Nhiệt độ khí quyển cao nhất 20 năm qua, chuyên gia cảnh báo gì?

Nhiệt độ tầng nhiệt của Trái đất đã đạt đỉnh cao nhất trong 20 năm gần đây. Chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ trong tầng nhiệt có thể tiếp tục tăng trong vài năm tới, do hoạt động của Mặt trời ngày càng tăng lên. Các cơn bão địa từ đã góp phần làm tăng nhiệt độ tầng nhiệt trong thời gian gần đây bằng cách tích tụ năng lượng và làm tăng mức độ phát xạ hồng ngoại từ oxit nitric và carbon dioxide trong tầng nhiệt. Có ít nhất hai cơn bão địa từ tấn công Trái đất trong năm 2023, và nhiệt độ vẫn ở mức cao sau những cơn bão này. Các cơn bão địa từ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn trong thời gian cực đại của Mặt trời, và dự đoán cực đại năng lượng Mặt trời tiếp theo sẽ đến vào năm 2025. Các nhà khoa học của NASA và NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) đã dự đoán cực đại năng lượng Mặt trời tiếp theo sẽ đến vào năm 2025, điều đó có nghĩa là xu hướng nóng lên có thể sẽ tiếp tục trong vài năm tới. Tầng nhiệt mở rộng khi nó nóng lên, tạo ra lực cản khí động học tăng lên, có thể gây ra thách thức cho các vệ tinh và các mảnh vỡ không gian. “Tầng nhiệt giãn nở khi nóng lên, làm tăng lực cản khí động học trên các vệ tinh, kéo chúng lại gần Trái Đất hơn. Điều này có thể khiến các vệ tinh va vào nhau hoặc rơi hoàn toàn ra khỏi quỹ đạo. Trường hợp này từng diễn ra với vệ tinh Starlink của SpaceX vào tháng 2/2022”, Mlynczak, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Langley của NASA, giải thích. Nghiên cứu cũng cho thấy trong khoảng thời gian dài hơn, nhiệt độ trong tầng nhiệt điện đang giảm xuống do lượng CO2 dư thừa trong tầng nhiệt lưu, do biến đổi khí hậu làm tăng lượng phát xạ hồng ngoại vào không gian. >>>Xem thêm video: Châu Á nắng nóng kỷ lục, người dân vật vã tìm cách trốn nóng.

