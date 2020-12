Những nhà khoa học đã bị giết bởi chính phát minh của mình

Kỹ sư người Romania Aurel Vlaicu chế tạo chiếc máy bay trong năm 1913, một kỳ tích đáng kinh ngạc. Sau đó, ông ấy mong muốn trở thành người đầu tiên bay qua dãy núi Carpathian. Cuộc hành trình không suôn sẻ và ông đã chết khi băng qua những ngọn núi. Franz Reichelt là nhà phát minh thiên tài và cũng là một trong những người tiên phong của trò nhảy dù. Trong một lần thử nghiệm chiếc dù của mình, ông đã nhảy khỏi tháp Eiffel. Nhưng không may, chiếc dù của ông không bung ra được, nên ông rơi thẳng xuống đất tử vong. Horace Lawson Hunley là một trong những kỹ sư hàng hải giỏi nhất thập niên 1860. Ông đã tử vong khi tàu ngầm chạy bằng tay của mình bị chìm và nhân viên cứu hộ đến quá muộn. Max Valier đã đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp tên lửa những năm 1930. Ông đã gặp nạn và tử vong khi thử một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu tên lửa ở Berlin vì máy xe nổ tung. Doanh nhân hàng không người Anh Michael Dacre đã thử nghiệm một chiếc máy bay cho công ty Avcen Ltd do ông chế tạo. Máy bay của ông gặp trục trặc và rơi xuống ở khu vực phía bắc thủ đô Kuala Lumpur, ông chết ngay lập tức. Otto Lilienthal, một kỹ sư người Đức thử nghiệm chiếc tàu lượn của mình tại đồi Rhinow ở Đức. Chuyến bay đầu tiên thành công, người kỹ sư di chuyển được quãng đường 250 mét. Nhưng không may, trong lần thử nghiệm thứ tư, chiếc tàu lượn bị chững lại và ông ấy đã chết sau khi rơi từ độ cao 15 mét. Nhà phát minh người Pháp Sieur Freminet nảy ra ý tưởng tạo ra thiết bị thở để lặn biển. Thật không may, nguyên mẫu thiết bị đầu tiên của ông có chất lượng rất kém, ông đã chết sau khi sử dụng nó trong 20 phút. Nhà phát minh người Nga Valerian Abakovsky là người đã nghiên cứu chế tạo động cơ xe lửa tốc độ cao Aerowagon. Trong một cuộc thử nghiệm, chiếc tàu đã trật đường ray khiến chính ông cùng 5 người khác tử nạn.

