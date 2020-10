Độc đáo những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới

Cây máu rồng, Socotra: Đôi khi chúng được gọi đơn giản với cái tên "Cây rồng Socotra". Cây máu rồng có hình dáng như những chiếc ô hướng lên trên để hứng từng giọt nước từ sương hoặc những cơn mưa hiếm hoi nhỏ xuống phần thân và rễ. Tên của loại cây này xuất phát từ màu đỏ đáng sợ của nhựa cây chảy ra khi chúng bị cắt hoặc bị đe dọa. Vào thế kỉ 17, ở Châu Âu, người ta tin rằng loại nhựa là phương thuốc trị bách bệnh. Hiện nay, loại nhựa này dùng để làm thuốc xịt thơm miệng và điều chế thuốc mê.Cây thạch lan đá: Đây là loài thực vật bản địa sống tại những vạt sa mạc ở miền Nam châu Phi. Những cái cây mọng nước thông minh này hẳn phải là bậc thầy trong làng diễn xuất, khi “giả vờ” thành những cục đá để tránh bị những con vật khát nước ngấu nghiến. Cách ngụy trang của chúng hiệu quả tới mức đôi khi các chuyên gia cũng khó mà tìm ra được chúng. Tuy vậy, phần lớn cây thạch lan đá trổ bông hớn hở như hoa cúc vào mùa thu và đầu đông, khiến cho thân phận “thực vật” của chúng bị bại lộ. Nhưng cũng không có cách nào khác, vì một cái cây cần phải làm những gì nó cần làm. Cây bao báp ở Trung Nam Mỹ có hình thù như thể chúng rơi xuống từ ngoài hành tinh, phóng tới trái đất theo hướng lộn ngược. Cành của chúng dường như quá nhỏ bé so với phần thân to lớn. Thân cây giống như những miếng bọt biển, có khả năng nở rộng khi chúng trữ nước vào mùa mưa. Bởi thế mà đám thân này rất thu hút loài voi. Những đàn voi sẽ xé toạc phần thân cây để lấy nước uống. Tuy nhiên loài Baobab này lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Phần thân cây phình ra sẽ là nguồn cung cấp nước cho cây vào mùa hạn hán. Hoa của loại cây này là loại hoa xuất hiện trên tiền giấy của Madagarca, chúng chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ sau khi nở. Cây Bottle: Loài cây này sinh trưởng tại Namibia và được coi là một trong những loài cây độc nhất trên thế giới. Độc tố của nó nằm ở nhựa cây. Những người thổ dân ở vùng này thường sử dụng nhựa độc tẩm lên các mũi tên của mình. Hoa của loại cây này được miêu tả là rất đẹp, thường có màu hồng, trắng và đen đỏ ở phần nhụy hoa. Cái tên của cây Bottle cũng xuất phát từ đặc điểm độc đáo là hình thù của cây trông như một cái bình. Cây Kauru của vùng đảo phía bắc New Zealand có thể cao đến 45 m. Chúng đứng ngạo nghễ như những chiếc cột cổ đại trong rừng. Thân cây khổng lồ với những đốm xám không hề chia nhánh và cành cho đến khi chúng vượt qua hẳn lớp cây phía bên dưới. Nhựa từ loại cây này đôi lúc nhỏ thành giọt xuống đất và phát triển trong hàng nghìn năm. Cây bông gòn ở Ta Prohm: Nơi trú ngụ của cây là đền Ta Prohm, Campuchia. Rễ của cây bông mọc lung tung xung quanh ngôi đến cổ càng làm tăng vẻ cổ kính và kì lạ. Thậm chí trong đền còn có cả quả cây. Ngôi đền Ta Prohm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Cây cong ở Gryfino: Tất cả có khoảng 400 cây như vậy ở gần Gryfino, Tây Ba Lan. Đến nay, những cây này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Cây sinh mệnh: Đây là một cái cây rất đặc biệt vì nó nằm giữa sa mạc ở Bahrain và tồn tại được khi gần đấy chẳng có một nguồn nước sạch nào. Cái cây đã khoảng 400 tuổi và cao 9,75 mét. Những cây Mesquite và cây Khejri phát triển hệ thống rễ cây cực sâu, bằng cách này các nhà khoa học tin rằng các cây này có thể tìm tới nguồn nước để cung cấp cho cây.Độc lạ cây cảnh 10 loại quả

