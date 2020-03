Những game giáo dục trên điện thoại vừa học vừa chơi mùa Covid-19

Khan Academy Kids: Là một trong những game giáo dục trên điện thoại tốt nhất hiện nay, Khan Academy Kids mang đến bộ sưu tập sách và video để trẻ có thể vừa chơi vừa học bất cứ khi nào. Tùy vào profile và sở thích học tập mà trẻ sẽ được học các kỹ năng phù hợp như đọc, viết tiếng Anh, giải quyết vấn đề, kể chuyện,...Game này phù hợp cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống, hoàn toàn miễn phí tải xuống và không xuất hiện quảng cáo. Sesame Street Alphabet Kitchen: Học tiếng Anh cực kỳ hiệu quả cùng Sesame Street Alphabet Kitchen, lại giúp bé có hứng thú với gian bếp, tại sao không? Với game này, trẻ sẽ được rèn luyện kỹ năng đọc viết từ những chữ cái, từ ngữ đơn giản nhất bằng cách tham gia nướng và tô chữ cái cùng chú rối Cookie Monster, Elmo. Game giáo dục hữu ích này phù hợp với trẻ ở mọi lứa tuổi, thậm chí là người lớn bắt đầu với tiếng Anh từ con số 0. Trong khi nướng bánh, các nhân vật Sesame Street sẽ dạy cách nói các từ, ý nghĩa của chúng và cách sử dụng nguyên âm để tạo ra các từ khác nhau. Logic Land: Giống như Toán hay Khoa học, việc nâng cao khả năng Logic vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với trẻ đang ở độ tuổi phát triển. Khi trẻ hoàn thành các mức độ của trò chơi, chúng nhận được kho báu và cho phép các nhân vật Jack và Alice tiến tới các hòn đảo. Game Logic Land gồm xác định số chẵn lẻ, hoàn thành chuỗi, tính toán khối theo hình dạng,…để cải thiện sự phát triển của lý luận logic, trí thông minh và bộ nhớ. Astronomy for Kids: Khám phá hệ mặt trời, tìm hiểu về vũ trụ rộng lớn là một trong những chủ đề khiến trẻ cực kỳ hứng thú. Trò chơi này mang đến cho trẻ kiến thức đầy đủ hơn về vũ trụ, thông qua hình ảnh động và âm thanh chất lượng cao. Khi đi đến các địa điểm như đài quan sát, rạp chiếu phim, trẻ sẽ thu thập được các thông tin hữu ích. Ngoài ngắm nhìn cận cảnh các hành tinh, chòm sao, thỉnh thoảng trẻ sẽ được kiểm tra kiến thức qua các câu đố ngẫu nhiên hiện lên. Play and Learn Science: Nếu trẻ yêu thích khám phá về khoa học, thế giới và cuộc sống xung quanh, thì đây là một trong số những game giáo dục không thể thiếu trên điện thoại. Trẻ có thể thực hiện thí nghiệm, giải pháp kỹ thuật và học những thứ liên quan đến khoa học như nhiệt độ, các hiện tượng,... Algorithm City: Dành cho những trẻ ở độ tuổi lớn hơn yêu thích lập trình và tư duy với những con số, hình khối, game giáo dục này khá phù hợp để ''giết thời gian'' mùa dịch Covid-19. Mục đích của game là hướng dẫn một chú chim cánh cụt nhỏ thu thập nhiều đồng tiền nhất có thể bằng cách chọn các hành động thông qua một giao diện đồ họa đơn giản và xem cách nó hoạt động. Trẻ phải học cách tạo code hiệu quả để có được điểm số cao nhất, độ khó sẽ tăng dần theo mỗi cấp độ. Thinkrolls: Đây được mệnh danh là một trong những trò chơi hàng đầu dành cho trẻ em của Mỹ hiện nay, giúp trẻ tư duy tốt hơn mà vẫn mang tính giải trí cao. Game có 207 cấp độ câu đố thông minh dành cho trẻ em, thông qua thao tác thực hành làm thế nào để sử dụng các vật phẩm và tạo ra đường đi về đích. Thu phí học online: Bộ GD&ĐT lên tiếng | VTC Now. Nguồn: Youtube

