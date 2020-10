Nhìn lại những lần xếp hàng mua iPhone mới từ 2007 - 2020

Những năm đầu tiên từ 2007-2009, đây là thời điểm mà Apple đã bắn phát đạn iPhone đầu tiên vào thị trường Smartphone. Tuy còn nhiều hạn chế nhưng iPhone 2G thực sự đã tạo ra một cuộc cách mạng cho điện thoại di động tới tận ngày nay. Đây là những lô iPhone thế hệ đầu, cục mịch, xấu nhưng cách mạng. Đây là cách mà người dân giải trí, giết thời gian trong lúc xếp hàng để chờ mua iPhone sớm nhất. Thời điểm iPhone đầu tiên bán chính thức, đích thân Steve Jobs đã có mặt ở Apple Store Palo Alto. Đến thời điểm iPhone 3G và 3GS ra mắt, sức hút không suy giảm chút nào. Cảnh xếp hàng mua iPhone 4 đầu tiên tại Apple Store Hong Kong. Thời điểm ra đời, đây là chiếc Smartphone có thiết kế đẹp nhất và cho tới nay iPhone 4 vẫn được đánh giá là một trong những chiếc iPhone có thiết kế đẹp nhất trong lịch sử của Apple. Hãy xem cách mà người hâm mộ bày tỏ sự yêu thích với chiếc iPhone 4 cuồng nhiệt như thế nào. iPhone 4s ra đời vẫn tiếp tục được ủng hộ trên tòan thế giới. iPhone 5 và 5S, 5C. Chiếc iPhone 5 mỏng nhẹ với thiết kế khác biệt có được sức hút xứng đáng. Đến năm sau đó, Apple ra mắt hai chiếc 5S và 5C, một bản nâng cấp và một bản hợp túi tiền: Đích thân CEO Tim Cook xuất hiện tại Apple Store Palo Alto để giới thiệu chiếc iPhone 5 Năm 2014, mọi người đổ xô đi mua iPhone 6 và 6 Plus, dòng máy đầu tiên của Apple với hai phiên bản màn hình kích thước khác nhau. Đến năm 2015, ra mắt cùng với Apple Watch, sức hút thậm chí còn hơn cả năm trước đó. Hình dưới đây là một trung tâm thương mại ở Toronto, Canada ngày mở bán iPhone 6. Ra mắt ba sản phẩm trong hai thời điểm khác nhau, 2016 là một năm bận rộn đối với Apple. Chiếc SE giờ đã có quá nhiều người yêu mến, thậm chí đến mức có những người dùng tới khi iPhone SE bản mới ra mắt vào năm 2019. Còn hai chiếc 7 và 7 Plus thì gây tranh cãi vì bỏ cổng tai nghe 3.5mm, nhưng đổi lại là camera đôi trên chiếc 7 Plus Mặc dù gây tranh cãi nhưng iPhone 7 cũng được săn đón nồng nhiệt, thậm chí trở thành mẫu iPhone quốc dân trong một thời gian dài. Năm 2017, Chiếc iPhone X loại bỏ nút Home và tai thỏ đánh dấu một thời kỳ mới trong lịch sử Apple, và như mọi lần, dòng người hâm mộ chờ đến lượt mua iPhone X đông chẳng kém gì những năm trước, nếu không muốn nói là hơn. Sức hút của X khi ấy hình như còn che lấp cả chiếc iPhone 8 và 8 Plus ra mắt cùng lúc. Nhưng cũng trong thời điểm ấy, giữa lúc nghi vấn hacker Nga giúp ích cho chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng scandal giữa Facebook và Cambridge Analytica, hình ảnh màu hồng của thế giới công nghệ cũng phần nào biến mất. Chính Apple cũng cảm nhận hiệu ứng này rõ hơn bất kỳ ai khi ở Pháp, nhiều người đến Apple Store ngày iPhone X mở bán, không phải để mua máy, mà là để biểu tình. Camera thông minh hơn, ngon hơn trên chiếc XS, XS Max cùng chiếc XR đầy màu sắc và giá hợp lý không đủ để tạo ra sức hút như những năm trước. Vẫn có những fan trung thành của Apple chờ đợi thời điểm chiếc máy bán chính thức, nhưng mọi thứ không sôi động và điên rồ như những hình ảnh phía trên nữa. Có thể nói, đây là những mẫu máy mang lại nốt trầm cho Apple. iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Thời điểm iPhone được nâng cấp lên 3 camera phần nào tạo ra được sức hút trở lại với những dòng người xếp hàng ngay ngắn, lịch sự. Hẳn người đọc sẽ không quên hình ảnh hàng người xếp hàng dài trước Apple Store tại Singapore chờ mua iPhone 11. Giữa thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội nhất, iPhone cho ra mắt chiếc SE phiên bản mới của năm 2020, đội lốt iPhone 8 nhưng phần cứng khỏe hơn nhiều. Nhưng sức hút là rất khác, khi nhiều Apple Store thậm chí còn không được mở cửa, những nơi được mở bán thì mọi người phải tuân thủ giãn cách xã hội, phải đeo khẩu trang và thậm chí đôi khi, Apple Store chỉ phục vụ vài vị khách cùng một lúc iPhone 12 ra mắt giữa cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Đây là khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu tại Apple Store Sydney trong ngày mở bán đầu tiên iPhone 12. Tại Apple Store Fukuoka (Nhật Bản), phóng viên đứng xếp hàng để đưa tin còn nhiều hơn người đến mua.

