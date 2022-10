Người ngoài hành tinh là thủ phạm vụ nổ hạt nhân trên sao Hỏa?

Đó là giả thuyết nghe có vẻ hoang đường nhưng lại rất thuyết phục của tiến sĩ vật lý John Brandenburg. Theo tiến sĩ Brandenburg, người sao Hỏa cổ đại mà ông gọi là Cydonia và Utopia, hai khu vực trên hành tinh này, đã bị thảm sát hàng loạt trong vụ tấn công, và chứng cứ của vụ diệt chủng vẫn còn có thể quan sát được vào ngày nay. Trước đó, vào năm 2011, lần đầu tiên ông đưa ra giả thuyết rằng màu đỏ của sao Hỏa có thể là hậu quả của một vụ nổ nhiệt hạch. Bề mặt sao Hỏa được bao phủ một lớp mỏng các chất phóng xạ bao gồm uranium, thorium và kali bức xạ, và nó xuất phát từ một vị trí trên hành tinh đỏ. Một vụ nổ hạt nhân tự nhiên có thể đã bắn các mảnh vụn trên khắp bề mặt hành tinh. Nay, Brandenburg đã phát triển vấn đề lên mức độ cho rằng vụ nổ trên không thể xảy ra một cách tự phát, mà là âm mưu diệt chủng của một chủng loại ET thông minh. Kết luận trong báo cáo mới nhất của Brandenburg là các đồng vị hạt nhân trong khí quyển sao Hỏa có điểm tương đồng với những vụ thử bom hydro, và có thể là một ví dụ cho thấy nền văn minh bị quét sạch bởi một vụ tấn công hạt nhân trên sao Hoả mà nghi ngờ có sự nhúng tay của người ngoài hành tinh. Nghiên cứu của ông tập trung vào chứng cứ về hàm lượng cao của khí xenon-129 trong khí quyển hành tinh đỏ, và uranium cũng như thorium trên bề mặt, dựa trên hình ảnh chụp được từ phi thuyền Mars Odyssey của NASA. Giới khoa học trước đây cho rằng sự xuất hiện của những nguyên tố tự nhiên trên không phải là điều gì bất thường, do chúng có mặt ở mọi nơi. Tuy nhiên, tiến sĩ Brandenburg một mực cho rằng chúng là tàn tích của hai vụ nổ hạt nhân trên bề mặt sao Hỏa. Ông cho rằng sao Hỏa từng là một ngôi nhà ôn hòa cho vạn vật như trái đất, và nền văn minh có thể đến mức tiến bộ như người Ai Cập cổ trên trái đất. Tuy nhiên một vụ nổ hạt nhân đã thổi bay nền văn minh tại Cydonia Mensa và một vụ nhỏ hơn đã hủy diệt nền văn minh tại khu vực gọi là Galaxias Chaos. “Hình ảnh mới từ các phi thuyền Odyssey, MRO và Mars Express đã cung cấp chứng cứ mạnh mẽ về sự tồn tại của các vật thể khảo cổ đã bị bào mòn theo thời gian", vị tiến sĩ Mỹ, từng là cố vấn của Chương trình vũ khí năng lượng trực tiếp và phòng thủ tên lửa không gian, khẳng định. Tất nhiên cho đến nay vụ thảm sát hàng loạt trên sao Hỏa vẫn chỉ là giả thuyết của Brandenburg, dù ông không phải là người đầu tiên đề cập đến khả năng hệ Mặt trời là nơi diễn ra vài cuộc chiến tranh hạt nhân có nguồn gốc ngoài hành tinh. Mặt khác, nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ của Mỹ Boyd Bushman trước khi chết đã tiết lộ thông tin về sự tồn tại của vật thể bay không xác định (UFO), người ngoài hành tinh (ET) đã đến trái đất và làm việc trong các dự án tuyệt mật tại Vùng 51, theo trang Examiner. >>>Xem thêm video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa (Nguồn: VTC 14).