Cây máu rồng, Socotra: Đôi khi chúng được gọi đơn giản với cái tên "Cây rồng Socotra". Cây máu rồng có hình dáng như những chiếc ô hướng lên trên để hứng từng giọt nước từ sương hoặc những cơn mưa hiếm hoi nhỏ xuống phần thân và rễ. Tên của loại cây này xuất phát từ màu đỏ đáng sợ của nhựa cây chảy ra khi chúng bị cắt hoặc bị đe dọa. Vào thế kỉ 17, ở Châu Âu, người ta tin rằng loại nhựa là phương thuốc trị bách bệnh. Hiện nay, loại nhựa này dùng để làm thuốc xịt thơm miệng và điều chế thuốc mê. Cây thạch lan đá : Đây là loài thực vật bản địa sống tại những vạt sa mạc ở miền Nam châu Phi. Những cái cây mọng nước thông minh này hẳn phải là bậc thầy trong làng diễn xuất, khi "giả vờ" thành những cục đá để tránh bị những con vật khát nước ngấu nghiến. Cách ngụy trang của chúng hiệu quả tới mức đôi khi các chuyên gia cũng khó mà tìm ra được chúng. Tuy vậy, phần lớn cây thạch lan đá trổ bông hớn hở như hoa cúc vào mùa thu và đầu đông, khiến cho thân phận "thực vật" của chúng bị bại lộ. Nhưng cũng không có cách nào khác, vì một cái cây cần phải làm những gì nó cần làm. Cây bao báp ở Trung Nam Mỹ có hình thù như thể chúng rơi xuống từ ngoài hành tinh, phóng tới trái đất theo hướng lộn ngược. Cành của chúng dường như quá nhỏ bé so với phần thân to lớn. Thân cây giống như những miếng bọt biển, có khả năng nở rộng khi chúng trữ nước vào mùa mưa. Bởi thế mà đám thân này rất thu hút loài voi. Những đàn voi sẽ xé toạc phần thân cây để lấy nước uống. Tuy nhiên loài Baobab này lại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Phần thân cây phình ra sẽ là nguồn cung cấp nước cho cây vào mùa hạn hán. Hoa của loại cây này là loại hoa xuất hiện trên tiền giấy của Madagarca, chúng chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ sau khi nở. Cây Bottle: Loài cây này sinh trưởng tại Namibia và được coi là một trong những loài cây độc nhất trên thế giới. Độc tố của nó nằm ở nhựa cây. Những người thổ dân ở vùng này thường sử dụng nhựa độc tẩm lên các mũi tên của mình. Hoa của loại cây này được miêu tả là rất đẹp, thường có màu hồng, trắng và đen đỏ ở phần nhụy hoa. Cái tên của cây Bottle cũng xuất phát từ đặc điểm độc đáo là hình thù của cây trông như một cái bình. Cây Kauru của vùng đảo phía bắc New Zealand có thể cao đến 45 m. Chúng đứng ngạo nghễ như những chiếc cột cổ đại trong rừng. Thân cây khổng lồ với những đốm xám không hề chia nhánh và cành cho đến khi chúng vượt qua hẳn lớp cây phía bên dưới. Nhựa từ loại cây này đôi lúc nhỏ thành giọt xuống đất và phát triển trong hàng nghìn năm. Cây bông gòn ở Ta Prohm: Nơi trú ngụ của cây là đền Ta Prohm, Campuchia. Rễ của cây bông mọc lung tung xung quanh ngôi đến cổ càng làm tăng vẻ cổ kính và kì lạ. Thậm chí trong đền còn có cả quả cây. Ngôi đền Ta Prohm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Cây cong ở Gryfino: Tất cả có khoảng 400 cây như vậy ở gần Gryfino, Tây Ba Lan. Đến nay, những cây này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Cây sinh mệnh: Đây là một cái cây rất đặc biệt vì nó nằm giữa sa mạc ở Bahrain và tồn tại được khi gần đấy chẳng có một nguồn nước sạch nào. Cái cây đã khoảng 400 tuổi và cao 9,75 mét. Những cây Mesquite và cây Khejri phát triển hệ thống rễ cây cực sâu, bằng cách này các nhà khoa học tin rằng các cây này có thể tìm tới nguồn nước để cung cấp cho cây.