đổi khí hậu. Mời quý độc giả đón xem thêm video Video siêu máy tính nhanh nhất thế giới của Trung Quốc - Nguồn: Vietnam Plus