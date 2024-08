Ngư dân bắt được 'quái ngư' khủng trị giá hơn 300 triệu

" Quái ngư" này có giá trị lên đến 321 triệu đồng (hơn 10.000 bảng Anh). Tuy nhiên, do quy định nghiêm ngặt về đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Anh, loài cá này không được khai thác thương mại và đã được gửi đến Đại học Exeter để phục vụ nghiên cứu khoa học. (Ảnh: business-live) Cách đây không lâu, Troy Lancaster, một ngư dân từ Texas, đã phá vỡ kỷ lục tiểu bang khi bắt được con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng tới 397kg và dài 3m. Cuộc chiến giữa người và "quái ngư" kéo dài từ 9 giờ sáng đến sau 6 giờ chiều, và mất thêm một giờ để đưa con cá lên thuyền. Đây là con cá ngừ lớn nhất từng được bắt ở Texas và có thể khoảng 19 tuổi. (Nguồn ảnh: Facebook Center for Sportfish Science and Conservation) Cá ngừ vây xanh là loài cá ngừ lớn nhất thế giới, có thể dài từ 1,8 đến 3 mét và nặng tới 680kg. (Ảnh: Wikipedia) Chúng thường được tìm thấy chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có thể sống đến 40 năm và lặn ở độ sâu hơn 1.200 m.(Ảnh: Facts About Animals) Chúng rất khó bắt do hình dạng giống ngư lôi giúp bơi nhanh. (Ảnh:Fishipedia) Cá ngừ vây xanh là một trong những loài cá quý hiếm và có giá trị dinh dưỡng cao, thường được sử dụng để làm sushi và sashimi trong các nhà hàng cao cấp. (Ảnh: Adobe Stock) Tuy nhiên, do bị đánh bắt quá mức, số lượng cá ngừ vây xanh trên toàn cầu đang giảm sút từ những năm 1960. Điều này đã khiến loài cá này được xếp vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm. (Ảnh: Discover Fishes) Trên thế giới, giá cá ngừ vây xanh được xếp vào hàng đắt đỏ bậc nhất. Giá cá ngừ vây xanh có thể lên tới 100 triệu đồng/kg. Đây là mức giá mà những người có mức thu nhập bình thường khó lòng mua nổi.(Ảnh: Wikipedia) Một con cá ngừ vây xanh nặng 276kg đã từng được bán với giá 1,8 triệu USD, và con cá của Lancaster có thể đạt giá 2,6 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng). (Ảnh:The RodFather Tenerife Fishing) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

