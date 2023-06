Nếu nước biển đột ngột biến mất, thảm họa kinh hoàng có xảy xa?

Trên Trái Đất của chúng ta, đại dương chiếm tới hơn 70% diện tích, trong đó 97% là nước biển. Vậy nếu nước biển toàn cầu đột nhiên biến mất, điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất và loài người có thể tồn tại được bao lâu? Trên thực tế, các đại dương ở trên thế giới hoạt động giống như một hệ thống kiểm soát khí hậu toàn cầu. Chúng sẽ hấp thụ phần lớn nhiệt của Mặt Trời và phân bổ đều khắp Trái Đất. Nhờ vậy, không có khu vực nào trên hành tinh xanh bị quá nóng hoặc quá lạnh. Ngoài ra, các đại dương cũng góp phần duy trì vòng tuần hoàn nước. Chúng bốc hơi thành mây và sau đó lại tạo ra mưa trở lại Trái Đất. Khi nước biển biến mất, những ngôi nhà sẽ sụp đổ, cây cối bị bật gốc và sau khi mất đi trọng lượng của nước biển, lớp vỏ của đáy đại dương bắt đầu bật lên, ép các mảng lục địa và những trận động đất dữ dội sẽ xảy ra trên khắp thế giới. Bầu khí quyển trở nên loãng hơn để lấp đầy không gian của đại dương, lúc này con người như đang ở trên cao nguyên có độ cao hơn 4.000m, sẽ bị say độ cao, khó thở, nhiệt độ sẽ giảm xuống 24 độ C, tức khắc bước vào mùa đông lạnh giá. Lúc này, đáy biển trở nên trơ cạn, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều sinh vật dưới nước mà bạn chưa từng thấy, nhưng đáng tiếc, chúng đã chết ngay sau khi rời khỏi nước biển và bốc ra mùi hôi thối. Sau khi tầng thiên văn trên bề mặt đáy biển mất đi sức nặng của nước biển, một lượng lớn magma núi lửa sẽ bùng phát ngay lập tức, thay thế lượng nước biển đã mất, đại dương khi đó sẽ hoàn toàn trở thành biển lửa và hạn hán sẽ càn quét thế giới. Khi đó hàng nghìn tỷ tấn carbon dioxide sẽ giải phóng do hỏa hoạn xảy ra triền miên, dần dần đi vào khí quyển.Nhiệt độ tăng nhanh, dẫn đến hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ tăng từ 20 độ C đến 30 độ C. Khi tỷ lệ carbon dioxide trong khí quyển đạt 95%, áp suất khí quyển bề mặt sẽ tăng 92 lần và nhiệt độ có thể tăng vọt lên 462 độ C. Do nhiệt độ cao và thiếu oxy, chuỗi sinh học của toàn bộ Trái Đất sẽ bị phá hủy và 99% sinh vật sẽ bị tuyệt chủng. Trong một vài năm nữa, trái đất sẽ mất đi màu xanh, trở thành một hành tinh xám xịt và không có sự sống. Trong suốt 4,6 tỷ năm kể từ khi Trái Đất xuất hiện, trải qua quá trình tiến hóa và phát triển không ngừng, sự sống nguyên thủy được sinh ra trong lòng đại dương, và cuối cùng là tiến hóa thành loài người. Có thể nói không có đại dương thì không có loài người chúng ta ngày nay. Một khi hệ thống biển sụp đổ hoàn toàn, tất cả sự sống trên Trái Đất, bao gồm cả con người, sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, hãy chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển để con người chúng ta tiếp tục sống trên hành tinh xanh. Mời quý độc giả xem video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế. Nguồn: Kienthucnet.

Trên Trái Đất của chúng ta, đại dương chiếm tới hơn 70% diện tích, trong đó 97% là nước biển. Vậy nếu nước biển toàn cầu đột nhiên biến mất, điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất và loài người có thể tồn tại được bao lâu? Trên thực tế, các đại dương ở trên thế giới hoạt động giống như một hệ thống kiểm soát khí hậu toàn cầu. Chúng sẽ hấp thụ phần lớn nhiệt của Mặt Trời và phân bổ đều khắp Trái Đất. Nhờ vậy, không có khu vực nào trên hành tinh xanh bị quá nóng hoặc quá lạnh. Ngoài ra, các đại dương cũng góp phần duy trì vòng tuần hoàn nước. Chúng bốc hơi thành mây và sau đó lại tạo ra mưa trở lại Trái Đất. Khi nước biển biến mất , những ngôi nhà sẽ sụp đổ, cây cối bị bật gốc và sau khi mất đi trọng lượng của nước biển, lớp vỏ của đáy đại dương bắt đầu bật lên, ép các mảng lục địa và những trận động đất dữ dội sẽ xảy ra trên khắp thế giới. Bầu khí quyển trở nên loãng hơn để lấp đầy không gian của đại dương, lúc này con người như đang ở trên cao nguyên có độ cao hơn 4.000m, sẽ bị say độ cao, khó thở, nhiệt độ sẽ giảm xuống 24 độ C, tức khắc bước vào mùa đông lạnh giá. Lúc này, đáy biển trở nên trơ cạn, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều sinh vật dưới nước mà bạn chưa từng thấy, nhưng đáng tiếc, chúng đã chết ngay sau khi rời khỏi nước biển và bốc ra mùi hôi thối. Sau khi tầng thiên văn trên bề mặt đáy biển mất đi sức nặng của nước biển, một lượng lớn magma núi lửa sẽ bùng phát ngay lập tức, thay thế lượng nước biển đã mất, đại dương khi đó sẽ hoàn toàn trở thành biển lửa và hạn hán sẽ càn quét thế giới. Khi đó hàng nghìn tỷ tấn carbon dioxide sẽ giải phóng do hỏa hoạn xảy ra triền miên, dần dần đi vào khí quyển.Nhiệt độ tăng nhanh, dẫn đến hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ tăng từ 20 độ C đến 30 độ C. Khi tỷ lệ carbon dioxide trong khí quyển đạt 95%, áp suất khí quyển bề mặt sẽ tăng 92 lần và nhiệt độ có thể tăng vọt lên 462 độ C. Do nhiệt độ cao và thiếu oxy, chuỗi sinh học của toàn bộ Trái Đất sẽ bị phá hủy và 99% sinh vật sẽ bị tuyệt chủng. Trong một vài năm nữa, trái đất sẽ mất đi màu xanh, trở thành một hành tinh xám xịt và không có sự sống. Trong suốt 4,6 tỷ năm kể từ khi Trái Đất xuất hiện, trải qua quá trình tiến hóa và phát triển không ngừng, sự sống nguyên thủy được sinh ra trong lòng đại dương, và cuối cùng là tiến hóa thành loài người. Có thể nói không có đại dương thì không có loài người chúng ta ngày nay. Một khi hệ thống biển sụp đổ hoàn toàn, tất cả sự sống trên Trái Đất, bao gồm cả con người, sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, hãy chung tay bảo vệ hệ sinh thái biển để con người chúng ta tiếp tục sống trên hành tinh xanh. Mời quý độc giả xem video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế. Nguồn: Kienthucnet.