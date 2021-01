Ngắm “vùng biển” hình thành từ khí methane nằm giữa vũ trụ

Nghiên cứu công bố trên Journal of Geophysical Research: Planets tiết lộ họ đã tìm thấy một vùng biển hoàn toàn nằm ở bề mặt của thiên thể, giống như biển của Trái đất, tuy nhỏ hơn và độ sâu chỉ 100 mét. Phân tích rõ ràng hơn, dưới biển không phải là nước mà là methane (CH4) lỏng, vùng biển được đặt tên Kraken Mare này là biển lớn nhất từng được phát hiện trên mặt trăng Titan. Gọi là "biển methane lỏng", nhưng hỗn hợp khí lỏng này pha cả etan (C2H6). Điều này cho thấy bầu khí quyển của hành tinh cũng ngập đầy những khí này, với methane chiếm ưu thế. Điều đặc biệt ở đây là các đặc điểm này giống y hệt Trái đất cổ đại. methane và etan đã được tìm thấy trong trầm tích cổ dưới đáy biển. Nhiều nghiên cứu, trong đó có công trình phối hợp giữa Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực NASA, Đại học Maryland, Đại học St.Andrews (Mỹ), Đại học Leeds và Viện không gian Blue Marble năm 2017 cho thấy bầu khí quyển của Trái đất cổ đại đầy methane. Thậm chí, có bằng chứng cho thấy sự sống sơ khai dạng vi sinh vật đã ra đời trong môi trường độc hại này, trước khi Trái đất trải qua thời kỳ oxy hóa mạnh mẽ và mở đường cho sự sống tiến hóa theo kiểu của ngày nay. Vì vậy, Titan có thể không chỉ là một "mặt trăng sự sống" như NASA mong đợi, mà còn là một phòng thí nghiệm vượt thời gian giúp nghiên cứu về những gì từng xảy ra trên Trái đất sơ khai. Trước đó, các nhà khoa học chỉ ra trong nghiên cứu mới đây rằng Mặt trăng Titan của sao Thổ có thể xảy ra mưa bão bất ngờ hàng năm và thường xuyên hơn nhiều so với chúng ta vẫn nghĩ Những cơn bão này không giống những cơn bão trên Trái Đất. Trên Titan, thay vì nước, methane lỏng đổ xuống bề mặt với sức mạnh tương đương với lượng nước mà siêu bão Harvey đổ xuống thành phố Houston hồi cuối tháng 8. Sử dụng một mô hình khí hậu để mô phỏng các mô hình thời tiết trên Titan. Họ phát hiện ra rằng lượng mưa cực đại hình thành bề mặt, được hỗ trợ bởi sự phát hiện của các quạt bồi tích – kết quả của dòng nước chảy trầm tích. Trên Titan, hầu hết các quạt ở gần cực hơn đường xích đạo. Sự khác biệt ở khu vực này có nghĩa là một số phần của mặt trăng có thể sẽ có mưa nhiều hơn những nơi khác, gợi ý về cách khí hậu khác nhau trên bề mặt. Trong khi chúng ta biết rằng methane lỏng có xu hướng rơi gần các cực. Người ta cho rằng sự khác biệt giữa thời tiết ẩm ướt, mát mẻ ở vĩ độ cao hơn so với thời tiết khô, ấm áp ở vĩ độ thấp có thể gây ra bão.

Nghiên cứu công bố trên Journal of Geophysical Research: Planets tiết lộ họ đã tìm thấy một vùng biển hoàn toàn nằm ở bề mặt của thiên thể, giống như biển của Trái đất, tuy nhỏ hơn và độ sâu chỉ 100 mét. Phân tích rõ ràng hơn, dưới biển không phải là nước mà là methane (CH4) lỏng, vùng biển được đặt tên Kraken Mare này là biển lớn nhất từng được phát hiện trên mặt trăng Titan. Gọi là " biển methane lỏng ", nhưng hỗn hợp khí lỏng này pha cả etan (C2H6). Điều này cho thấy bầu khí quyển của hành tinh cũng ngập đầy những khí này, với methane chiếm ưu thế. Điều đặc biệt ở đây là các đặc điểm này giống y hệt Trái đất cổ đại. methane và etan đã được tìm thấy trong trầm tích cổ dưới đáy biển. Nhiều nghiên cứu, trong đó có công trình phối hợp giữa Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực NASA, Đại học Maryland, Đại học St.Andrews (Mỹ), Đại học Leeds và Viện không gian Blue Marble năm 2017 cho thấy bầu khí quyển của Trái đất cổ đại đầy methane. Thậm chí, có bằng chứng cho thấy sự sống sơ khai dạng vi sinh vật đã ra đời trong môi trường độc hại này, trước khi Trái đất trải qua thời kỳ oxy hóa mạnh mẽ và mở đường cho sự sống tiến hóa theo kiểu của ngày nay. Vì vậy, Titan có thể không chỉ là một "mặt trăng sự sống" như NASA mong đợi, mà còn là một phòng thí nghiệm vượt thời gian giúp nghiên cứu về những gì từng xảy ra trên Trái đất sơ khai. Trước đó, các nhà khoa học chỉ ra trong nghiên cứu mới đây rằng Mặt trăng Titan của sao Thổ có thể xảy ra mưa bão bất ngờ hàng năm và thường xuyên hơn nhiều so với chúng ta vẫn nghĩ Những cơn bão này không giống những cơn bão trên Trái Đất. Trên Titan, thay vì nước, methane lỏng đổ xuống bề mặt với sức mạnh tương đương với lượng nước mà siêu bão Harvey đổ xuống thành phố Houston hồi cuối tháng 8. Sử dụng một mô hình khí hậu để mô phỏng các mô hình thời tiết trên Titan. Họ phát hiện ra rằng lượng mưa cực đại hình thành bề mặt, được hỗ trợ bởi sự phát hiện của các quạt bồi tích – kết quả của dòng nước chảy trầm tích. Trên Titan, hầu hết các quạt ở gần cực hơn đường xích đạo. Sự khác biệt ở khu vực này có nghĩa là một số phần của mặt trăng có thể sẽ có mưa nhiều hơn những nơi khác, gợi ý về cách khí hậu khác nhau trên bề mặt. Trong khi chúng ta biết rằng methane lỏng có xu hướng rơi gần các cực. Người ta cho rằng sự khác biệt giữa thời tiết ẩm ướt, mát mẻ ở vĩ độ cao hơn so với thời tiết khô, ấm áp ở vĩ độ thấp có thể gây ra bão.