Kinh hãi những loài “thuỷ quái” đáng sợ từng tung hoành khắp địa cầu

Siêu cá mập Megalodon là một loài cá mập sống cách nay khoảng 15,9 tới 2,6 triệu năm, vào thời kỳ Đại Tân Sinh đã tuyệt chủng. Loài thủy quái này được xem là một trong những động vật có xương sống lớn mạnh nhất trong lịch sử tự nhiên và có lẽ từng có tác động lớn đến cấu trúc của đời sống đại dương. Từ việc nghiên cứu hóa thạch của chúng cho thấy loài cá mập khổng lồ này có thể chiều dài tới 18 mét và phân bố ở toàn cầu. Siêu cá mập Megalodon nếu vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ thì chắc hẳn nó sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho rất nhiều người, hạm đội cũng như các hàm không mẫu hạm. Liopleurodon là loài thằn lằn biển có chiều dài lên tới 6m. Chúng sống chủ yếu ở vùng biển châu Âu vào kỷ Juras. Bộ hàm của nó có thể dài tới 3m, với những chiếc răng vô cùng lớn. Loài thằn lằn này có khả năng săn mồi nhanh, bất ngờ như loài cá sấu, khiến nó trở thành một trong những loài thủy quái đáng sợ nhất thế giới thời tiền sử. Tylosaurus là một loài thằn lằn biển Tylosaurus, một thằn lằn biển ăn thịt lớn liên quan chặt chẽ với thằn lằn hiện đại và rắn. Đây có lẽ là một trong những thương long lớn nhất thế giới. Livyatan melvillei hay còn gọi là siêu cá nhà táng một thành viên đã tuyệt chủng của bộ cá voi có răng thời tiền sử và được xem là loài cá voi có răng to lớn nhất từng biết. Chúng có thể sống cách đây 13,6 đến 11,6 triệu năm. Những chiếc răng khổng lồ và kích thước cơ thể to lớn của loài cá voi này sẽ khiến nhiều người phải kinh hãi khi gặp chúng ở đại dương. Basilosaurus là danh pháp khoa học của một chi cá voi sống từ 40 tới 34 triệu năm trước trong thế Eocen muộn. Basilosaurus trung bình dài khoảng 18 m và được coi là một trong những loài động vật lớn nhất trong thời đại của chúng. Predator X - Pliosaurs sở hữu hộp sọ dài đến 3 mét, răng dài 30cm Predator X có lực cắn lên đến 15 tấn gấp 4 lần so với Trex. Predator X - loài vật có lực cắn mạnh nhất trong lịch sử, nó sử dụng hai chiếc vây trước để bơi với vận tốc tối đa là 18km/h (5m/s) so với các loài động vật bơi bằng đuôi có cùng kích thước khác. Với kích thước tương đương cá sấu lớn ngày nay, Jaekelopterus rhenaniae là loài săn mồi đáng sợ nhất ở thời đại của chúng. Loài bọ cạp này săn bắt cá và ăn thịt cả đồng loại ở những vùng nước nông gần bờ.Thủy quái Kronosaurus sống vào giữa kỷ Cretaceous. Chúng có chiều dài tối đa là 10 mét nặng tới gần 7 tấn, được mệnh danh là loài động vật săn mồi tối cao vào thời điểm đó. Kronosaurus có cái đầu lớn, hàm răng khỏe cùng những chiếc răng có thể dài đến 7cm đặc biệt là chiếc lớn nhất có thể dài tới 30cm. Dunkleosteus là một chi cá da phiến tuyệt chủng, từng tồn tại vào cuối kỷ Devon, khoảng 380–360 triệu năm trước. Chúng có thể đạt chiều dài 10 m và khối lượng 3,6 tấn, là một sinh vật săn mồi siêu hạng. Helicoprion là thủy quái khổng lồ sống cách đây 250 triệu năm. Nó nặng gần nửa tấn và dài đến gần 8m, to hơn bất cứ loài cá nào ở đại dương. Cơ thể loài vật này rất giống cá mập ngoại trừ cụm răng xếp theo xoắn ốc - thứ vũ khí hạng nặng để chúng xé nát con mồi. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

