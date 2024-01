Ngất ngây trước dung nhan loài bồ câu đẹp nhất thế giới

Trong thế giới chim chóc, Bồ câu vương miện (Goura) là một chi trong họ Bồ câu (Columbidae), gồm những loài chim bồ câu được coi là đẹp nhất thế giới. Ảnh: eBird.Là loài đặc hữu của đảo New Guinea và một số hòn đảo xung quanh, chúng là những loài chim bồ câu lớn, dài 66–75 cm, nặng 1,8–2,4 kg, được nhận dạng nhờ bộ lông màu lam tím và chiếc mào như vương miện trên đầu. Ảnh: eBird.Bồ câu vương miện ít khi bay mà thường đậu trên cành hoặc lang thang trên nền rừng để tìm kiếm thức ăn, thường là các loại trái cây rụng, hạt cây và ốc sên. Ảnh: eBird.Con trống và con mái có ngoại hình gần giống hệt nhau. Trong quá trình kết đôi, con trống sẽ phát ra tiếng kêu như thủ thỉ và "cúi chào" con cái. Ảnh: eBird.Cả chim bố và mẹ cùng ấp một quả trứng trong 28 đến 30 ngày và chim non mất thêm 30 ngày để có đủ lông đủ cánh. Tuổi thọ của chim có thể đạt trên 20 năm. Ảnh: National Aviary.Cố bốn loài bồ câu vương miện đã được ghi nhận với khu vực phân bố khá gần nhau và có ít sự khác biệt về ngoại hình. Ảnh: eBird.Trong đó, bồ câu vương miện phía Tây (Goura cristata) là loài điển hình nhất, phân bố ở phía Tây Bắc đảo New Guinea. Ảnh: eBird.Bồ câu vương miện Scheepmaker (Goura scheepmakeri) phân bố ở phía Đông Nam đảo New Guinea. Ảnh: Geert Haustraete / Flickr.Bồ câu vương miện Sclater (Goura sclaterii) phân bố ở phía Nam đảo New Guinea. Ảnh: eBird.Bồ câu vương miện Victoria (Goura victoria) phân bố ở phía Bắc đảo New Guinea. Ảnh: eBird.Trong bốn loài này, hai loài đầu tiên thuộc diện Sắp nguy cấp, hai loài còn lại thuộc diện Sắp bị đe dọa, theo Sách Đỏ IUCN. Ảnh: eBird.Mối đe dọa chính với các loài bồ câu vương miện là tình trạng suy thoái rừng, biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người. Ảnh: eBird.Các chương trình bảo tồn đã và đang được thực hiện để bảo đảm một tương lai bền vững cho các "nữ hoàng sắc đẹp" thuộc họ Bồ câu này. Ảnh: eBird. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

