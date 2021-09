Nhặt được 3 “quả bóng gai”, chàng trai sụp đổ nghe chuyên gia bóc mẽ

Sau khi mang những viên đá lạ này về nhà, chàng trai đã chụp lại nhiều bức ảnh khác nhau của các hòn đá rồi đăng chúng lên mạng nhờ mọi người tra thông tin giúp. Chuyên gia đã lập tức giải đáp cho anh chàng, thực chất đây là một loại đá Canxit. Canxit khá mềm và dễ vỡ. Bởi vậy nó không được ứng dụng phổ biến trong chế tác trang sức. Thay vào đó, mọi người sử dụng đá Canxit để chạm khắc đá quý hoặc thiết kế trang trí. Vì thế, giá của đá Canxit không quá đắt. Tùy thuộc vào kích thước, hoa văn, hình dáng và độ phức tạp của từng tác phẩm điêu khắc, chúng sẽ có mức giá khác nhau. Giá của đá Canxit giao động trong khoảng 400.000 – 1.000.000 VNĐ/kg. Đá Canxit (hay còn gọi là ngọc Hoàng Long), có công thức hóa học là CaCO3 là một loại đá tồn tại dưới dạng các tinh thể hình tam giác, trong đá canxit chứa các thành phần giống như đá cẩm thạch biến chất, đá vôi hoặc đá trầm tích. Tuy nhiên xét về độ cứng thì đá Canxit có độ cứng kém hơn hẳn các loại đá quý khác. Các hình dạng thường thấy của đá Canxit trong tự nhiên là hình bát giác, hình bầu dục... và được mài Cabochon hoặc faceset. Canxit cũng là một thành phần phổ biến của đá trầm tích, như đá vôi. Thường chứa vật liệu hữu cơ bao gồm phần còn lại vỏ của các sinh vật biển. Do đó, các thành phần của canxit thực sự là đá quý hữu cơ, có sự khác nhau như ngọc trai và san hô. Màu sắc của đá Canxit rất đa dạng như: đá Canxit đen, đá Canxit xanh, không màu, màu Cobalto, đá Canxit màu vàng, màu xanh lá, màu cam, màu đỏ... Đá Canxit có thể được tìm thấy ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Nhưng các mỏ có trữ lượng nhiều nhất có nguồn gốc từ Chihuahua, Mexico. Hoa Kỳ cũng có trữ lượng lớn canxit nằm ở Kansas, Oklahoma, New Jersey, New York, Tennessee, Texas và Missouri. Nguồn gốc canxit khác bao gồm Iceland, Đức, Bohemia, châu Phi (Namibia) và Cộng hòa Séc. Bên cạnh đó, đá Canxit được coi là một khoáng chất quan trọng trong ngành sản xuất công nghiệp, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng đặc biệt là để gắn kết hoặc để sản xuất các loại kim loại khác nhau. Theo vị chuyên gia nọ, những viên đá Canxit của anh chàng tuy không có nhiều giá trị nhưng xét về hình dáng cũng rất đẹp, chàng trai có thể giữ chúng lại để trưng bày. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

