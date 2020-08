Những "phi vụ" bắt sống rắn khủng, trăn khổng lồ tại Việt Nam

Ngày 19/8 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh một người đàn ông tay không bắt sống rắn khủng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người đàn ông này là anh PVT (38 tuổi, huyện Tân Châu, Tây Ninh), bị rắn hổ mang chúa cắn vào đùi khi đang làm việc tại vườn mãng cầu. Được biết, con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 mét, nặng gần 4,5kg, sau khi nhanh tay chụp được đầu con rắn, anh T. tự ga rô và chạy nhanh ra đường kêu người đến cứu giúp. Được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, tê liệt toàn thân, khó thở và mất tri giác, hiện sức khỏe anh T. đã ổn định. Trước đó, tại Việt Nam đã từng xuất hiện nhiều ''phi vụ'' bắt sống mãng xà chúa, trăn khủng khiến người dân được phen xôn xao. Hình ảnh này ghi lại cảnh người dân dùng kích điện đánh cá để vây bắt con rắn ''khủng'' nặng gần 20kg tại xã Ngọc Thanh (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vào tháng 12/2017. Khi kéo con rắn ra, những người dân chứng kiến đều hoảng hốt vì nó quá to, ước chừng nặng gần 20kg và dài khoảng 3-4m. Được biết, đây là rắn nuôi do người dân thả ra, ẩn nấp dưới một bệ sắt có khe rỗng, lộ phần đuôi ra ngoài. Tháng 5/2019, người dân khu vực huyện Tri Tôn (An Giang) xôn xao trước cặp rắn hổ khủng được bắt sống tại núi Cấm. Theo nhận dạng chúng là hổ mang chúa (rắn hổ mây) - nhóm động vật quý hiếm thuộc nhóm 1b với trọng lượng mỗi con khoảng 18 kg, dài khoảng 4m. Vụ việc thu hút không chỉ người dân địa phương mà nhiều đoàn khách du lịch từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long… đi viếng Miếu Bà ở Châu Đốc cũng kéo sang xem. Tháng 1/2017, 5 người đàn ông cũng bắt được con rắn hổ mang chúa bò trên đường ở xã Hà Lộc (Phú Thọ) dài gần 5 m, nặng hơn 14 kg. Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một thanh niên túm đuôi con rắn và kéo không cho con vật bỏ chạy, sau đó, bốn người đàn ông cầm cây gậy dài đè lên cổ và thân rắn rồi bắt sống dưới sự hiếu kỳ của đông đảo người dân địa phương. Một lần khác, người dân xã Hồ Sơn (Hữu Lũng - Lạng Sơn) bắt sống một con rắn hổ mang hoa cuộn tròn trốn trong chuồng gà, dài khoảng 2m. Đáng nói, chủ nhà cho biết trước đây đã từng bắt được 6 con rắn trốn trong chuồng gà sau những trận mưa lũ. Hổ mang hoa là một trong những loài rắn cực độc, có thể phun nọc độc cách xa từ 1,4-2m với tốc độ rất nhanh, nên nếu không có kinh nghiệm sẽ rất khó xử trí được với loài vật vô cùng nguy hiểm này. Không chỉ có rắn hổ, những phi vụ bắt sống trăn khủng tại Việt Nam cũng từng gây xôn xao dư luận. Tháng 11/2017 người dân ở xóm Thanh Chương (xã Nghĩa Phúc) vây bắt được con trăn lớn cuộn tròn trong ruộng mía Con trăn quá to và sợ trăn hung dữ nên người dân đã đập chết con trăn này rồi mang về nhà. Được biết, con trăn này dài hơn 5m, nặng khoảng 30kg. Ngày 10.12.2015, bà Minh (trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) phát hiện con bò cái của mình về nhà một mình sau khi ăn cỏ trên núi mà không có con bê về cùng. Sau đó mới tá hỏa khi biết con vật đáng thương đã nằm trong bụng trăn khủng ở một khe nước khu vực rừng Già và tri hô người trong làng vây bắt. Sự việc tương tự cũng xảy ra ở Đồng Sinh, xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Người dân bắt được một con trăn khổng lồ nặng gần 20kg, dài khoảng hơn 3m, nghi là nuốt con dê 15kg của gia đình ông. Chiều ngày 25/9/2019, một số người dân ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống phát hiện và vây bắt gọn con trăn lớn trong lúc đi gặt lúa thuộc khu vực đồng Cù nằm trên địa bàn. Con trăn hoa có độ dài khoảng 2,5m, nặng 25kg Thời điểm đó, UBND xã Tế Lợi cho biết không rõ trăn khổng lồ từ đâu xuất hiện bởi xung quanh không có hộ nào nuôi loài trăn này và địa phương cũng không có núi đồi, khu cây cối rậm rạp. Bị rắn hổ mang chúa cắn, người đàn ông ở Tây Ninh đem cả 'thủ phạm' đi cấp cứu | VTC News

