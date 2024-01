Ngắm gà mặt quỷ giá 100 triệu gây sốt ở Việt Nam

Giống gà mặt quỷ (Ayam Cemani) nổi tiếng với mức giá đắt đỏ và độc đáo do màu đen phủ kín cơ thể, từ lông, mắt, mỏ cho đến cơ quan nội tạng. Xuất xứ từ Indonesia, giống gà này được rao bán với giá hàng nghìn USD và được coi là "siêu xe Lamborghini" của gia cầm. Người chăn nuôi tại Việt Nam đã nhập giống gà mặt quỷ về nuôi, nhưng ban đầu gặp khó khăn do không phù hợp với khí hậu. Tuy nhiên, sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, giống gà này đã thích ứng được và trở nên khỏe mạnh. (Ảnh: Nông nghiệp) Mặc dù giá gà mặt quỷ vẫn cao, nhưng nhiều người chọn nuôi để bán và sử dụng trong các dịp đặc biệt.Thịt của gà mặt quỷ được cho là thơm ngon, săn chắc, ít chất béo, và chứa nhiều sắt, có nhiều người tin rằng nó có lợi cho sức khỏe và mang lại may mắn. (Ảnh: Nông nghiệp) Giống gà này còn được sử dụng trong nhiều nghi lễ tâm linh và được coi là biểu tượng của sức mạnh và giàu có. Mặc dù gà mặt quỷ xuất hiện tại Việt Nam, nhưng vẫn ít người nuôi do còn đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, đồng thời môi trường phải thích hợp với nhu cầu của giống gà này. Mời quý độc giả xem thêm video: Các loài “dị thú” được phát hiện ở Việt Nam gây ám ảnh.

