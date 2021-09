Nhặt “cây súp lơ” trong hang, sướng rơn khi biết giá trị thật

Khi mới nhìn lướt qua, người đàn ông cho rằng vật kỳ lạ kia là một loại nấm nào đó. Vẻ ngoài khối đá thực sự rất giống một cây súp lơ trắng, tuy nhiên, bề mặt thì vô cùng cứng. Một phần ba khối đá là phần đá có màu trắng và vàng sẫm, hai phần ba còn lại là màu đen. Sau đó, người đàn ông đã tìm đến chuyên gia để giải đáp thắc mắc. Theo kết luận của chuyên gia, đây là một khối thạch nhũ hang động. Thạch nhũ hay còn gọi là nhũ đá được hình thành do cặn của nước nhỏ giọt đọng lại trải qua hàng trăm, nghìn, thậm chí là hàng triệu năm. Trong hang động có nhiều thạch nhũ, dựa vào vị trí của chúng mà người ta chia ra thành: trên trần hang (chuông đá, mảng đá); trên vách hang (rèm đá, thác đá); dạng trên sàn hang (măng đá, cột đá…).Sự hình thành của các khối thạch nhũ diễn ra như sau: khi canxi cacbonat hòa tan trong nước đi xuống theo các kẽ nứt, tới trần hang gặp chướng ngại vật, nhỏ giọt rơi xuống đáy hang. Do tiếp xúc với không khí trong hang có nhiệt độ cao nên mất đi một phân axit cacbonic và chuyển thành canxi cacbonat. Canxi cacbonat là chất khó hòa tan nên tách ra khỏi dung dịch và kết tủa lại nơi giọt nước rơi xuống, cứ thế tạo thành chuôn đá (hay vú đá) trên trần hang có hình nón lộn ngược. Giọt nước từ trần và vú đá rơi xuống vẫn còn chứa canxi cacbonat nên ở chỗ rơi xuống có sự kết tủa canxi và hình thành măng đá. Đôi khi các vú đá (chuôn đá) phân bố dọc theo các khe nứt trên trần hoặc vách hang, cái nọ gần cái kia và dính kết vào nhau bằng một mảng đá mỏng trông như một bức rèm nhiều nếp rủ xuống, được gọi là rèm đá. Trải qua một thời gian dài chuông đá và măng đá có thể dính vào nhau và tạo thành cột đá. Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một kiệt tác được tạo thành từ đá và nước. Thời gian hình thành phải trải qua một thời gian rất dài, hàng trăm triệu năm. Chính vì quá trình hình thành tốn rất nhiều thời gian và nhiều hình thù kỳ diệu, vẻ đẹp của các thạch nhũ trong hang động là một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, do đây là báu vật do thiên nhiên ban tặng vô cùng quý giá và phục hồi rất khó khăn nên việc đập vỡ sẽ khiến cho phần kết tinh của nó bị phá hỏng. Vì vậy hành động của người đàn ông có thể bị cho là hành vi phá hoại có thể bị xử phạt rất nặng. Vì vậy chuyên gia đã khuyên nên chuyển khối thạch nhũ này tới cơ quan chức năng xử lý. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC

Khi mới nhìn lướt qua, người đàn ông cho rằng vật kỳ lạ kia là một loại nấm nào đó. Vẻ ngoài khối đá thực sự rất giống một cây súp lơ trắng, tuy nhiên, bề mặt thì vô cùng cứng. Một phần ba khối đá là phần đá có màu trắng và vàng sẫm, hai phần ba còn lại là màu đen. Sau đó, người đàn ông đã tìm đến chuyên gia để giải đáp thắc mắc. Theo kết luận của chuyên gia, đây là một khối thạch nhũ hang động. Thạch nhũ hay còn gọi là nhũ đá được hình thành do cặn của nước nhỏ giọt đọng lại trải qua hàng trăm, nghìn, thậm chí là hàng triệu năm. Trong hang động có nhiều thạch nhũ, dựa vào vị trí của chúng mà người ta chia ra thành: trên trần hang (chuông đá, mảng đá); trên vách hang (rèm đá, thác đá); dạng trên sàn hang (măng đá, cột đá…). Sự hình thành của các khối thạch nhũ diễn ra như sau: khi canxi cacbonat hòa tan trong nước đi xuống theo các kẽ nứt, tới trần hang gặp chướng ngại vật, nhỏ giọt rơi xuống đáy hang. Do tiếp xúc với không khí trong hang có nhiệt độ cao nên mất đi một phân axit cacbonic và chuyển thành canxi cacbonat. Canxi cacbonat là chất khó hòa tan nên tách ra khỏi dung dịch và kết tủa lại nơi giọt nước rơi xuống, cứ thế tạo thành chuôn đá (hay vú đá) trên trần hang có hình nón lộn ngược. Giọt nước từ trần và vú đá rơi xuống vẫn còn chứa canxi cacbonat nên ở chỗ rơi xuống có sự kết tủa canxi và hình thành măng đá. Đôi khi các vú đá (chuôn đá) phân bố dọc theo các khe nứt trên trần hoặc vách hang, cái nọ gần cái kia và dính kết vào nhau bằng một mảng đá mỏng trông như một bức rèm nhiều nếp rủ xuống, được gọi là rèm đá. Trải qua một thời gian dài chuông đá và măng đá có thể dính vào nhau và tạo thành cột đá. Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một kiệt tác được tạo thành từ đá và nước. Thời gian hình thành phải trải qua một thời gian rất dài, hàng trăm triệu năm. Chính vì quá trình hình thành tốn rất nhiều thời gian và nhiều hình thù kỳ diệu, vẻ đẹp của các thạch nhũ trong hang động là một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, do đây là báu vật do thiên nhiên ban tặng vô cùng quý giá và phục hồi rất khó khăn nên việc đập vỡ sẽ khiến cho phần kết tinh của nó bị phá hỏng. Vì vậy hành động của người đàn ông có thể bị cho là hành vi phá hoại có thể bị xử phạt rất nặng. Vì vậy chuyên gia đã khuyên nên chuyển khối thạch nhũ này tới cơ quan chức năng xử lý. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC