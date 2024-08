Những kỳ quan thiên nhiên 'hút khách' nhất hành tinh, Việt Nam góp mặt

1. Grand Canyon, Mỹ: Grand Canyon, nằm ở bang Arizona, là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giới. Với độ sâu hơn 1.800 mét và dài gần 450 km, hẻm núi này thu hút khoảng 6 triệu du khách mỗi năm. Du khách đến đây để chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ, tham gia các hoạt động như đi bộ, chèo thuyền và chụp ảnh. (Ảnh: Shaka Guide) 2. Vườn Quốc gia Banff, Canada: Vườn Quốc gia Banff, nằm trong dãy núi Rocky của Canada, là một trong những điểm đến thiên nhiên phổ biến nhất Bắc Mỹ. Với hồ Louise tuyệt đẹp, những ngọn núi phủ tuyết và suối nước nóng tự nhiên, Banff thu hút hơn 4 triệu du khách mỗi năm. Đây là nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như leo núi, trượt tuyết và cắm trại.(Ảnh: Travel Curator) 3. Vịnh Hạ Long, Việt Nam: Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Với hàng nghìn hòn đảo đá vôi nhô lên từ mặt nước xanh ngọc bích, Vịnh Hạ Long thu hút khoảng 2 triệu du khách quốc tế mỗi năm. Du khách đến đây để tham quan các hang động, chèo thuyền kayak và thưởng thức hải sản tươi ngon.(Ảnh: Traveloka) 4. Thác Niagara, Mỹ và Canada: Thác Niagara, nằm giữa biên giới Mỹ và Canada, là một trong những thác nước nổi tiếng nhất thế giới. Với lưu lượng nước khổng lồ và vẻ đẹp hùng vĩ, thác Niagara thu hút khoảng 12 triệu du khách mỗi năm. Du khách có thể chiêm ngưỡng thác nước từ các đài quan sát, tham gia chuyến du thuyền Maid of the Mist hoặc trải nghiệm cảm giác mạnh tại các khu vui chơi gần đó.(Ảnh: Britannica) 5. Great Barrier Reef, Úc: Great Barrier Reef, nằm ngoài khơi bờ biển Queensland, Úc, là rạn san hô lớn nhất thế giới và một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất hành tinh. Với hơn 2.900 rạn san hô và 900 hòn đảo, Great Barrier Reef thu hút khoảng 2 triệu du khách mỗi năm. Du khách đến đây để lặn biển, ngắm san hô và tham quan bằng tàu đáy kính(Ảnh: Britannica) 6. Công viên Quốc gia Yellowstone, Mỹ: Công viên Quốc gia Yellowstone, nằm chủ yếu ở Wyoming, là công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới và nổi tiếng với các hiện tượng địa nhiệt như mạch nước phun Old Faithful. Với cảnh quan đa dạng từ rừng thông, đồng cỏ đến suối nước nóng, Yellowstone thu hút khoảng 4 triệu du khách mỗi năm. Du khách có thể tham gia các hoạt động như cắm trại, đi bộ đường dài và quan sát động vật hoang dã.(Ảnh: Britannica) 7. Matterhorn, Thụy Sĩ: Matterhorn là một trong những đỉnh núi nổi tiếng nhất thế giới, nằm trên dãy Alps, Thụy Sĩ. Với hình dáng đặc biệt và độ cao 4.478 mét, Matterhorn thu hút khoảng 2 triệu du khách mỗi năm. Đây là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động leo núi, trượt tuyết và chụp ảnh phong cảnh.(Ảnh: outsideonline) 8. Vườn Quốc gia Torres del Paine, Chile: Vườn Quốc gia Torres del Paine, nằm ở Patagonia, Chile, là một trong những khu vực hoang sơ và đẹp nhất thế giới. Với những ngọn núi đá granit, hồ nước xanh biếc và các dòng sông băng, Torres del Paine thu hút khoảng 250.000 du khách mỗi năm. Du khách đến đây để leo núi, đi bộ đường dài và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.(Ảnh: torresdelpaine) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí mật giúp kỳ quan La Mã đứng vững hơn 2.000 năm qua.

