Ngắm lại hồ nước hình trái tim từng bị cư dân mạng Việt Nam “làm loạn"

Love Lake (Hồ Tình yêu) ở Dubai vài ngày qua bị dân mạng Việt Nam đánh dấu dày đặc trên bản đồ Google Maps nhưng đến 8/3 đã được “dọn” sạch sẽ. Vài ngày trước 8/3, cư dân mạng Việt Nam lên bản đồ Google Maps, tạo ra rất nhiều các điểm đánh dấu chung quanh Love Lake. Các địa danh ảo được tạo ra thường mang nội dung yêu đương, tên tuổi và những nội dung liên quan khác. Tình trạng này cũng đã diễn ra vào dịp Valentine 14/2. Rất nhiều cái tên tự phát được gắn chung quanh khu Love Lake, hầu hết viết bằng tiếng Việt. Love Lake nổi tiếng vì có hình hai trái tim đan vào nhau, do đó cư dân mạng thích thể hiện tình yêu của mình một cách đặc biệt trên đó. Thực tế, Hồ Tình yêu là một hồ nước nhân tạo nằm trên sa mạc Dubai, là một trong những điểm tham quan lãng mạn, ấn tượng nhất đối với các cặp đôi khi đến thăm Trung Đông. Với diện tích khổng lồ 550.000 mét vuông, điểm thu hút khách du lịch tuyệt đẹp hoàn toàn có thể nhìn thấy từ không gian. Hồ tình yêu nằm ở khoảnh cách xa, biệt lập so với ác khu đô thị, bao quanh toàn sa mạc, trông đúng một ốc đảo thực sự. Xung quanh hồ nước là hàng trăm nghìn cây bụi, khoảng 16.000 cây và hàng nghìn bông hoa rực rỡ như hải đường đỏ; tất cả đều sắp xếp theo hình trái tim hoặc tạo thành chữ 'Love' (tình yêu). Hồ nhân tạo xuất hiện từ tháng 11/2018, nhưng thực sự bắt đầu gây chú ý sau khi thái tử Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, chia sẻ bức ảnh về hồ tình yêu trên tài khoản Instagram cá nhân với lời nhắn 'Gửi tất cả các bạn'. Để đánh giá toàn bộ vẻ đẹp của hồ, khách du lịch nên ngắm nhìn từ độ cao ít nhất 50 mét so với mặt đất. Tại đây, du khách có thể sử dụng dịch vụ ngắm cảnh bằng trực thăng, hoặc ghi hình bằng máy bay không người lái nhưng tất nhiên bạn phải có giấy phép hoạt động. Khu vực này có đường cho người tham quan đi bộ, chạy bộ, vào cửa miễn phí. Người xem chỉ có thể nhìn thấy hình trái tim của hồ từ trên cao. Khung cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp hiếm thấy giúp nơi đây trở thành địa danh nổi tiếng.

Love Lake (Hồ Tình yêu) ở Dubai vài ngày qua bị dân mạng Việt Nam đánh dấu dày đặc trên bản đồ Google Maps nhưng đến 8/3 đã được “dọn” sạch sẽ. Vài ngày trước 8/3, cư dân mạng Việt Nam lên bản đồ Google Maps, tạo ra rất nhiều các điểm đánh dấu chung quanh Love Lake. Các địa danh ảo được tạo ra thường mang nội dung yêu đương, tên tuổi và những nội dung liên quan khác. Tình trạng này cũng đã diễn ra vào dịp Valentine 14/2. Rất nhiều cái tên tự phát được gắn chung quanh khu Love Lake, hầu hết viết bằng tiếng Việt. Love Lake nổi tiếng vì có hình hai trái tim đan vào nhau, do đó cư dân mạng thích thể hiện tình yêu của mình một cách đặc biệt trên đó. Thực tế, Hồ Tình yêu là một hồ nước nhân tạo nằm trên sa mạc Dubai, là một trong những điểm tham quan lãng mạn, ấn tượng nhất đối với các cặp đôi khi đến thăm Trung Đông. Với diện tích khổng lồ 550.000 mét vuông, điểm thu hút khách du lịch tuyệt đẹp hoàn toàn có thể nhìn thấy từ không gian. Hồ tình yêu nằm ở khoảnh cách xa, biệt lập so với ác khu đô thị, bao quanh toàn sa mạc, trông đúng một ốc đảo thực sự. Xung quanh hồ nước là hàng trăm nghìn cây bụi, khoảng 16.000 cây và hàng nghìn bông hoa rực rỡ như hải đường đỏ; tất cả đều sắp xếp theo hình trái tim hoặc tạo thành chữ 'Love' (tình yêu). Hồ nhân tạo xuất hiện từ tháng 11/2018, nhưng thực sự bắt đầu gây chú ý sau khi thái tử Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, chia sẻ bức ảnh về hồ tình yêu trên tài khoản Instagram cá nhân với lời nhắn 'Gửi tất cả các bạn'. Để đánh giá toàn bộ vẻ đẹp của hồ, khách du lịch nên ngắm nhìn từ độ cao ít nhất 50 mét so với mặt đất. Tại đây, du khách có thể sử dụng dịch vụ ngắm cảnh bằng trực thăng, hoặc ghi hình bằng máy bay không người lái nhưng tất nhiên bạn phải có giấy phép hoạt động. Khu vực này có đường cho người tham quan đi bộ, chạy bộ, vào cửa miễn phí. Người xem chỉ có thể nhìn thấy hình trái tim của hồ từ trên cao. Khung cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp hiếm thấy giúp nơi đây trở thành địa danh nổi tiếng.