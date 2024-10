Nếu con người biến mất, điều gì sẽ xảy ra sau 500 năm?

1. Sau vài giờ đến vài ngày đầu tiên: Các nhà máy điện tự động sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng sau đó, không có ai bảo trì, các nhà máy này sẽ ngừng hoạt động, và thế giới sẽ chìm vào bóng tối. Ảnh: Pinterest. 2. Sau vài tuần: Các loài động vật hoang dã sẽ bắt đầu di chuyển vào các khu vực đô thị để tìm thức ăn. Những loài như chim, chuột, thằn lằn... sẽ phát triển mạnh mẽ trong môi trường không còn con người. Rác thải và hóa chất phân hủy, gây ô nhiễm nhưng dần được thiên nhiên hấp thụ. Ảnh: Pinterest. 3. Sau vài tháng: Các loại cây cỏ sẽ bắt đầu mọc lại ở những nơi trước đây chúng không tồn tại nổi do các hoạt động của con người. Các cây cỏ dại sẽ phủ đầy các đường phố và bãi cỏ của các thành phố lớn. Các tòa nhà không bảo trì sẽ dần xuống cấp. Ảnh: Pinterest. 4. Sau vài năm: Không có con người can thiệp, các khu rừng sẽ mở rộng vào các thành phố. Các động vật hoang dã như hươu, sói, gấu có thể sẽ di cư vào các khu vực trước đây là của con người. Các con đường và cầu sẽ bị cây cỏ mọc tràn qua và phá vỡ cấu trúc. Ảnh: Pinterest. 5. Sau vài thập kỷ. Những công trình như tháp Eiffel, Tượng Nữ thần Tự do, thậm chí cả các tòa nhà chọc trời sẽ dần gỉ sét, xuống cấp và có thể đổ sập. Sông, hồ và biển sẽ dần tự làm sạch, lượng ô nhiễm từ con người giảm mạnh giúp phục hồi môi trường nước và các loài thủy sinh. Ảnh: Pinterest. 6. Sau 100 năm. Các thành phố như New York, London, hay Tokyo sẽ bị rừng rậm bao trùm. Cây cối sẽ mọc lên trên các công trình và hệ động thực vật sẽ sinh sôi mạnh mẽ. Các loài từng có nguy cơ tuyệt chủng phục hồi ấn tượng. Ảnh: Pinterest. 7. Sau 500 năm. Các dấu vết về nền văn minh con người sẽ chỉ còn lại trong các lớp trầm tích, vì gần như mọi công trình nhân tạo đều bị phá hủy hoặc che phủ bởi thiên nhiên. Các công trình như kim tự tháp Ai Cập có thể tồn tại lâu hơn do quy mô lớn và bền vững. Ảnh: Pinterest. 8. Sau 10.000 năm. Các yếu tố còn lại của nền văn minh nhân loại sẽ dần phân hủy hoàn toàn. Các vật liệu bền vững như nhựa, thủy tinh và kim loại vẫn có thể tồn tại, nhưng bị chôn vùi sâu dưới lớp trầm tích. Trái Đất sẽ trở thành một thế giới tự nhiên không có dấu hiệu của con người. Ảnh: Pinterest. 9. Sau hàng triệu năm. Trái Đất sẽ trải qua những biến đổi về địa chất và hệ sinh thái mới. Các loài sinh vật có thể phát triển theo hướng hoàn toàn mới và không còn dấu tích nào của nhân loại hiện hữu. Một loài "người" mới có thể sẽ cai trị Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Tóm lại, nếu loài người đột ngột biến mất, Trái Đất sẽ tiếp tục phát triển mà không có sự hiện diện của con người. Thiên nhiên sẽ dần chiếm lại và phục hồi môi trường, tạo nên một hành tinh cân bằng hơn, nơi mà dấu tích của nền văn minh nhân loại sẽ dần trở thành một phần của lịch sử địa chất. Ảnh: Pinterest.

