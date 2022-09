Những bí ẩn nằm sâu dưới đại dương, đến chuyên gia cũng khó giải

Năm 1968, 4 tàu ngầm khổng lồ thuộc 4 quốc gia khác nhau đều mất tích đã trở thành thảm kịch quân sự chấn động bậc nhất thế kỷ 20. Không một nhà điều tra nào trên thế giới thời ấy có thể tìm ra nguyên nhân những vụ mất tích bí ẩn. Cả bốn chiếc tàu ngầm trên đều mất tích một cách kỳ lạ trong lòng nước ở độ sâu hàng nghìn mét khi đang làm nhiệm vụ. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm của các nhà chức năng, tất cả đều đi vào ngõ cụt khi người ta không thể tìm ra bất cứ mãnh vỡ hay manh mối gì. Và số phận của 4 chiếc tàu ngầm này mãi chôn vùi trong lòng đại dương sâu thẳm cũng như chẳng một ai biết chuyện gì đã xảy ra với chúng. Những tàu ngầm lần lượt mất tích trong năm 1968, bao gồm: Tàu ngầm INS Dakar – Hải quân Israel, mất tích ngày 9/1/1968. Tàu ngầm Minerve (S647) – Hải quân Pháp, mất tích ngày 27/1/1968. Tàu ngầm K-129 – Hải quân Liên Xô, mất tích ngày 8/3/1968. Tàu ngầm USS Scorpion (SSN-589), Hải quân Mỹ, mất tích ngày 22/5/1968. Xuất hiện cách đây gần 20 năm, âm thanh kỳ bí xuất hiện dưới lòng biển sâu “The Bloop” cho đến nay vẫn là bí ẩn khiến nhiều nhà khoa học đau đầu. Năm 1997, Cục quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện âm thanh tần số thấp nhưng biên độ cao nhất từ trước tới nay. Âm thanh “quái vật” dưới đáy đại dương sâu thẳm này phát ra từ độ sâu khoảng 4,3 km ở vùng biển cách Chile 1.750 km về phía Tây. Vốn dĩ “The Bloop” gây nhiều tranh cãi đến vậy bởi tần số mà nó được ghi nhận lớn hơn nhiều so với bất cứ tiếng ồn do động vật biển nào gây ra. Tiếng động này có thể truyền đi với một khoảng cách lên tới 5.000km! Vào tháng 6/2011, đội săn tìm kho báu dưới đáy biển “Ocean X” của Thụy Điển phát hiện xác của một con tàu chở rượu ở độ sâu chừng 90m dưới đáy biển Baltic (Bắc Âu). Theo xác nhận ban đầu, chiếc tàu có niên đại khoảng một thế kỷ và bị hải quân Đức đánh chìm trong Thế chiến thứ nhất. Trong lúc sử dụng thiết bị phát sóng siêu âm để tìm kiếm rượu champagne quý trong xác tàu, “Ocean X” thấy một vật thể lớn hình tròn hiện lên màn hình của thiết bị. Vật thể lạ dài 60m và dày 4m được phát hiện nằm ở độ sâu 80 – 90m trong vùng biển quốc tế giữa Thụy Điển và Phần Lan. Vật thể lạ này rất giống con tàu vũ trụ Millennium Falcon (trong bộ phim bom tấn Star Wars 2) nên nhiều tờ báo nhận định vật thể lạ có thể là đĩa bay của sinh vật ngoài hành tinh (UFO) nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là một vật thể nhân tạo. Tam giác quỷ Bermuda nổi tiếng là một địa danh từ lâu nhờ vào nhiều vụ việc được coi là bí ẩn mà trong đó tàu thủy, máy bay hay thủy thủ đoàn được cho là biến mất không có dấu tích. Nhiều người cho rằng có một thế lực siêu nhiên, thần bí nào đó xuất hiện ở đây và những vụ máy bay, tàu thuyền bị mất tích là do lực lượng này gây ra. Nhưng mới đây, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố, những đám mây hình lục giác khổng lồ (đường kính đến 88km) tạo nên những cột không khí khổng lồ chuyển động trên mặt biển với vận tốc khủng khiếp lên tới 270 km/h là nguyên nhân gây nên những vụ mất tích không dấu vết trên vùng biển tam giác quỷ Bermuda. Họ giải thích rằng những cột không khí này giống như những “quả bom không khí khổng lồ” có khả năng “nuốt” trọn tàu thuyền, máy bay. Cho đến nay, tam giác quỷ Bermuda là “nghĩa địa” của hàng trăm máy bay, tàu thuyền ở độ sâu 8.000 m. Và tất nhiên, để trở thành “nghĩa địa biển” khổng lồ như vậy còn có rất nhiều nguyên nhân mà rất có thể các nhà khoa học chưa thể tìm ra hết. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

