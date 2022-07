Những chuyện kể về “linh hồn” ám ảnh nhất mọi thời đại

Gia đình nhà Bell sống ở trang trại của họ tại Tennessee vào thế kỷ 19. Câu chuyện bắt đầu khi Jonh Bell bắn một con vật lạ, ông không thể xác định đó là gì và nó đã biến mất. Ngay sau đó, những tiếng động lạ đã xuất hiện. Nhiều thứ kỳ lạ rơi xuống bất ngờ, động vật trong trang trại cư xử dị thường mà không có lý do rõ ràng và các thành viên trong già đình bị tấn công bởi thế lực vô hình. Sự kiện diễn ra từ năm 1817 – 1821 và được coi là câu chuyện ma kinh điển. John Bell cuối cùng cũng qua đời với một chiếc chai lạ có chất không xác định được tìm thấy trên người ông. Mary Worth là một hồn ma phụ nữ rất nổi tiếng và có nhiều truyền thuyết liên quan đến cô. Một số người nói rằng cô là một phụ nữ rất xinh đẹp và thường xuyên soi gương. Do một tai nạn khủng khiếp, mặt cô bị biến dạng. Cô đã không được phép nhìn vào gương nữa. Một đêm khi mọi người đang ngủ, cô lẻn ra trước gương và bật khóc. Sau đó Mary biến mất. Những người khác lại nói rằng Mary Worth đã giết tất cả các con của mình. "Bloody Mary ... Bloody Mary ... Bloody Mary" là những lời nói bí mật để gọi cô. Tại Stanley Hotel (Colorado, Mỹ) rất nhiều người ở đây đã phàn nàn về các âm thanh khó chịu, kỳ lạ. Ngay cả một số nhân viên ở đây cũng cho biết đã nghe thấy tiếng ai đó chơi piano trong phòng khiêu vũ lớn trong khi thực tế không ai ở đó. Thậm chí người ta còn nghe thấy tiếng trẻ em chơi đùa trong hội trường mặc dù vào thời điểm đó không có trẻ em tại khách sạn. Câu chuyện kể lại rằng một nghệ sĩ tên Floda đã chết đuối tại đây từ lâu và quay về chơi piano. Du khách đã nói rằng nhìn thấy những bóng ma trong phòng của họ. Trong ngôi nhà có tên Amityville gần New York vào tháng 11/1974 đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Một năm sau đó, George và Kathy Lutz chuyển vào sống trong đó cùng 3 đứa con của họ. Tuy vậy, sau một thời gian ở tại đây, họ đã phải rời bỏ nó vì quá sợ hãi. Những tiếng động kinh hoàng liên tục xuất hiện và họ nhìn thấy những bóng ma buộc họ phải di chuyển ra ngoài. Có vẻ như những linh hồn của người chết oan uổng do vụ án mạng kinh hoàng trước đó đã ám ảnh ngôi nhà và không cho người mới vào sống. Những hồn ma quá giang là một truyền thuyết được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Câu chuyện thường được kể lại là một phụ nữ trẻ sẽ xin đi nhờ xe ô tô của người lạ mặt ở trên đường. Sẽ có người dừng lại giúp đỡ cô gái và đưa cô đến nơi mình sống. Một lúc sau, khi chiếc xe dừng lại phía trước ngôi nhà của cô gái thì người lái xe nhìn vào ghế sau và không thấy cô gái đâu nữa. Người lái xe sẽ gõ cửa ngôi nhà và một cặp vợ chồng già sẽ nói rằng cô gái đã chết nhiều năm trước do tai nạn xe hơi. Đây là câu chuyện được kể lại rất nhiều tại các nơi khác nhau trên thế giới. Người vợ thứ 2 của vua Henry VIII là Anne Boleyn đã dành 3 năm ở bên cạnh chồng mình. Tuy vậy, sau đó vua Henry đã chán vợ và tìm cách để kết thúc cuộc hôn nhân. Anne bị buộc tội ngoại tình, loạn luân và bị chém đầu vào ngày 19/5/1536. Truyền thuyết về hồn ma của Anne Boleyn là một trong những câu chuyện ma nổi tiếng nhất thế giới. Cô đã từng xuất hiện trong một số địa điểm và thường xuyên nhất là tại London theo các câu chuyện kể lại. Đôi khi Anne được nhìn thấy trong trạng thái rất xinh đẹp nhưng đôi khi được nhìn thấy trong cảnh không đầu. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

