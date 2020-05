Muôn kiểu độ máy chơi game chất lừ, “nhái” cả lò nướng

Ý tưởng độ máy chơi game "nhái lò nướng" này được hai modder James Kingham và Brendan Foley thực hiện sau khi nhận thấy cấu tạo của vỏ máy PS4 giống y hệt một chiếc lò nướng. Tuy nhiên chiếc máy này đã hoàn toàn mất đi chức năng chơi game bởi toàn bộ máy móc đã được thay thế bằng linh kiện của một chiếc lò nướng. Những người yêu thích Stars War và những con tàu vũ trụ hẳn sẽ rất mê đắm chiếc Xbox 360 phiên bản tàu vũ trụ cực ngầu này. Bạn vừa có thể dùng nó để chơi game lại vừa nghe được âm thanh ù ù phát ra như đang bay cùng với dải đèn LED nhấp nháy cực lạ mắt. Những cảnh ma mị với sự xuất hiện của con quỷ đáng sợ chính là ý tưởng để một modder tạo nên chiếc console kinh dị này. Vandy Amka đã mất nhiều công sức tạo ra những họa tiết ghê gớm, quái dị trên lớp vỏ và một con mắt nhìn chằm chằm, tất nhiên chiếc máy vẫn hoạt động bình thường. Chiếc máy chơi game phiên bản Joker, kèm theo là khẩu hiệu màu đỏ như vết máu "Why so serious". Thế nhưng kiểu độ máy chơi game chất lừ này lại khiến người ta liên tưởng nhiều hơn đến một cái bếp ga. Những ai chơi series game huyền thoại Final Fantasy chắc hẳn sẽ không thể quên thành phố Midgar với vô vàn máy móc. MakoMod đã đưa mô hình thành phố Midgar vào ngay chiếc PS1, với một khẩu pháo vô cùng lớn ở trung tâm. Nhìn qua khung cảnh đèn led lấp lánh, tòa nhà cao tầng chẳng ai có thể nghĩ rằng mô hình này là một máy chơi game đã được độ với phiên bản Las Vegas. Đây là sản phẩm kết hợp của Ubisoft với modder nổi tiếng người Đức Butterkneter để quảng bá cho trò chơi sắp tới của họ - Tom Clancy's Rainbow Vegas. Những con zombie khát máu đã truyền cảm hứng cho modder Csmodsandart tạo nên một chiếc Xbox 360 máu me, bị "xé toạc" để lộ ánh sáng đỏ kỳ quái bên trong. Và tất nhiên không thể thiếu phụ kiện đi kèm là tay cầm chơi game cũng kinh dị không kém. Modder Rich Daluz nhìn vào lò nướng bánh của mình và phát hiện ra rằng, chiếc đĩa game Super Nintendo có kích thước vừa vặn hoàn hảo khe chứa của lò nướng bánh mì. Và thế là ý tưởng độ máy chơi game độc đáo này ra đời. Creative Box đã quyết định chế tạo Nintendo 64 màu xanh theo phong cách của Quỷ mặt trăng với gương mặt dữ tợn và gớm ghiếc. Trong muôn kiểu độ máy chơi game chất lừ của game thủ, có lẽ đây là phiên bản kỳ công nhất. Chiếc máy chơi game NES được modder sử dụng mô hình Robot R2-D2 với kích thước thật từ series phim huyền thoại Star Wars lắp ghép. Trên tay Ốp Lưng Máy Chơi Game cho điện thoại siêu H.O.T | KTheme.com. Nguồn: Youtube

