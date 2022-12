Nếu không bị tuyệt chủng, khủng long trông thế nào ở hiện tại?

66 triệu năm trước, một thiên thạch đường kính 15 km đâm xuống Trái Đất với sức mạnh tương đương 10 tỷ quả bom nguyên tử ở Hiroshima. Vụ va chạm hủy diệt mọi thứ trong bán kính hàng trăm kilomet, tạo ra những đợt sóng thần dữ dội và khiến 75% sinh vật trên Trái Đất khi đó tuyệt chủng. Các nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra giả thuyết, nếu vụ va chạm không xảy ra hoặc xảy ra với sức hủy diệt nhỏ hơn thì đến nay khủng long sẽ tiến hóa và sinh sống như thế nào. Khủng long phát triển cơ thể rất tốt nhưng bộ não thì không to lên nhiều. Vào cuối kỷ Phấn trắng, tức là khoảng 80 triệu năm sau, khủng long bạo chúa và khủng long mỏ vịt tiến hóa hơn và có bộ não lớn hơn, nhưng một con T.rex cũng chỉ có bộ não nặng 400 gam, một con Raptor cũng chỉ có não nặng 15 gam, trong khi bộ não trung bình của con người nặng 1,3 kg. Dường như chúng cũng có đời sống xã hội ngày càng phức tạp hơn. Chúng bắt đầu sống thành đàn và phát triển sừng phức tạp để chiến đấu và dương oai. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều tiến hóa lặp lại thành động vật ăn cỏ khổng lồ và động vật ăn thịt có bộ não nhỏ. Chỉ có khoảng 100 triệu năm trong lịch sử loài khủng long thể hiện rằng chúng sẽ phát triển khác đi nếu tiểu hành tinh kia không đâm vào Trái đất. Chúng vẫn có thể tồn tại là những động vật ăn cỏ siêu khổng lồ, cổ dài và những loài săn mồi to lớn như khủng long bạo chúa. Não của chúng có thể đã to hơn một chút, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy chúng tiến hóa đến mức khôn ngoan. Và cũng không có gì cho thấy động vật có vú có khả năng thay thế khủng long. Khủng long như kẻ độc quyền trong môi trường cho đến tận khi tiểu hành tinh tấn công. Trong khi đó, động vật có vú lại có những hạn chế khác. Chúng chưa bao giờ tiến hóa thành động vật ăn cỏ và ăn thịt siêu khổng lồ, nhưng chúng liên tục phát triển với bộ não to ra. Bộ não đã tiến hóa ở cá kình, cá nhà táng, cá voi sừng tấm, voi, báo, hải cẩu và vượn. Ngày nay, một số hậu duệ của khủng long, tức là các loài chim như quạ và vẹt, có bộ não phức tạp. Những con vật này có thể sử dụng một số công cụ, có thể nói chuyện và đếm. Tuy vậy, chỉ có những động vật có vú như vượn, voi và cá heo mới tiến hóa với bộ não lớn nhất và có những hành vi phức tạp nhất. Năm 1982, nhà nghiên cứu Dale Russell tại Bảo tàng Tự nhiên Canada đưa ra giả thuyết khủng long tiến hóa thành loài có trí tuệ. Theo đó, loài khủng long ăn thịt Troodon với bộ não cực lớn có thể là tổ tiên của những loài khủng long thông minh. Ông cũng tạo hình ảnh mô phỏng nếu khủng long tiến hóa thành loài vật thông minh giống con người. >>>Xem thêm video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới (Nguồn: THDT).

66 triệu năm trước, một thiên thạch đường kính 15 km đâm xuống Trái Đất với sức mạnh tương đương 10 tỷ quả bom nguyên tử ở Hiroshima. Vụ va chạm hủy diệt mọi thứ trong bán kính hàng trăm kilomet, tạo ra những đợt sóng thần dữ dội và khiến 75% sinh vật trên Trái Đất khi đó tuyệt chủng. Các nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra giả thuyết, nếu vụ va chạm không xảy ra hoặc xảy ra với sức hủy diệt nhỏ hơn thì đến nay khủng long sẽ tiến hóa và sinh sống như thế nào. Khủng long phát triển cơ thể rất tốt nhưng bộ não thì không to lên nhiều. Vào cuối kỷ Phấn trắng, tức là khoảng 80 triệu năm sau, khủng long bạo chúa và khủng long mỏ vịt tiến hóa hơn và có bộ não lớn hơn, nhưng một con T.rex cũng chỉ có bộ não nặng 400 gam, một con Raptor cũng chỉ có não nặng 15 gam, trong khi bộ não trung bình của con người nặng 1,3 kg. Dường như chúng cũng có đời sống xã hội ngày càng phức tạp hơn. Chúng bắt đầu sống thành đàn và phát triển sừng phức tạp để chiến đấu và dương oai. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều tiến hóa lặp lại thành động vật ăn cỏ khổng lồ và động vật ăn thịt có bộ não nhỏ. Chỉ có khoảng 100 triệu năm trong lịch sử loài khủng long thể hiện rằng chúng sẽ phát triển khác đi nếu tiểu hành tinh kia không đâm vào Trái đất. Chúng vẫn có thể tồn tại là những động vật ăn cỏ siêu khổng lồ, cổ dài và những loài săn mồi to lớn như khủng long bạo chúa. Não của chúng có thể đã to hơn một chút, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy chúng tiến hóa đến mức khôn ngoan. Và cũng không có gì cho thấy động vật có vú có khả năng thay thế khủng long. Khủng long như kẻ độc quyền trong môi trường cho đến tận khi tiểu hành tinh tấn công. Trong khi đó, động vật có vú lại có những hạn chế khác. Chúng chưa bao giờ tiến hóa thành động vật ăn cỏ và ăn thịt siêu khổng lồ, nhưng chúng liên tục phát triển với bộ não to ra. Bộ não đã tiến hóa ở cá kình, cá nhà táng, cá voi sừng tấm, voi, báo, hải cẩu và vượn. Ngày nay, một số hậu duệ của khủng long, tức là các loài chim như quạ và vẹt, có bộ não phức tạp. Những con vật này có thể sử dụng một số công cụ, có thể nói chuyện và đếm. Tuy vậy, chỉ có những động vật có vú như vượn, voi và cá heo mới tiến hóa với bộ não lớn nhất và có những hành vi phức tạp nhất. Năm 1982, nhà nghiên cứu Dale Russell tại Bảo tàng Tự nhiên Canada đưa ra giả thuyết khủng long tiến hóa thành loài có trí tuệ. Theo đó, loài khủng long ăn thịt Troodon với bộ não cực lớn có thể là tổ tiên của những loài khủng long thông minh. Ông cũng tạo hình ảnh mô phỏng nếu khủng long tiến hóa thành loài vật thông minh giống con người. >>>Xem thêm video: Argentina: Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới (Nguồn: THDT).