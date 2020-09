Những phát minh đầu tiên làm thay đổi lịch sử nhân loại

Tesla Roadster, hay còn được gọi với cái tên Ngôi sao bóng tối, là chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện do Tesla Motors sản xuất. Tuy đã bị ''khai tử'' vào năm 2012, Telsa mới đây tuyên bố mẫu xe này có thể được đưa trở lại trong năm nay. Tổ tiên của smartphone ngày nay - chiếc điện thoại di động đầu tiên làm thay đổi lịch sử nhân loại là sáng tạo của Martin Cooper. Thiết bị này có trọng lượng tới 1kg, dung lượng pin phải mất 10 giờ để sạc đầy nhưng chỉ sử dụng được trong vòng nửa giờ. Vào ngày Cooper phát minh ra chiếc điện thoại này, ông đã gọi cho một công ty đối thủ cạnh tranh và nói với họ rằng ông đang nói chuyện trên qua một chiếc điện thoại di động. Robot đầu tiên của thế giới có chiều cao 2,5 mét, được quảng cáo là robot vạn năng. Thiết bị này hoạt động với một bảng điều khiển có tên gọi là Cygan, hỗ trợ trong các thí nghiệm với chất độc và chất nổ, thậm chí có thể giúp việc nhà. Đây chính là chiếc máy tính Apple đầu tiên do Steve Wozniak phát triển, sau đó được mua bởi một người có tên là Paul Terrell. Tất nhiên vào thời đó đây đã là thiết bị khá hiện đại tuy có phần hơi cồng kềnh. Ngay sau khi đạt thỏa thuận mua bán, Steve Jobs đã xuất hiện chân trần trong cửa hàng máy tính của Terrell - The Byte Shop - và thực hiện thương vụ đầu tiên trong lịch sử của Apple. Công ty AbioCor đã tạo ra trái tim nhân tạo hoàn toàn đầu tiên trên thế giới năm 2015, thay đổi cuộc sống của những người mắc bệnh tim. Nó hoạt động dựa trên một nguồn năng lượng có thể sạc lại và AbioCor đã thử nghiệm nó trên 15 bệnh nhân, nhưng công ty này hiện đã ngừng phát triển sản phẩm này. Có thể bạn không tin nhưng đây chính là tổ tiên xa xưa nhất của những chiếc xe hơi hiện đại ngày nay, cũng là một trong những phát minh thay đổi cuộc sống nhân loại. Chiếc xe đầu tiên mà Henry Ford thiết kế trong ga ra của mình được gọi là Ford Quadricycle. Nó chạy bằng xăng và di chuyển bằng 4 lốp xe đạp. Sau thành công này, Henry Ford quyết định thành lập Công ty Ford Motor vào năm 1903. Cây thông Noel ở Trung tâm Rockefeller ở Manhattan (Mỹ) lần đầu tiên được trang trí vào năm 1931 với vỏ lon, đồ chơi và quả nam việt quất. Sally Halterman là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được cấp bằng lái xe mô tô, khi ấy cô còn rất trẻ. Để có được tấm bằng, Sally đã phải vượt qua rất nhiều các kỳ thi đồng thời đấu tranh cho quyền lợi của mình. Elon Musk 'muối mặt’ vì màn thử kính xe chống đạn | VTV24

