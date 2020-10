Những màn “giả gái” cực ảo diệu của các nam streamer đình đám

Lớp học của Thầy giáo Ba chắc chắn sẽ bớt đi độ "mặn" nếu thiếu sự góp mặt của Sena. Nam streamer đã có màn "giả gái" gây "bỏng mắt" người xem. Trong lần livestream, Thầy giáo Ba đã giới thiệu phiên bản nữ của Sena với cái tên Tiểu Tiểu, thành viên nữ mới của team SBTC. Người xem vỡ òa là khi nhận ra cô nàng với mái tóc bạch kim cùng đôi môi đỏ thẫm vừa xuất hiện chính là Sena. Sau đó, không ít lần on stream, khi được fan yêu cầu, anh chàng vẫn sẵn sàng đội tóc giả và bật mode "Tiểu Tiểu" để giao lưu cùng người hâm mộ. Thực hiện phim ngắn mang tên Trận chiến thả thính nhằm quảng bá cho nhãn hàng vào tháng 4/2019, Cris Devil Gamer đã thể hiện sự lầy lội hết cỡ của mình với màn hóa thân thành một cô gái. Chẳng ngại chuyện đội tóc giả, trang điểm, Cris đã có màn "giả gái" ấn tượng được nhiều fan yêu mến. Sau lần thành công đó, anh cũng nhiều lần xuất hiện trong phiên bản "cô gái Cris" với mái tóc tém sành điệu. Hot streamer Quang Cuốn của tựa game LMHT trong dịp 20/10 năm nay cũng đã kịp để lại dấu ấn với màn "tìm lại chính mình" với sự giúp đỡ của Sunny Phạm. Cô nàng beauty vlogger nhanh chóng trang điểm và biến chàng streamer nam tính thành phiên bản nữ với khí chất ngút ngàn. Chàng streamer Long Cua nhà SBTC cũng đã một lần hóa thân thành nữ do giữ lời hứa với fan. Chi tiết là sau khi MV This Way của CARA có sự góp mặt của NoWay ra mắt và đạt mốc 2 triệu view anh sẽ thực hiện lời hứa "giả gái". Trong màn hóa thân này, NoWay đã được Cara hỗ trợ khi chính tay cô trang điểm, chọn váy áo cũng như đội tóc giả cho chàng trai. Sau khi hoàn thành mọi công đoạn, NoWay đã hướng về phía ống kính và "Hello mấy cưng" cực kỳ đáng yêu khiến không ít fan "cười lăn lộn" vì độ lầy lội của chàng trai. Với MV Thằng điên do anh sáng tác liên tục đạt top trending trong thời gian ra mắt tháng 10/2018, ViruSs đã quyết định rũ bỏ hình ảnh nam tính thường ngày để khoác lên mình bộ tóc giả cùng chiếc váy trắng để thực hiện lời hứa với fan. Cộng đồng mạng nhanh chóng dành những lời có cánh nhờ vào thần thái ngút ngàn của chàng streamer. Rockie chàng tuyển thủ đường giữa của đội tuyển Invictus Gaming đã có màn ăn mừng chiến thắng tại Chung kết Thế giới 2018 đầy đáng nhớ. Giữ lời hứa với fan, sau khi giành chức vô địch ngay tại đất Hàn Quốc, chàng game thủ đã lên sóng cùng người hâm mộ qua phiên bản "cô hầu gái"gây thích thú cho người hâm mộ. Sneaky xạ thủ đường dưới của Cloud9 chính là một trong những cosplayer chính hiệu nổi tiếng bật nhất của LMHT khu vực Bắc Mỹ. Không ít fan nhiều lần nghi ngờ giới tính thật của anh chàng do những màn "trap" thành con gái cực kỳ xuất sắc của anh. Sneaky thậm chí còn từng được đề cử ở hạng mục Best Cosplay tại eSports Award năm 2019 nhờ màn biến hóa thành Sivir trang phục giao pizza ấn tượng. Nhìn vào "body", đố ai dám nghĩ rằng cô gái nóng bỏng này laị là một chàng trai chính hiệu.

