Ngoài Trấn Thành, sao Việt nào cũng là nạn nhân của livestream Bitcoin?

Sáng 26/11, kênh YouTube hơn 4,5 triệu lượt theo dõi của Trấn Thành bị hacker chiếm đoạt để livestream về tiền ảo Bitcoin. May mắn là nam MC nhanh chóng phát hiện ra và lấy lại kênh Youtube mà không có tổn thất gì lớn. Khi bị hacker chiếm để livestream, số lượng người xem thậm chí lên tới hơn 100.000 người. Anh chàng được phen hú vía và lập tức lên trấn an người hâm mộ thông qua Facebook. Và cũng không quên thể hiện sự bực tức của mình với hacker kia. Trước Trấn Thành, nhiều sao Việt cũng không may bị hacker "ghé thăm". Hồ Quang Hiếu vô cùng hoang mang khi kênh Youtube 2,5 triệu lượt theo dõi của mình bị hacker chiếm giữ. Sau một thời gian livestream phát Bitcoin, kênh của nam ca sĩ với 2,5 triệu lượt đăng ký đã bị khóa, không còn xuất hiện khi tìm kiếm nữa. Anh chàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của bạn bè và cộng đồng mạng. Không chỉ Hồ Quang Hiếu, fanpage của vợ chồng ca sĩ Lý Hải cũng thông báo về việc kênh "Ly Hai Production" với hơn một triệu lượt đăng ký bỗng dưng phát livestream về Bitcoin. "Chưa rõ nguyên nhân vì lý do nào mà họ hack vượt qua được tất cả các lớp bảo vệ để livestream tiền ảo, và chiếm quyền mà không ai biết gì hết. Đang chờ YouTube giải quyết mà không biết sẽ mất bao lâu đây!?" - đại diện phía Lý Hải chia sẻ. Theo Lý Hải, nam ca sĩ vẫn cảm thấy may mắn khi kênh "Ly Hai Minh Ha" của anh và vợ đến thời điểm hiện tại vẫn còn an toàn. Được biết, YouTube của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Lý Hải thuộc quản lý của MeTub. Đại diện MeTub cho biết sự cố này do các kênh nghệ sĩ bị lộ mật mã livestream (stream key). Sau khi nghệ sĩ trình báo thông tin họ đã tiến hành kiểm tra và hỗ trợ các nghệ sĩ lấy lại tài khoản YouTube trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh Hồ Quang Hiếu, Lý Hải, kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp và ca sĩ Lynk Lee cũng đang có dấu hiệu bị hacker chiếm giữ. Video: Top Youtuber có lượng sub "khủng" nhất Việt Nam.

