Nhan sắc những bóng hồng trong chiến trường rực lửa Call of Duty: Mobile VN

Xuất thân từ streamer của CCtalk và tựa game Liên Minh Huyền Thoại, hiện tại Như Hexi là một trong những bóng hồng quyết định "dấn thân" vào đấu trường Call of Duty: Mobile VN. Với kinh nghiệm từ Free Fire, dòng game đấu súng trên điện thoại, Call of Duty: Mobile VN không làm khó được Như Hexi. Kết quả này cô nàng nhanh chóng làm quen với tựa game này và đạt thành tích khủng. Ngoài khả năng chơi tốt những tựa game bắn súng, như Hexi còn được yêu thích bởi nhan sắc xinh đẹp, cách nói chuyện dễ thương cùng những ca khúc cover trăm nghìn lượt xem. Kiểu Anh Hera không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng chơi Liên Minh Huyền Thoại. Gần đây, Hera quyết định thử sức với Call of Duty: Mobile VN, tuy nhiên khả năng "đấu súng" của cô nàng còn hạn chế. Điều khiến nữ streamer nổi tiếng này thu hút cộng đồng game thủ là khuôn mặt cùng thân hình quyến rũ, giọng nói trong trẻo. Hiện trang cá nhân của cô nàng đạt hơn 320.000 lượt theo dõi. Những buổi stream của Kiều Anh hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ những giây phút giải trí thú vị. Nguyễn Hoàng Thiên An, hay còn được biết đến với biệt danh Mòe 1M77 bắt đầu sự nghiệp của mình từ TalkTV, sau đó lấn sân sang Liên Quân. Đến với Call of Duty: Mobile VN, cô nàng cho biết cực kỳ hào hứng dù khả năng bắn súng không tốt lắm. Tuy nhiên, nàng streamer thuộc Box Studio lại khiến các nam game thủ phải mê mẩn với khuôn mặt V-line, đôi mắt to tròn cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu. Bên cạnh đó là những màn stream khá hài hước, duyên dáng. Ít ai biết rằng, ngoài tham gia diễn xuất, Lê Ngọc Phương Quỳnh hay Quinn còn thử thách bản thân với công việc streamer game. Và mới đây nhất cô nàng đã gia nhập vào hội những bóng hồng xinh đẹp của team Call of Duty: Mobile VN. Với khẩu POW-57 trong tay, cô nàng chẳng ngán bất cứ đổi thủ nào khi thể hiện những màn tìm nhanh diệt gọn cực kỳ thuyết phục. Chưa kể, ngắm nhìn nhan sắc hot girl của Quinn đã đủ khiến anh em game thủ "gục ngã". Nữ thần RABii của Rose Gaming cũng là một trong những game thủ sẽ tham gia vào chiến đấu trong chiến trường rực lửa Call of Duty: Mobile VN. RABii vốn có niềm đam mê mãnh liệt với game khi trước đó cô nàng đã quá quen mặt cộng đồng eSports với tựa game Mobile Legends BangBang. Kỹ năng xoáy súng của cô nàng cũng thuộc hàng đẳng cấp, chỉ vài lần chơi đã dủ chứng minh tài năng khiến nhiều game thủ phải "dè chừng". Điểm danh 5 Nữ Thần của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam | Xôn xao vì cô giáo My. Nguồn: Youtube

