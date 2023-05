Nếu rêu không còn tồn tại trên Trái Đất, chuyện gì sẽ xảy ra?

Rêu được coi là một trong những thực vật từng sống trên Trái đất lâu đời nhất và cũng là một trong những loại thực vật có ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái chung của hành tinh. Rêu thường được bắt gặp trên đất, trên các thảm cỏ, các vách đá và các vùng đất khác trên toàn thế giới. Mặc dù chúng không có mạch và hệ thống phân bón như thực vật cao, nhưng các tác động của rêu vào đất có thể làm thay đổi đáng kể các quá trình quan trọng của hệ sinh thái. David Eldridge, nhà sinh thái học tại Đại học New South Wales, Úc giải thích: “Bạn tạo ra các loại khí thải toàn cầu từ hoạt động sử dụng đất, chẳng hạn như chăn thả gia súc, dọn sạch thảm thực vật và các hoạt động liên quan đến nông nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng diện tích đất có rêu đang hấp thụ carbon dioxide gấp sáu lần lượng đó". Một trong những tác động chính của rêu đối với hệ sinh thái là giúp cân bằng nước trong đất. Do có khả năng thấm nước cao, lớp rêu có thể giữ lại nước trên bề mặt đất một cách hiệu quả hơn nếu so sánh với các khu vực không có lớp rêu. Điều này giúp giảm thiểu lượng nước chảy trôi, tránh hiện tượng ngập úng, đồng thời làm tăng khả năng lưu trữ nước trong đất. Ngoài ra, lớp rêu còn giúp giảm thiểu sự bay hơi nước trên mặt đất, điều này giúp duy trì độ ẩm cho các loài cây tại một số vị trí và giúp bảo vệ và duy trì sự sinh tồn cho các loài sinh vật nhỏ khác. Ngoài những tác động trên đất, rêu cũng có ảnh hưởng đến khí hậu của Trái đất thông qua quá trình hấp thụ và giải phóng khí carbon (CO2). Không giống như các loài cây cao lớn, lớp rêu có khả năng hấp thụ khí CO2 trong môi trường và giữ nó lại trong toàn bộ lớp phủ. Điều này giúp giảm thiểu lượng khí CO2 trong bầu khí quyển và nó là một phần trong các hoạt động khác nhau để kiểm soát biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với tình trạng thay đổi khí hậu hiện nay, lớp rêu đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ hoạt động con người, ví dụ như tình trạng phá rẽ rừng ngập mặn, tàn phá môi trường, lên men các hoạt động khai thác khoáng sản. Điều này có thể làm giảm ảnh hưởng của lớp rêu đối với hệ sinh thái và khí hậu. Tóm lại, lớp rêu, một loài thực vật cổ xưa, có một tác động lớn đến hệ sinh thái chung của Trái đất. Dù không có mạch và hệ thống phân bón như thực vật cao, lớp rêu có thể giúp cân bằng nước và khí CO2 trên toàn cầu, bảo vệ các loài sinh vật nhỏ khác. Tuy nhiên, việc không bảo vệ môi trường và đang phá rẽ các hệ sinh thái sẽ khiến lớp rêu mất đi ảnh hưởng, bị đe dọa và làm giảm khả năng giữ nước, duy trì độ ẩm và giảm CO2 trong bầu khí quyển, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên toàn cầu. >>>Xem thêm video: Giải mã thứ lạ lùng chưa từng biết bên trong lõi Trái đất.

