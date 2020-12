Những sân bay đặc biệt ai cũng muốn trải nghiệm một lần trong đời

Sân bay Daocheng Yading ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là sân bay thương mại có cao độ lớn nhất trên thế giới. Sân bay nằm ở độ cao 4.411m trên mực nước biển. Sân bay Daocheng Yading có các chuyến bay thường xuyên đến thủ phủ của tỉnh - thành phố Thành Đô, cách đó khoảng 1 giờ bay, cũng như đến một số điểm đến khác ở miền nam và miền trung Trung Quốc. Sân bay Bar Yehuda của Israel là sân bay có cao độ thấp nhất thế giới ở vị trí sâu 378m bên dưới mực nước biển. Tọa lạc của nó ở biển Chết - nơi sâu nhất trên bề mặt Trái Đất so với mực nước biển. Sân bay Svalbard, Longyear là sân bay nằm gần cực bắc nhất trên thế giới, với các chuyến bay thương mại hoạt động theo lịch trình định sẵn ở khu vực đảo Svalbard ở Na Uy. Nó thuộc sở hữu và điều hành bởi hãng hàng không quốc gia Na Uy. Sân bay quốc tế Ushuaia là sân bay thương mại quốc tế nằm gần Nam Cực nhất thế giới. Sân bay này thường được hành khách chọn là một điểm chuyển tiếp phổ biến khi muốn đến Nam Cực. Sân bay quốc tế Ushuaia nằm cách trung tâm Ushuaia (một thành phố trên đảo Tierra del Fuego thuộc tỉnh Tierra del Fuego của Argentina) 4km về phía nam. Mataveri là sân bay "bị cô lập" nhất thế giới. Nó cách sân bay gần nhất 2.603km, tính từ sân bay Totegegie ở phía Tây. Nếu tính từ đất liền, sân bay này cách đại lục Chile 3.759 km, từ sân bay Santiago của Chile. Mặc dù nằm rất xa đất liền, nhưng vì sự quan tâm đến các "Moai" - những tác phẩm điêu khắc độc đáo được làm từ tro núi lửa cô đặc trên Đảo Phục sinh, một lượng khách du lịch lớn đã đến sân bay Quốc tế Mataveri mỗi năm. Sân bay quốc tế Ahvaz ở thành phố Ahvaz, Iran được xem là sân bay có nhiệt độ ngoài trời nóng nhất thế giới với kỷ lục 54 độ C được ghi nhận vào mùa hè năm 2017. Lí do là vì nó nằm ở một trong những khu vực nóng nhất ở Trung Đông. Sân bay Oymyakon là sân bay lạnh nhất thế giới với nhiệt độ vào mùa đông có thể lên đến -67.7 độ C. Sân bay quốc tế King Fahd của Arab Saudi là sân bay có tổng diện tích lớn nhất thế giới với tổng diện tích 78.000 hecta (780 km vuông). Tuy nhiên, phần lớn diện tích là dành cho các khu vực cảnh quan, trang trí bên ngoài, diện tích sử dụng thực tế của sân bay này "chỉ" có 3.675 hecta. Sân bay có diện tích sử dụng lớn nhất thế giới là sân bay quốc tế Denver của Mỹ với tổng diện tích sử dụng lên đến 13.726 hecta. Lưu lượng hành khách trung bình mỗi năm dao động trong khoảng 70 triệu lượt khách. Sân bay có lưu lượng hành khách lớn nhất thế giới là Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport. Sân bay này đón đến trên 110 triệu lượt hành khách vào năm 2019 Sân bay có đường băng ngắn nhất thế giới là sân bay Juancho E. Yrausquin nằm trên đảo Saba, thuộc về quần đảo Antilles nằm ở khu vực Caribean của Hà Lan. Juancho E. Yrausquin là sân bay có đường băng ngắn nhất dành cho các máy bay thương mại, với chiều dài chưa tới 400m.

