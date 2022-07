Nâng cấp đáng mong đợi của iPhone 14 khiến hội sống ảo thích thú

Theo nhiều tin đồn, 2 phiên bản iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ sử dụng cảm biến 48MP cho camera chính. Đây sẽ là một cải tiến lớn so với camera 12MP trên các mẫu iPhone 13 Pro hiện tại. Ngoài ra, camera iPhone 14 sẽ sở hữu thấu kính 6 thành phần thay vì 5 thành phần như trước nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh. Camera trước có thể mở rộng hơn, với khẩu độ f/1.9. Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Apple sẽ cải tiến tính năng lấy nét tự động (auto focus) trên camera trước, sử dụng cảm biến mới giúp cải thiện đáng kể chất lượng chụp ảnh và quay video. Ngoài ra, camera 48MP còn có thể giúp iPhone 14 quay video với độ phân giải 8K, vượt xa iPhone 13 Pro, vốn đang đứng đầu thị trường nhờ khả năng quay video 4k 60FPS. Cả bốn mẫu iPhone 14 sẽ được nâng cấp camera selfie , cải tiến dựa trên hệ thống camera TrueDepth 12MP ra mắt lần đầu với dòng iPhone 11. Khẩu độ trên camera trước của iPhone 14 có thể lên tới f/ 1.9 cho phép thu nhiều ánh sáng hơn, hình ảnh sắc nét hơn, khi bạn chụp ảnh tự sướng hoặc sử dụng FaceTime. Những tin đồn ban đầu cho thấy Apple có thể chuyển sang ống kính tele kiểu kính tiềm vọng trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Thiết kế này sẽ tăng khả năng zoom quang học trên iPhone 14, giúp nó cạnh tranh tốt hơn với các flagship của Samsung. Camera siêu rộng trên iPhone 14 và iPhone 14 Max có thể thêm tính năng tự động lấy nét. Nếu đúng, điều đó sẽ phản ánh một tính năng mà Apple đã thêm vào ống kính siêu rộng của iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. iPhone 14 sẽ có 4 phiên bản, bao gồm 2 mẫu iPhone 14 thường và 2 mẫu Pro. Phiên bản iPhone Mini sẽ bị khai tử và thay thế bằng chiếc iPhone 14 Max 6,7 inch. Hai mẫu Pro vẫn sẽ giữ nguyên kích thước với như thế hệ trước, nhưng có thay đổi trong thiết kế mặt trước và loại bỏ phần khuyết "tai thỏ", thay bằng hình viên thuốc. Về mặt cấu hình, iPhone 14 Pro có thể dùng chip công nghệ cũ do dây chuyền sản xuất chip mới chưa hoạt động. Cụ thể, Kuo cho biết iPhone 14 và 14 Max sử dụng chip xử lý A15 Bionic tương tự iPhone 13. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ trang bị chip thế hệ mới, nhiều khả năng có tên A16 Bionic. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo nhiều tin đồn, 2 phiên bản iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ sử dụng cảm biến 48MP cho camera chính. Đây sẽ là một cải tiến lớn so với camera 12MP trên các mẫu iPhone 13 Pro hiện tại. Ngoài ra, camera iPhone 14 sẽ sở hữu thấu kính 6 thành phần thay vì 5 thành phần như trước nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh. Camera trước có thể mở rộng hơn, với khẩu độ f/1.9. Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Apple sẽ cải tiến tính năng lấy nét tự động (auto focus) trên camera trước, sử dụng cảm biến mới giúp cải thiện đáng kể chất lượng chụp ảnh và quay video. Ngoài ra, camera 48MP còn có thể giúp iPhone 14 quay video với độ phân giải 8K, vượt xa iPhone 13 Pro, vốn đang đứng đầu thị trường nhờ khả năng quay video 4k 60FPS. Cả bốn mẫu iPhone 14 sẽ được nâng cấp camera selfie , cải tiến dựa trên hệ thống camera TrueDepth 12MP ra mắt lần đầu với dòng iPhone 11. Khẩu độ trên camera trước của iPhone 14 có thể lên tới f/ 1.9 cho phép thu nhiều ánh sáng hơn, hình ảnh sắc nét hơn, khi bạn chụp ảnh tự sướng hoặc sử dụng FaceTime. Những tin đồn ban đầu cho thấy Apple có thể chuyển sang ống kính tele kiểu kính tiềm vọng trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Thiết kế này sẽ tăng khả năng zoom quang học trên iPhone 14, giúp nó cạnh tranh tốt hơn với các flagship của Samsung. Camera siêu rộng trên iPhone 14 và iPhone 14 Max có thể thêm tính năng tự động lấy nét. Nếu đúng, điều đó sẽ phản ánh một tính năng mà Apple đã thêm vào ống kính siêu rộng của iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. iPhone 14 sẽ có 4 phiên bản, bao gồm 2 mẫu iPhone 14 thường và 2 mẫu Pro. Phiên bản iPhone Mini sẽ bị khai tử và thay thế bằng chiếc iPhone 14 Max 6,7 inch. Hai mẫu Pro vẫn sẽ giữ nguyên kích thước với như thế hệ trước, nhưng có thay đổi trong thiết kế mặt trước và loại bỏ phần khuyết "tai thỏ", thay bằng hình viên thuốc. Về mặt cấu hình, iPhone 14 Pro có thể dùng chip công nghệ cũ do dây chuyền sản xuất chip mới chưa hoạt động. Cụ thể, Kuo cho biết iPhone 14 và 14 Max sử dụng chip xử lý A15 Bionic tương tự iPhone 13. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ trang bị chip thế hệ mới, nhiều khả năng có tên A16 Bionic. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple