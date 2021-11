Ngọc Trường Giang quý hiếm sao dân Trung Quốc đổ xô săn lùng?

Sóng nước ở sông Trường Giang đã hình thành nơi đây một vịnh nước sâu. Dòng chảy trong vịnh là nguyên nhân khiến các loại đá dạt vào hai bên bờ có màu sắc vô cùng phong phú. Ngọc Trường Giang bỗng nhiên nổi tiếng do xuất hiện nhiều nhà thu mua loại đá này trên thị trường. Điều này khiến cho người người kéo đi "săn đá" ngày một nhiều. Theo đó, ngọc Trường Giang cũng bắt đầu xuất hiện làm náo động cả thị trường đá quý, thậm chí còn có người phát tài chỉ dựa vào nghề "tìm đá". Ngọc Trường Giang có thể khá xa lạ với những ai không am hiểu về giới chơi đá quý. Chất liệu của ngọc Trường Giang khác với Phỉ thúy và Ngọc bích, nhưng lại rất giống với chất liệu của ngọc Hoàng Long. Không phải mọi viên đá ở sông đều có giá trị cao, nhiệm vụ của những người sàng lọc đá là tìm ra những thứ đáng tiền nhất. Với những ai có tay nghề lượm đá lâu năm, họ sẽ dễ dàng nhận ra được viên đá nào có giá trị mua bán cao. Đá có hoa văn, màu sắc và hình dáng càng độc thì càng bán được nhiều tiền. Vậy ngọc Trường Giang có thực sự có giá trị sưu tầm hay không có thể phán đoán dựa trên những tiêu chí sau: màu sắc có đẹp mắt không, kết cấu trong hay đục, sáng bóng hay mờ nhạt, đồng thời còn phải suy xét đến địa điểm xuất hiện loại đá này. Thiết kế độc đáo, điêu khắc tinh tế là hai yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sưu tầm của một loại ngọc thạch. Một viên ngọc thạch đẹp thật sự phải có những đặc điểm tự nhiên độc đáo vốn có và mỹ cảm nhân tạo nhờ kỹ thuật gia công. Đó là lý do vì sao những sản phẩm ngọc thạch đã qua bàn tay mài giũa của các thợ điêu khắc lại đáng giá và được người người săn đuổi hơn. "Càng hiếm thì càng quý", đây chính là đạo lý ngàn đời chưa từng bị thay đổi trong giới chơi đá quý. Đương nhiên đây cũng chính là yếu tố cơ bản nhất quyết định giá trị kinh tế của một món bảo thạch. Viên ngọc có ánh sáng màu lửa này đã được một nhà sưu tầm tên Lý Cường tìm thấy trong các bãi đá cuội bên sông Trường Giang. Sau khi được gia công mài giũa, có người trả giá 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng) để sở hữu viên đá này. Thậm chí còn có người muốn bán 3 căn nhà để lấy tiền đổi đá quý. Ngọc Phỉ thúy càng hiếm thì giá trị của nó càng khó có thể tưởng tượng nổi. Theo đó, loại ngọc Trường Giang mới "nổi" này cũng có một sự quy định về độ hiếm với nguồn khai thác nhất định. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC

