Ngô Kiến Huy tậu dàn PC 300 triệu, sẵn sàng “cân team” Thầy Ba

Nói về độ mê game LMHT và độ ''chịu chơi'' nhất nhì showbiz Việt, ngoài nhóm FAP TV, cặp vợ chồng ca sĩ Khởi My - Kelvin Khánh, không thể không nhắc tới Ngô Kiến Huy. Mới đây trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy chính thức khoe dàn gaming PC 300 triệu đồng khiến cộng đồng game thủ không khoie ''hoa mắt''. Được biết, chàng Bắp ''chơi lớn'' nâng cấp dàn máy của mình để phục vụ cho trận đại chiến với team SBTC của Thầy giáo Ba. Dàn PC của Ngô Kiến Huy sở hữu cấu hình khủng, lựa chọn màn hình Gigabyte Aorus FI27Q mang lại những trải nghiệm game tốt hơn. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i9-10900K cùng bo mạch chủ Gigabyte Z490 Aorus XTREME WATERFORCE. Card đồ họa Gigabyte Aorus Geforce RTX 2080 Ti XTREME 11G giúp cho những trải nghiệm trở nên mượt mà và bộ nguồn Gigabyte Aorus P850W cung cấp toàn bộ năng lượng cho game. Kèm theo đó là RAM 32GB 3.600MHz cùng ổ cứng SSD Gigabyte Aorus AIC 1 TB. Bộ máy tính được in chìm cụm từ "Thái Y" nhằm nói đến bài hát "Truyền Thái Y" thành công thời gian vừa qua của anh. Bảo vệ cho toàn bộ linh kiện bên trong là vỏ case độc quyền với chữ ký của nam ca sĩ và biệt danh Bắp. Hình ảnh Ngô Kiến Huy cầm cúp khi nhận giải Mai Vàng cũng được in nổi ngoài mặt kính như để "khẳng định chủ quyền". Bài đăng của nam ca sĩ ngay lập tức nhận lượt tương tác khủng. Hoàng Yến Chibi - vốn cũng được biết đến là một game thủ cừ của showbiz Việt, diễn viên Diệu Nhi hay streamer Noway cũng phải trầm trồ trước dàn máy đầu tư khủng của Ngô Kiến Huy. Trước đó, Ngô Kiến Huy cũng từng khiến fan được phen ''hết hồn'' khi đăng đàn khoe dàn gaming PC sắc hồng "nam tính" sương sương có giá hơn 70 triệu đồng. Bộ máy tính mà anh từng sở hữu có tên đầy đủ là The Black Ops 4 Gaming PC - Let’s Call of Duty, dàn máy được thiết kế dựa trên trò chơi đình đám Call Of Duty Black Ops 4. Bộ bàn phím, chuột gaming cùng chiếc ghế gaming Sades Unicorn cũng mang màu ''hường phấn''. Trước đây, Ngô Kiến Huy cũng đã từng khiến cộng đồng LMHT Việt Nam một phen mừng rỡ khi anh tiết lộ rằng mình đã có sở thích chơi game từ nhỏ và đây cũng là tựa game mà anh yêu thích nhất. Dù rất bận rộn với công việc ca sĩ kiêm MC cho nhiều chương trình lớn, nhưng Ngô Kiến Huy vẫn dành thời gian cho niềm đam mê bất tận của mình. Phản ứng của BB Trần và Lâm Vỹ Dạ khi xem Ngô Kiến Huy hát Truyền thái y | Phụ Nữ Và Gia Đình

