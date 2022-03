Những lời nguyền hắc ám đoạt mạng người kinh hoàng nhất lịch sử

Vào tháng 2/1923, một nhóm khảo cổ người Anh đã khai quật lăng mộ của vua Tutankhamun, hay còn gọi là "Vua Tut", một vị pharaoh Ai Cập trị vì vào thế kỷ 14 trước Công nguyên. Trong vòng mười mấy năm sau khi khai quật lăng mộ, 20 người có liên quan đến sự việc lần đó đều lần lượt mắc bệnh lạ hoặc bị thần kinh mà qua đời. Mặc dù không rõ có bao nhiêu người thật sự tin vào những " lời nguyền" này, tuy nhiên nó đã trở thành đề tài cực kỳ quen thuộc cho các tựa phim kinh dị như The Mummy (1932) cùng các phần sau đó, cũng như các bộ phim hài kinh dị như Mummy's Boys (1936), Abbott and Costello Meet the Mummy (1955). Lời nguyền Tecumseh đã tồn tại hơn 100 năm qua. Lịch sử nước này ghi nhân 6 trường hợp Tổng thống Mỹ chết trong nhiệm kỳ của mình khi đắc cử vào năm mà con số năm đó chia hết cho 20. Lời nguyền này được cho là xuất hiện từ trận chiến Tippecanoe năm 1984. Khi đó tướng William Henry Harrison chỉ huy 4.000 quân giao chiến với những chiến binh người Mỹ bản địa do tộc tưởng Tecumseh của bộ tộc Shawnee chỉ huy. Người ta cho rằng, để trả thù, người anh em của Tecumseh, Tenskwatawa đã đưa ra lời nguyền cho Harrison và các tổng thống Mỹ sau này: cứ 20 năm một lần, tổng thống Mỹ nào nhậm chức thì sẽ chết trong nhiệm kỳ của mình. Ca khúc "Turn Off The Dark" (Xóa tan bóng đêm) nằm trong vở nhạc kịch nổi tiếng của Broadway có tên "Spiderman: Turn Off The Dark" (Người nhện: Xóa tan bóng đêm) nhưng vở nhạc kịch liên tục bị trì hoãn. Nguyên nhân là bởi các vụ tai nạn bất ngờ liên tục xảy ra với các diễn viên của vở nhạc kịch trong quá trình tập luyện bản nhạc tử thần này. Có tới 4 người bị thương trong lúc diễn tập. Giám đốc chương trình bị bỏng, nam diễn viên thủ vai Người nhện Christopher Tierney còn bị rơi từ độ cao 9m xuống đất. Một vũ công khác bị gãy xương cổ tay và nam diễn viên phụ bị gãy xương mắt cá chân. Nhiều sách sử ghi chép lại rằng lời nguyền đẫm máu của thầy tu có tên Grigory Rasputin đã góp phần quan trọng trong việc kết thúc của triều đại Romanov. Grigory Rasputin là thầy tu và cận thần thân tin, được Sa hoàng Nicholas II và hoàng hậu Aleksandra trọng dụng. Song chính vì sức ảnh hưởng quá lớn của Grigory Rasputin đối với giới thượng tầng ở Nga thời bấy giờ nên rất nhiều kẻ muốn ông phải chết. Cảm nhận được cái chết đã cận kề, ông đã viết bức thư tay để lại, rằng nếu ông bị người dân thường giết thì không sao, nhưng nếu ông bị ám hại bởi tầng lớp thượng lưu quý tộc thì nước Nga sẽ đại loạn trong vòng 25 năm, chế độ quân chủ sụp đổ, anh em giết chết lẫn nhau trong biển máu. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Vào tháng 2/1923, một nhóm khảo cổ người Anh đã khai quật lăng mộ của vua Tutankhamun, hay còn gọi là "Vua Tut", một vị pharaoh Ai Cập trị vì vào thế kỷ 14 trước Công nguyên. Trong vòng mười mấy năm sau khi khai quật lăng mộ, 20 người có liên quan đến sự việc lần đó đều lần lượt mắc bệnh lạ hoặc bị thần kinh mà qua đời. Mặc dù không rõ có bao nhiêu người thật sự tin vào những " lời nguyền" này, tuy nhiên nó đã trở thành đề tài cực kỳ quen thuộc cho các tựa phim kinh dị như The Mummy (1932) cùng các phần sau đó, cũng như các bộ phim hài kinh dị như Mummy's Boys (1936), Abbott and Costello Meet the Mummy (1955). Lời nguyền Tecumseh đã tồn tại hơn 100 năm qua. Lịch sử nước này ghi nhân 6 trường hợp Tổng thống Mỹ chết trong nhiệm kỳ của mình khi đắc cử vào năm mà con số năm đó chia hết cho 20. Lời nguyền này được cho là xuất hiện từ trận chiến Tippecanoe năm 1984. Khi đó tướng William Henry Harrison chỉ huy 4.000 quân giao chiến với những chiến binh người Mỹ bản địa do tộc tưởng Tecumseh của bộ tộc Shawnee chỉ huy. Người ta cho rằng, để trả thù, người anh em của Tecumseh, Tenskwatawa đã đưa ra lời nguyền cho Harrison và các tổng thống Mỹ sau này: cứ 20 năm một lần, tổng thống Mỹ nào nhậm chức thì sẽ chết trong nhiệm kỳ của mình. Ca khúc "Turn Off The Dark" (Xóa tan bóng đêm) nằm trong vở nhạc kịch nổi tiếng của Broadway có tên "Spiderman: Turn Off The Dark" (Người nhện: Xóa tan bóng đêm) nhưng vở nhạc kịch liên tục bị trì hoãn. Nguyên nhân là bởi các vụ tai nạn bất ngờ liên tục xảy ra với các diễn viên của vở nhạc kịch trong quá trình tập luyện bản nhạc tử thần này. Có tới 4 người bị thương trong lúc diễn tập. Giám đốc chương trình bị bỏng, nam diễn viên thủ vai Người nhện Christopher Tierney còn bị rơi từ độ cao 9m xuống đất. Một vũ công khác bị gãy xương cổ tay và nam diễn viên phụ bị gãy xương mắt cá chân. Nhiều sách sử ghi chép lại rằng lời nguyền đẫm máu của thầy tu có tên Grigory Rasputin đã góp phần quan trọng trong việc kết thúc của triều đại Romanov. Grigory Rasputin là thầy tu và cận thần thân tin, được Sa hoàng Nicholas II và hoàng hậu Aleksandra trọng dụng. Song chính vì sức ảnh hưởng quá lớn của Grigory Rasputin đối với giới thượng tầng ở Nga thời bấy giờ nên rất nhiều kẻ muốn ông phải chết. Cảm nhận được cái chết đã cận kề, ông đã viết bức thư tay để lại, rằng nếu ông bị người dân thường giết thì không sao, nhưng nếu ông bị ám hại bởi tầng lớp thượng lưu quý tộc thì nước Nga sẽ đại loạn trong vòng 25 năm, chế độ quân chủ sụp đổ, anh em giết chết lẫn nhau trong biển máu.