Những sản phẩm công nghệ game thất bại toàn tập trong lịch sử

Panasonic đã từng cho ra đời một chiếc máy chơi game mang nhiều tiềm năng mang tên 3DO. Để sở hữu một chiếc 3DO vào thời điểm 1993, bạn phải bỏ ra tới 700 USD. Do giá bán quá đắt và không cạnh tranh được với Nintendo đang rất hùng mạnh ở thời điểm đó, nên 3DO chỉ trụ tiếp trong vòng 3 năm cho tới khi bị dừng sản xuất vĩnh viễn. Về mặt ý tưởng, sản phẩm này đúng là đi trước thời đại, nhưng do sự hạn chế về công nghệ đã làm người dùng Virtual Boy cảm thấy như bị tra tấn mỗi khi chơi game. Mỏi mắt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn... là những gì người ta miêu tả về Virtual Boy, hơn thế nữa máy chơi game của Nintendo này chỉ hỗ trợ một vài trò chơi trong suốt quãng thời gian nó xuất hiện. Với giá thành 180 USD vào năm 1995, Virtual Boy bị khai tử chỉ một năm sau đó. Được ví như là một phiên bản nâng cấp của Genesis khi từ đồ họa 16-bit chuyển sang 32-bit. Sega Saturn đã gây được sự phấn khích cho giới game thủ vào thời điểm 20 năm trước. Tuy nhiên, giá bán của Sega Saturn hoàn toàn bất hợp lý đối với game thủ vào thời điểm đó - 400 USD để có trong tay bộ máy chơi game Sega Saturn. Đây thực sự là một con số đáng suy nghĩ dù cho bạn có giàu đi chăng nữa. Năm năm sau khi Microsoft bán ra những chiếc Xbox đầu tiên, Apple cũng cho ra mắt sản phẩm máy chơi game Pippin của họ. Bên cạnh giá bán quá cao, sự thất bại của máy chơi game Pippin còn do sai lầm trong chiến lược marketing của Apple. N-Gage là sự tiếc nuối lớn nhất của những người hâm mộ Nokia, thiết kế của sản phẩm cùng các trò chơi đi kèm không hề tệ, thế nhưng ra mắt cùng thời điểm với hàng loạt thiết bị chơi game từ Nintendo, Nokia không "có cửa" với một hãng sản xuất thiết bị chơi game lớn như Nintendo. Ra mắt vào năm 2003 và nhanh chóng lụi tàn vì nhiều lý do khác nhau, N-Gage chỉ bán được khoảng 5.000 thiết bị trong 2 tuần đầu tiên sau đó dần dần biến mất. Được tạo ra bởi Phantom Entertainment, nó được xem là chiếc máy phục vụ chơi game online trong năm 2004. Nhưng sản phẩm này chưa bao giờ được marketing, dẫn đến nghi vấn rằng nó đã bị bốc hơi. Máy chơi game này được tích hợp công nghệ khiến game thủ loá mắt: màn hình 2.8 inch độ phân giải 320 x 4240 pixel, hệ thống định vị GPS, GPRS, bộ vi xử lý ARM9 400MHz, chip đồ hoạ Nvidia GeForce 4500 3D… Mặc dù có một danh sách game khá hấp dẫn, người chơi vẫn chê Gizmondo thật xa xỉ. Sự thiếu hụt về tính đa dạng trong các trò chơi của nhà phát triển đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nintendo, và đã biến Wii U trở thành thứ yếu đối với người chơi. Game thủ sẽ dành phần lớn thời gian cho PC, Xbox hoặc Playstation, và chỉ thỉnh thoảng mở Wii U lên để chơi bất kỳ game mới nào được Nintendo phát triển. Ouya nổi tiếng là dự án thành công nhất trong lịch sử sản phẩm từ nguồn quỹ Kickstarter với hàng triệu USD được người chơi đóng góp. Chỉ với giá 99 USD, nó khá dễ tiếp cận đến người chơi. Nhưng thiết kế sản phẩm là một vấn đề lớn, cùng với việc thiếu đi những game cơ bản. Cuối cùng, sản phẩm đã không tìm được chỗ đứng trong thị trường máy chơi game và dần dần trôi vào lãng quên.

