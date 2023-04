Khai quật mộ cổ 2.400 tuổi, giật mình kho báu lạ nhất hành tinh

Khu nghĩa trang cổ đại Devitsa V, nằm ở vùng Voronezh, ở miền trung Nga, được coi là một trong những di sản văn hóa quan trọng của nước này. Devitsa V được biết đến với các hầm mộ độc đáo với hình dáng như gò trùm lên tựa như những cái túi, và điều đặc biệt chú ý là một một gò chôn số 7 với người trong mộ đã được xác định là một chiến binh Scythia, qua đời vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên. Được khai quật bởi các nhà khảo cổ học Nga vào những năm 1990, Devitsa V đã làm sáng tỏ nhiều điều về nền văn hóa Scythia cổ đại, một bộ tộc người Iran sống ở khu vực Kavkaz và miền trung Á-Âu cách đây hàng nghìn năm. Việc tìm thấy một chiến binh Scythia trong gò chôn số 7 có ý nghĩa lớn vì nó cho thấy rằng đây là nơi an táng dành cho những người quan trọng trong cộng đồng. Xác chiến binh được xác định bởi trang phục và vũ khí được nhóm khảo cổ học đưa ra, bao gồm một chiếc áo quây phức tạp và một chiếc gươm lớn. Những khám phá này cung cấp thêm thông tin về phong cách sống và quan niệm tôn giáo của người Scythia cổ đại. Điều gây chú ý nhất ở đây là người qua đời chỉ nằm ở một góc của mộ, phần còn lại là căn phòng chôn cất chứa rất nhiều châu báu kỳ lạ. Nhiều phiến vàng nhỏ hình bán cầu chưa xác định được công dụng; một con dao sắt tinh xảo; một xương sườn ngựa được chế tác thành vật dụng chưa xác định; một mũi tên và 3 mũi lao; dây nịt ngựa; sáu đĩa đồng khắc họa hình sói; xương hàm cắt từ một con gấu non; một chiếc cốc đúc; một số bình gốm trang men đen... Phát hiện đáng chú ý nhất là một dải trang trí bằng bạc có độ tinh xảo đến khó ngờ, kích thước 34,7 cm x 7,5 cm, mô tả một số vị thần bao gồm nữ thần ái nam ái nữ Artimpassa, biểu tượng của chiến tranh, sinh sản, quyền lực và thực vật. Mặt trái của đồ vật được trang trí các sinh vật hoang dã đang đứng với tư thế đặc biệt, gắn với 2 khóa tròn mô tả một người đội vương miện và nhiều hình ảnh trang trí tinh xảo khác. Khu nghĩa trang của Devitsa V cho thấy những di tích lịch sử quý giá của văn hóa Scythia. Với sự kết hợp của kiến trúc độc đáo và các phát hiện khảo cổ học quan trọng, khu mộ cổ này đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn đối với những người yêu thích lịch sử và văn hóa. Nơi đây được coi là không chỉ là một nơi an nghỉ của những người quan trọng trong cộng đồng mà còn là một cánh cửa để khám phá thế giới cổ đại của những người Scythia. >>>Xem thêm video: Xôn xao "hộp cá ướp muối" vẫn "ngon mắt" trong mộ cổ ngàn năm.

